  • Növelik a tétet Kisvárdán, volt szövetségi kapitánynak adtak szerződésajánlatot
Kisvárda FCrévész attilaPintér Attilavezetőedző

Növelik a tétet Kisvárdán, volt szövetségi kapitánynak adtak szerződésajánlatot

A Kisvárda FC egyedül Pintér Attilával jutott el odáig az edzőjelöltek közül, hogy szerződéstervezetet adott. Ezt az a Révész Attila sportigazgató árulta el, aki Gerliczki Máté menesztése után maga látja el az év végéig a vezetőedzői feladatokat is. A rétköziek „mindenese” szerint egyelőre megszakították a kapcsolatot a korábbi magyar szövetségi kapitánnyal, aki a fia miatt jól ismeri a kisvárdai csapatot. Ugyanakkor Révész jelezte, hogy Pintér Attilát alkalmasnak tartja arra, hogy később átvegye tőle az NB I-es együttes irányítását.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 10. 18:25
Pintér Attila Kisvárda, 2022. február 5. Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában játszott Kisvárda Master Good-Budapest Honvéd mérkőzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2022. február 5-én. Kisvárda - Honvéd 3-2.
Révész Attila (képünkön) elárulta, egyedül Pintér Attila kapott szerződéstervezetet Kisvárdán Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Fény derült a titokra Kisvárdán: Pintér Attila volt az egyetlen olyan jelölt, aki szerződéstervezetet kapott a vezetőedzőt kereső NB I-es labdarúgóklubtól. Mindezt az a Révész Attila árulta el, aki – mint beszámoltunk róla – végül maga vállalta el a tisztséget az év végéig, így nem először lett egyszerre sportigazgató és vezetőedző egy személyben. Ugyanakkor pozitívan nyilatkozott az egykori szövetségi kapitányról.

Pintér Attila
Pintér Attila (jobbra) az FTC 125. születésnapján Kubatov Gáborral beszélgetett, a napokban a Kisvárdával tárgyalt (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

– Minimális eltérések vannak a feltételekben, de az ő szakmaisága áll hozzám a legközelebb. Ugyanakkor a mostani helyzet ezt felülírja, ideiglenesen pihentetjük a kapcsolatot. Attila minden meccsünket a helyszínen tekinti meg, mivel a fia itt játszik. 

Órákat beszélünk a futballról, annyira megszállott, mint én. A munkamorálja, a szenvedélye lehetővé tenné, hogy a stílust tovább vigye. Edzéselméleti, felfogásbeli különbségek vannak, amelyek nem áthidalhatatlanok. Ha később oda kerülünk, hogy mégsem tudom irányítani a csapatot, akkor ő alkalmas lesz a feladatra 

nyilatkozta a közmédiának Révész Attila, aki szerint még meg kell ismerniük egymást, csiszolódniuk kell, mivel két erős személyiségről van szó.

Pintér Attila felkészül

Gyakorlatilag ez azt sugallja, ha tovább közelednek az álláspontok, januártól átveheti a Kisvárda irányítását Pintér Attila. Az 59 esztendős szakember a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet nyert, a zöld-fehérekkel és a Sopronnal is megnyerte a Magyar Kupát. 

Legutóbbi nagy sikere a Győrrel elért 2013-as NB I-es aranyérem, ami után kinevezték a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, ám az északírek elleni hazai Eb-selejtezős vereség után, mindössze 5 találkozót követően menesztették.

 Legutóbb a Vasast irányította, de hajszállal lemaradt a feljutásról, így a nyáron nem marasztalták Angyalföldön. Ha összejön neki a kisvárdai szerződés, az új évben újra az élvonalban dolgozhatna. A Mezőkövesdről való menesztését követően négy év elteltével, 2021 októbere után...

Az alábbi felvételen azt a gólt láthatják, amellyel immár Révész Attila irányításával 1-0-ra legyőzte a Kisvárda a Diósgyőrt:

