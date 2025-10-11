Ronaldo csak egy esetben teheti jóvá, hogy Szoboszlai megalázó helyzetbe került

Legutóbb szeptemberben Portugália ellen lépett pályára a magyar válogatott a vb-selejtezőkön. Akkor a meccs után két okból is bosszús lehetett Szoboszlai Dominik: egyrészt egy hajrában, a 86. percben bekapott góllal kaptunk ki 3-2-re hazai pályán, másrészt hiába kérte, nem kapta meg gyerekkori példaképe , Cristiano Ronaldo mezét.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo csak akkor találkozhatnak újra a pályán, ha ma a magyar válogatott csapatkapitánya fegyelmezett lesz az örmények ellen Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A találkozó másnapján elő is került egy felvétel arról, ahogy Szoboszlai odamegy a portugál öltöző elé, kihívja Ronaldót, akinek odaadja a saját, magyar válogatott mezét. Az ötszörös aranylabdás portugál legenda meg csak sajnálkozik, nem tudja viszonozni Szoboszlai gesztusát, mivel ő már elajándékozta a mérkőzésen viselt mezét az egyik stábtagnak. A portugál A Bola arról írt, hogy Ronaldo ígéretet tett a kissé megalázó helyzetbe kerülő Szoboszlainak, hogy a lisszaboni visszavágón mindenképpen neki adja a mezét.

Ronaldo azonban csak akkor teheti személyesen jóvá a Budapesten történteket a jövő kedden esedékes portugál–magyar vb-selejtezőn, ha Szoboszlai is ott lesz a pályán. Márpedig az örmények elleni mai meccsen eltiltás veszélyezteti a Liverpool középpályását.

Szoboszlai veszélyben van, pedig Ronaldo ígérete várja

A világbajnoki selejtezőkön két sárga lap után automatikusan egy meccses eltiltás jár. Szoboszlai rögtön az első fordulóban, Dublinban, Írország ellen begyűjtött egy figyelmeztetést. Azon a szeptemberi, 2-2-re végződött mérkőzésen ő kapta az első sárgát, amikor a 30. percben visszahúzta az írek Bristol Cityben futballozó játékosát, Jason Knightot.

Szoboszlai az örmények ellen kihagyás nélkül a negyvenedik meccsén léphet pályára ma a válogatottban, és ilyen elképesztő sorozatra az elmúlt hatvan évben nem volt példa a magyar futballban. A nemzeti csapat kapitányának szériáját azonban most egy óvatlan sárga lap törheti ketté akár az örmények elleni meccsen is.

Így maradt hoppon Szoboszlai, amikor nem kapta meg Ronaldo mezét:

Ha Szoboszlai besárgul szombaton, akkor biztosan nem játszhat majd kedden Portugáliában, így Ronaldo is hiába akarná neki adni a mezét. Remélhetőleg a válogatott vezére lesz annyira higgadt, hogy nem kerül bajba az örmények ellen, és nem jár úgy, mint Varga Barnabás, aki a saját butaságából gyűjtött be máris két sárga lapot a vb-selejtezőkön, ami miatt a mai meccsen eltiltott.