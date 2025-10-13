  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Az NB I portugál edzője keserű fordulatot jósol a magyar válogatottnak
Nuno Camposvb-selejtezőPortugáliamagyar válogatottZTE FC

Az NB I portugál edzője keserű fordulatot jósol a magyar válogatottnak

A Zalaegerszeget irányító Nuno Campos interjút adott hazájában a keddi, Portugália–Magyarország vb-selejtezőt megelőzően. Nuno Campos figyelmeztette Roberto Martínezt a magyarok jelentette veszélyre, ugyanakkor kijelentette, érzése szerint Marco Rossi együttese nem tudja majd megismételni a budapesti összecsapáson mutatott teljesítményét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 10:45
A ZTE edzője mindent megtesz, hogy bennmaradjon az NB I-ben a csapattal
A ZTE edzője mindent megtesz, hogy bennmaradjon az NB I-ben a csapattal Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nuno Campos úgy véli, a magyar válogatott nem változtat a két csapat előző egymás elleni mérkőzésén látott taktikáján, s bár Portugáliának nem szabad lebecsülnie Szoboszlai Dominikékat, az esélyek így is a hazaiak mellett szólnak.

Nuno Campos portugál sikert jósol a keddi mérkőzésre
Nuno Campos portugál sikert jósol a keddi mérkőzésre (Fotó: Miguel Lemos/NurPhoto/AFP)

– Portugália a favorit, a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, amely a legfontosabb versenysorozatokban esélyes a végső sikerre. A mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar válogatott úgy gondolkodik, hogy jó védekezés mellett az átmenetekkel megnyerheti a meccset. Portugáliában nem lesz olyan kiegyenlített a játék, mint Magyarországon, a vendégek leginkább védekezni fognak – idézte az A Bola a ZTE vezetőedzőjét.

Nuno Campos a bennmaradást célozza meg

Az ötvenesztendős portugál szakember a nyáron vette át a Zalaegerszeg irányítását, amely egyelőre nem szerepel túl fényesen: kilenc fordulót követően egy győzelemmel és hét szerzett ponttal az NB I utolsó helyén szerénykedik.

– Igyekszünk vonzó és szép futballt játszani, megbecsülni a fiatal játékosainkat, akik a jövőben a klub nagy értékei lehetnek. Természetesen az eredmények tekintetében egy ilyen fiatal csapatnál a teljesítménye sokat ingadozik. El kell érnünk az állandóságot az egyébként nehéznek ígérkező idényben. A cél csakis a bennmaradás lehet – mondta Nuno Campos, hozzátéve, nyelvi problémák is akadnak, és időbe kerül, hogy a stáb és a játékosok közötti kommunikáció hatékonyabb legyen. – Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart. Arra törekszünk, hogy mindenki támogatásával és a csapat gyönyörű játékstílusával az eredmények is javuljanak.

A portugál és a magyar válogatott kedden 20.45-től mérkőzik meg egymással Lisszabonban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu