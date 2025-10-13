Az NB I portugál edzője keserű fordulatot jósol a magyar válogatottnak

Nuno Campos úgy véli, a magyar válogatott nem változtat a két csapat előző egymás elleni mérkőzésén látott taktikáján, s bár Portugáliának nem szabad lebecsülnie Szoboszlai Dominikékat, az esélyek így is a hazaiak mellett szólnak.

Nuno Campos portugál sikert jósol a keddi mérkőzésre (Fotó: Miguel Lemos/NurPhoto/AFP)

– Portugália a favorit, a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, amely a legfontosabb versenysorozatokban esélyes a végső sikerre. A mérkőzés hasonlítani fog a budapestire: a magyar válogatott úgy gondolkodik, hogy jó védekezés mellett az átmenetekkel megnyerheti a meccset. Portugáliában nem lesz olyan kiegyenlített a játék, mint Magyarországon, a vendégek leginkább védekezni fognak – idézte az A Bola a ZTE vezetőedzőjét.

Nuno Campos a bennmaradást célozza meg

Az ötvenesztendős portugál szakember a nyáron vette át a Zalaegerszeg irányítását, amely egyelőre nem szerepel túl fényesen: kilenc fordulót követően egy győzelemmel és hét szerzett ponttal az NB I utolsó helyén szerénykedik.

– Igyekszünk vonzó és szép futballt játszani, megbecsülni a fiatal játékosainkat, akik a jövőben a klub nagy értékei lehetnek. Természetesen az eredmények tekintetében egy ilyen fiatal csapatnál a teljesítménye sokat ingadozik. El kell érnünk az állandóságot az egyébként nehéznek ígérkező idényben. A cél csakis a bennmaradás lehet – mondta Nuno Campos, hozzátéve, nyelvi problémák is akadnak, és időbe kerül, hogy a stáb és a játékosok közötti kommunikáció hatékonyabb legyen. – Szeretnénk felgyorsítani a játékosok fejlődését, az ennyire fiatal labdarúgóknál normális, ha ez a folyamat egy kicsit tovább tart. Arra törekszünk, hogy mindenki támogatásával és a csapat gyönyörű játékstílusával az eredmények is javuljanak.

A portugál és a magyar válogatott kedden 20.45-től mérkőzik meg egymással Lisszabonban.