Megjárta a poklot Nyilasi Tibor, aki az állapotáról vallott a szívműtétje után

Nyilasi Tibor áprilisban életmentő szívműtéten esett át, ezt követően pedig, bár hazamehetett, később további kórházi ápolásra szorult. A hír sokkolta a magyar futballvilágot, rengetegen szólaltak meg a 70 éves, ezüstcipős legendáért aggódva. Nyilasi Tibor azóta szerencsére jobban van, egy hónappal a szívműtét után, májusban már az első nyilvános szereplését is vállalta az öregfiúk-válogatott meccsén Jászárokszálláson.

Nyilasi Tibor pokoljárásról beszélt, de már jobban van az életmentő szívműtétje után (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Azóta Nyilasi Tibor szakkommentátorként is visszatért a Sport TV képernyőjén, ami arra utal, újra kielégítő egészségi állapotnak örvend. Mindezt most saját maga erősítette meg a Fradi Médiának adott nyilatkozatában.

Nyilasi Tibor: Ez egy pokoljárás volt a betegségem miatt

A Fradi 70-szeres válogatott legendája őszintén beszélt a szívproblémájáról, amely miatt az elmúlt fél évét pokoljárásnak élte meg.

– Köszönöm, most már egyre jobban vagyok – fogalmazott Nyilasi. – Sajnos meccsekre kevésbé tudtam járni az elmúlt fél évben, mert az egy pokoljárás volt nekem a betegségem miatt, de most már túl vagyok rajta, úgyhogy várom az újabb csodát, és a nagyszerű eredményeket.

Ezzel Nyilasi Tibor a Fradi nemzetközi meccseire célzott. Mint ismert, a csapat ma este a belga Genk otthonában lép pályára az Európa-ligában.