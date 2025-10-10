Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Kongatják a vészharangot a német válogatottnál, Florian Wirtz védelemre szorult

Gyengén kezdte a 2026-os világbajnokság selejtezőit a német labdarúgó-válogatott, amely szeptemberben 2-0-s vereséget szenvedett Szlovákiában. Julian Nagelsmann csapata ma este Luxemburg ellen lép pályára, de a korábbi klasszis, Oliver Bierhoff kongatja a vészharangot, a németek már a futball-nagyhatalmi státusukat is megkérdőjelezik. A Liverpool színeiben szenvedő Florian Wirtz is kételyeket ébresztett, de a Bayern München sztárja védelmébe vette őt.

2025. 10. 10. 12:02
Florian Wirtz formája aggasztja a németeket is Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
A német válogatott kötelező győzelem előtt áll, péntek este (20.45) Luxemburg csapatát fogadja Sinsheimben vb-selejtezőn. Julian Nagelsmann együttesének nagy szüksége van a három pontra, hiszen korábban 2-0-s vereséget szenvedett Szlovákiában, majd 3-1-re legyűrte Észak-Írországot. Így jelenleg mindössze a harmadik helyen áll az A csoportban.

Florian Wirtz és a német válogatott tagjai nem képvselnek elég nagy minőséget?
Florian Wirtz és a német válogatott tagjai nem képviselnek elég jó minőséget? Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A Bild cikke fel is tette a kérdést: „Még mindig futball-nagyhatalom vagyunk?”. Ezt pedig Oliver Bierhoff kritikáira alapozták. Az 1996-ban megnyert Európa-bajnokság csehek elleni döntőjének német hőse, az aranygól szerzője korábban 70 válogatottmeccsen 37-szer talált be. Később a nemzeti csapat menedzsere volt, nagy szerepet játszott a 2014-es világbajnoki cím megszerzésében is. Bierhoff szavainak komoly súlyuk van.

– El kell ismerni, hogy kevesebb a minőség a csapatban, mint amennyit hisszük, hogy van – fogalmazott Bierhoff. – De ez már 2016-ban is így volt. Ehhez nem kell szakértőnek lenni, csak meg kell nézni, mely kluboknál játszanak a játékosok, és hány nemzetközi meccs van mögöttük. Nem ugyanaz, ha valaki fél évig jól teljesít a Bundesligában, mintha rendszeresen bizonyít a nemzetközi porondon.

Bierhoff szerint a jelenlegi német válogatott meg sem közelíti a 2014-es brazíliai világbajnokságon aranyérmes gárdat szintjét.

– Ha Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Jonathan Tah vagy Nico Schlotterbeck kiesik, ugyan vannak tartalékok, de a 2014-es csapattal összehasonlítva, ma sokkal több egyéniség és minőség hiányzik – érvelt Bierhoff. – Még mindig reménykedhetünk abban, hogy egyes játékosok fejlődnek és szintet lépnek. Például Nick Woltemade, aki Angliában jól kezdett.

Florian Wirtz liverpooli gyengélkedése a németeket is aggasztja

A Bayern Münchenben hosszú időre megsérülő Musiala hiányában még nagyobb felelősség hárul Florian Wirtzre. A Liverpool középpályása a német válogatott kreatív központja, ám amióta a nyáron Angliába igazolt, visszaesett a formája. A Premier League-ben hét bajnokin gólja és gólpassza sincs még, ami a németeket is aggasztja.

Serge Gnabry, a Bayern München támadója vette védelmébe Wirtzet a Luxemburg elleni meccs előtt.

– Nincs olyan érzésem, hogy Flo nincs jól. Mosolyog és jókedvű az edzéseken. Senki sem kételkedik a minőségében. Nem is kellene, hogy bárki kételkedjen – mondta Gnabry. – Jót tehet neki, ha most a válogatottban játszhat. A legutóbbi meccsen gólt szerzett, most is jó lesz. 

