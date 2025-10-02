  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Megjárta a poklot Nyilasi Tibor, aki az állapotáról vallott a szívműtétje után
Nyilasi TiborFradiszívműtét

Megjárta a poklot Nyilasi Tibor, aki az állapotáról vallott a szívműtétje után

Áprilisban érkeztek aggasztó hírek a magyar futball ezüstcipős legendájáról. Nyilasi Tibor kórházba került, és életmentő szívműtéten esett át. Azóta már visszatért, megjelent a nyilvánosság előtt, sőt szakkommentátorként is újra munkát vállalt. Nyilasi Tibor saját bevallása szerint jól van, de az elmúlt fél évét pokoljárásként élte meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 12:08
Nyilasi Tibor az állapotáról vallott a szívműtétje után Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyilasi Tibor áprilisban életmentő szívműtéten esett át, ezt követően pedig, bár hazamehetett, később további kórházi ápolásra szorult. A hír sokkolta a magyar futballvilágot, rengetegen szólaltak meg a 70 éves, ezüstcipős legendáért aggódva. Nyilasi Tibor azóta szerencsére jobban van, egy hónappal a szívműtét után, májusban már az első nyilvános szereplését is vállalta az öregfiúk-válogatott meccsén Jászárokszálláson.

Nyilasi Tibor pokoljárásról beszélt, de már jobban van az életmentő szívműtétje után
Nyilasi Tibor pokoljárásról beszélt, de már jobban van az életmentő szívműtétje után (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Azóta Nyilasi Tibor szakkommentátorként is visszatért a Sport TV képernyőjén, ami arra utal, újra kielégítő egészségi állapotnak örvend. Mindezt most saját maga erősítette meg a Fradi Médiának adott nyilatkozatában.

Nyilasi Tibor: Ez egy pokoljárás volt a betegségem miatt

A Fradi 70-szeres válogatott legendája őszintén beszélt a szívproblémájáról, amely miatt az elmúlt fél évét pokoljárásnak élte meg.

– Köszönöm, most már egyre jobban vagyok – fogalmazott Nyilasi. – Sajnos meccsekre kevésbé tudtam járni az elmúlt fél évben, mert az egy pokoljárás volt nekem a betegségem miatt, de most már túl vagyok rajta, úgyhogy várom az újabb csodát, és a nagyszerű eredményeket.

Ezzel Nyilasi Tibor a Fradi nemzetközi meccseire célzott. Mint ismert, a csapat ma este a belga Genk otthonában lép pályára az Európa-ligában.

Arra a kérdésre, hogy a betegsége után a „ketyegő” jól működik-e már, Nyilasi így felelt:

Hát a Fradi-szív igen.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu