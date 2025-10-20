botrányBolíviapiros lap

Véres focimeccs, hét piros lap, sosem látott botrány - videó

A bolíviai labdarúgó-bajnokság egyik legkaotikusabb mérkőzését játszották le vasárnap este, amikor a Club Blooming és a Bolívar csapott össze Santa Cruzban. A találkozó nem a gólok vagy a játék színvonala miatt marad emlékezetes.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 17:25
Ebből a képből nem derül ki, mekkora botrány tört ki ezen a meccsen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mérkőzés előtt óriási zivatar vonult át a stadion felett, a pálya egyes részein állt a víz, amely alaposan megnehezítette a játékosok dolgát.

Négy piros lap egymás után

Már az első félórában érezni lehetett, hogy a meccs nem lesz békés. A rangadó hagyományosan nagy meccseket szokott hozni, de ezúttal a játékosok túlléptek minden határt. 

A nedves, csúszós pálya, a durva belépők és a sorozatos reklamálások miatt a bíró, Jordy Aleman többször is megszakította a játékot.

 A 30. percben elszabadult a pokol: perceken belül négy piros lap is előkerült, miután a játékosok lökdösni kezdték egymást egy szabálytalanság után. A félidő végére öt játékos már az öltözőben találta magát – három a Bolívarból, kettő a Bloomingból.

A szünet sem hozott megnyugvást. A Blooming két játékosa újabb durva szabálytalanságot követett el, mindketten piros lapot kaptak, így a hazaiak a 60. percre mindössze hatan maradtak a pályán. A vendég Bolívar nyolc emberrel folytatta, és a létszámfölény végül döntőnek bizonyult. A hosszabbításban a fővárosi csapat megszerezte a győztes gólt, és 2-1-re diadalmaskodott.

A szövetség már vizsgálódik

A Bolíviai Labdarúgó Szövetség (FBF) fegyelmi bizottsága már hétfőn elkezdte a vizsgálatot. Várhatóan több játékos is többmeccses eltiltást kap, és a bírói testület is értékeli Aleman teljesítményét.

Mauricio Soria, a Blooming edzője a következőket mondta: 

A bíró elvesztette az irányítást. Ilyen körülmények között lehetetlen futballozni.

Kollégája, a vendégek mestere, Flavio Robatto ezt nyilatkozta: 

Ez nem futball volt, hanem egy érzelmi hullámvasút. Örülünk a győzelemnek, de ez senkinek sem tett jót.

Botrányos és szégyenteljes

A dél-amerikai ország sportsajtója is sokat foglalkozott a mérkőzéssel. A Vanguardia újságírója úgy fogalmazott, hogy 

a játékosok már nem egymás ellen, hanem önmagukkal és az indulatokkal küzdöttek.

A bolíviai sajtó egyöntetűen botrányosnak és szégyenteljesnek nevezte a Blooming–Bolívar mérkőzést.

Ezek után nem mondhatunk más, mint azt, hogy nézzék meg a meccs összefoglalóját:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.