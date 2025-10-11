  • Magyar Nemzet
  Ronaldo csak egy esetben teheti jóvá, hogy Szoboszlai megalázó helyzetbe került
Ronaldo csak egy esetben teheti jóvá, hogy Szoboszlai megalázó helyzetbe került

Az örményeket fogadja a magyar labdarúgó-válogatott ma este (18.00) világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik számára a győzelem mellett az is tét, hogy ne járjon úgy, mint legutóbb Varga Barnabás. A Liverpool sztárját az eltiltás veszélye fenyegeti: ha az örmények ellen sárga lapot kap, nem játszhat jövő kedden Portugáliában. Márpedig Cristiano Ronaldo csak úgy teheti jóvá a budapesti mezcserés malőrt, ha Szoboszlai is ott lesz Lisszabonban.

2025. 10. 11.
Cristiano Ronaldo pótolná a mezcserét Lisszabonban, de Szoboszlai Dominik az eltiltás veszélyével lép pályára az örmények elleni vb-selejtezőn Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
Legutóbb szeptemberben Portugália ellen lépett pályára a magyar válogatott a vb-selejtezőkön. Akkor a meccs után két okból is bosszús lehetett Szoboszlai Dominik: egyrészt egy hajrában, a 86. percben bekapott góllal kaptunk ki 3-2-re hazai pályán, másrészt hiába kérte, nem kapta meg gyerekkori példaképe , Cristiano Ronaldo mezét.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo csak akkor találkozhatnak újra a pályán kedden, ha ma a magyar válogatott csapatkapitánya fegyelmezett lesz az örmények ellen
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo csak akkor találkozhatnak újra a pályán, ha ma a magyar válogatott csapatkapitánya fegyelmezett lesz az örmények ellen Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A találkozó másnapján elő is került egy felvétel arról, ahogy Szoboszlai odamegy a portugál öltöző elé, kihívja Ronaldót, akinek odaadja a saját, magyar válogatott mezét. Az ötszörös aranylabdás portugál legenda meg csak sajnálkozik, nem tudja viszonozni Szoboszlai gesztusát, mivel ő már elajándékozta a mérkőzésen viselt mezét az egyik stábtagnak. A portugál A Bola arról írt, hogy Ronaldo ígéretet tett a kissé megalázó helyzetbe kerülő Szoboszlainak, hogy a lisszaboni visszavágón mindenképpen neki adja a mezét.

Ronaldo azonban csak akkor teheti személyesen jóvá a Budapesten történteket a jövő kedden esedékes portugál–magyar vb-selejtezőn, ha Szoboszlai is ott lesz a pályán. Márpedig az örmények elleni mai meccsen eltiltás veszélyezteti a Liverpool középpályását.

Szoboszlai veszélyben van, pedig Ronaldo ígérete várja

A világbajnoki selejtezőkön két sárga lap után automatikusan egy meccses eltiltás jár. Szoboszlai rögtön az első fordulóban, Dublinban, Írország ellen begyűjtött egy figyelmeztetést. Azon a szeptemberi, 2-2-re végződött mérkőzésen ő kapta az első sárgát, amikor a 30. percben visszahúzta az írek Bristol Cityben futballozó játékosát, Jason Knightot.

Szoboszlai az örmények ellen kihagyás nélkül a negyvenedik meccsén léphet pályára ma a válogatottban, és ilyen elképesztő sorozatra az elmúlt hatvan évben nem volt példa a magyar futballban. A nemzeti csapat kapitányának szériáját azonban most egy óvatlan sárga lap törheti ketté akár az örmények elleni meccsen is.

Így maradt hoppon Szoboszlai, amikor nem kapta meg Ronaldo mezét:

Ha Szoboszlai besárgul szombaton, akkor biztosan nem játszhat majd kedden Portugáliában, így Ronaldo is hiába akarná neki adni a mezét. Remélhetőleg a válogatott vezére lesz annyira higgadt, hogy nem kerül bajba az örmények ellen, és nem jár úgy, mint Varga Barnabás, aki a saját butaságából gyűjtött be máris két sárga lapot a vb-selejtezőkön, ami miatt a mai meccsen eltiltott.

Kiket fenyeget még eltiltás a magyar válogatottban?

Szoboszlai és az eltiltását az örmények ellen letöltő Varga Barnabás mellett még három olyan magyar játékos van, akinek már van sárga lapja a vb-selejtezőkön. Dibusz Dénes az egyik, ám a Fradi kapusa sérülés miatt kiesett Marco Rossi keretéből.

Ugyanakkor Szoboszlaihoz hasonlóan az eltiltás fenyegető veszélyével léphet pályára az örmények ellen a védelemből Szalai Attila, valamint a Paks csatára, Tóth Barna is, aki épp az eltiltott Varga Barnabás egyik alternatívája lehet.

Az írek ellen Sallai Roland nem sárga, hanem piros lapot kapott törlesztésért, amiért két meccsre tiltották el, az örmények ellen emiatt ő sem léphet pályára, de kedden, Lisszabonban már játszhat Portugália ellen. A portugálok ma Írországot fogadják (20.45) az európai vb-selejtezők F csoportjában, de Cristiano Ronaldo még nem sárgult be, így őt nem fenyegeti az eltiltás veszélye. 

