Belehúztak - borzalmas csoportba került Magyarország a vb-selejtezőn

Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen vívja csoportmérkőzéseit a magyar női kosárlabda-válogatott a márciusi világbajnoki selejtezőben, a tornának Isztambul ad otthont.

Vajon lesz-e oka örülni a magyar női kosárlabda-válogatottnak a vb-selejtezőn?

(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Belehúzott a női kosárlabda-válogatott

A keddi sorsolás előtt – amelyre a nemzetközi szövetség (FIBA) svájci főhadiszállásán került sor – Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese az ötödik kalapban kapott helyet. Így annyi már bizonyos volt, hogy a sorsolást ugyanonnan váró Malit, Kolumbiát és Új-Zélandot nem kaphatta ellenfélnek.

A legerősebb riválisok közül az olimpiai és világbajnoki bronzérmes ausztrálokat kapták a magyarok, a második kalapból a kanadaiak, a harmadikból a japánok, a negyedikből a törökök, a hatodikból pedig az argentinok érkeztek. Ami a helyszínt illeti, Isztambul már „bejáratott” házigazda, mivel a 2014-es vb egyik helyszíne volt.

„Nem kell majd átállással megküzdenünk, ez mindenképpen pozitív.

A riválisok közül az argentinok, a kanadaiak és a japánok jó játékkal verhetőnek mondhatók. A házigazda törökök ellen nagyon kemény meccsre számítok, az ausztrálok pedig egyértelműen kiemelkednek a mezőnyből.

A továbbjutásért főként az előbbi három csapattal kell megküzdenünk” – fejtette ki a szakvezető.

A magyar válogatott tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba. A berlini világbajnokságra eddig öt csapat biztosította részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok - ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a kvalifikációban.

Három hatos csoportból – így az isztambuliból is – három, egyből pedig – amelyben a kontinensbajnok mellett a német együttes is ott lesz – az első két csapat jut ki a 2026. szeptember 4. és 13. közötti vb-re. A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.