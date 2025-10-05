Premier LeagueRodriBrentford CityManchester CityPep Guardiola

Guardiola a szívéhez kapott, a kulcsemberével megint baj van

A Manchester City 1-0-ra nyert a Brentford otthonában az angol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A találkozón Pep Guardiola egyik kulcsemberét, a spanyol Rodrit már a 22. percben combsérülés miatt le kellett cserélni, a Manchester City aranylabdásának a tavalyi keresztszalag-sérülése után ismét balszerencséje lett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 21:25
Rodrit le kellett segíteni a pályáról
Rodrit le kellett segíteni a pályáról Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az angol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának zárómérkőzésén nem hibázott a Manchester City a Brentford otthonában. A meccs egyetlen gólját a norvég válogatott Erling Haaland szerezte a kilencedik percben, viszont alig negyedórával később a City-szurkolók és Pep Guardiola is komoran szemlélték, hogy aranylabdás játékosukat, Rodrit le kellett cserélni.

A Manchester City játékosa Rodri megsérül a Brentford elleni meccsen.
A Manchester City játékosa Rodri megsérül a Brentford elleni meccsen. Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A Manchester City ásza újra megsérült

Alig kevesebb, mint 20 perc telt el a Gtech Community Stadionban, amikor a Manchester City játékosa, Rodri a lábához kapott. A City orvosi csapata a segítségére sietett, majd egy rövid vizsgálat után a partvonal felé kísérték. Hordágyra nem volt szükség, Nico González vette át a helyét. Rodri sántított, a játékos egyenesen az alagút felé vette az irányt. 

Az aranylabdás játékos az előző idényben térdszalagszakadás miatt 236 nap alatt 53 mérkőzést hagyott ki a City színeiben. Rodri az ősszel öt Premier League-mérkőzésen lépett pályára, az előző hetekben fokozatosan építette fel magát, de szeptember végén ismét arról lehetett hallani, hogy kidőlt a sorból. Guardiola akkor azt mondta róla, hogy a korábban műtött térde fáj, ezért nem bevethető, a hétközi BL-meccsen, Monacóban viszont játszott egy órát. A katalán menedzser aztán lecserélte, amikor a középpályás egy ütközés után a térdéhez kapott.

Ezt követte a Brentford elleni meccs és a még korábbi csere. A vasárnapi mérkőzés után Rodri arról beszélt, szerinte nincs nagy baj.

– Éreztem egy kicsit a combhajlítómat, de nem tűnik vészesnek a dolog. Remélhetőleg ott lehetek a következő meccsen – nyilatkozta a Sky Sportsnak az Európa-bajnok futballista.

 

Premier League, 7. forduló

péntek:

  • Bournemouth–Fulham 3-1 (0-0)

szombat:

  • Chelsea–Liverpool 2-1 (1-0)
  • Leeds United–Tottenham Hotspur 1-2 (1-1)
  • Arsenal–West Ham United 2-0 (1-0)
  • Manchester United–Sunderland 2-0 (2-0)

vasárnap:

  • Brentford–Manchester City 0-1 (0-1)
  • Newcastle United–Nottingham Forest 2-0 (0-0)
  • Aston Villa–Burnley 2-1 (1-0)
  • Everton–Crystal Palace 2-1 (0-1)
  • Wolverhampton Wanderers–Brighton 1-1 (1-0)


 

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPressman

Változnak az idők

Bayer Zsolt avatarja

Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.