Véres focimeccs, hét piros lap, sosem látott botrány - videó

A mérkőzés előtt óriási zivatar vonult át a stadion felett, a pálya egyes részein állt a víz, amely alaposan megnehezítette a játékosok dolgát.

Négy piros lap egymás után

Már az első félórában érezni lehetett, hogy a meccs nem lesz békés. A rangadó hagyományosan nagy meccseket szokott hozni, de ezúttal a játékosok túlléptek minden határt.

A nedves, csúszós pálya, a durva belépők és a sorozatos reklamálások miatt a bíró, Jordy Aleman többször is megszakította a játékot.

A 30. percben elszabadult a pokol: perceken belül négy piros lap is előkerült, miután a játékosok lökdösni kezdték egymást egy szabálytalanság után. A félidő végére öt játékos már az öltözőben találta magát – három a Bolívarból, kettő a Bloomingból.

A szünet sem hozott megnyugvást. A Blooming két játékosa újabb durva szabálytalanságot követett el, mindketten piros lapot kaptak, így a hazaiak a 60. percre mindössze hatan maradtak a pályán. A vendég Bolívar nyolc emberrel folytatta, és a létszámfölény végül döntőnek bizonyult. A hosszabbításban a fővárosi csapat megszerezte a győztes gólt, és 2-1-re diadalmaskodott.

A szövetség már vizsgálódik

A Bolíviai Labdarúgó Szövetség (FBF) fegyelmi bizottsága már hétfőn elkezdte a vizsgálatot. Várhatóan több játékos is többmeccses eltiltást kap, és a bírói testület is értékeli Aleman teljesítményét.

Mauricio Soria, a Blooming edzője a következőket mondta:

A bíró elvesztette az irányítást. Ilyen körülmények között lehetetlen futballozni.

Kollégája, a vendégek mestere, Flavio Robatto ezt nyilatkozta:

Ez nem futball volt, hanem egy érzelmi hullámvasút. Örülünk a győzelemnek, de ez senkinek sem tett jót.

Botrányos és szégyenteljes

A dél-amerikai ország sportsajtója is sokat foglalkozott a mérkőzéssel. A Vanguardia újságírója úgy fogalmazott, hogy

a játékosok már nem egymás ellen, hanem önmagukkal és az indulatokkal küzdöttek.

A bolíviai sajtó egyöntetűen botrányosnak és szégyenteljesnek nevezte a Blooming–Bolívar mérkőzést.

Ezek után nem mondhatunk más, mint azt, hogy nézzék meg a meccs összefoglalóját: