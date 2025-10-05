Guardiola a szívéhez kapott, a kulcsemberével megint baj van

Az angol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának zárómérkőzésén nem hibázott a Manchester City a Brentford otthonában. A meccs egyetlen gólját a norvég válogatott Erling Haaland szerezte a kilencedik percben, viszont alig negyedórával később a City-szurkolók és Pep Guardiola is komoran szemlélték, hogy aranylabdás játékosukat, Rodrit le kellett cserélni.
A Manchester City ásza újra megsérült
Alig kevesebb, mint 20 perc telt el a Gtech Community Stadionban, amikor a Manchester City játékosa, Rodri a lábához kapott. A City orvosi csapata a segítségére sietett, majd egy rövid vizsgálat után a partvonal felé kísérték. Hordágyra nem volt szükség, Nico González vette át a helyét. Rodri sántított, a játékos egyenesen az alagút felé vette az irányt.
Az aranylabdás játékos az előző idényben térdszalagszakadás miatt 236 nap alatt 53 mérkőzést hagyott ki a City színeiben. Rodri az ősszel öt Premier League-mérkőzésen lépett pályára, az előző hetekben fokozatosan építette fel magát, de szeptember végén ismét arról lehetett hallani, hogy kidőlt a sorból. Guardiola akkor azt mondta róla, hogy a korábban műtött térde fáj, ezért nem bevethető, a hétközi BL-meccsen, Monacóban viszont játszott egy órát. A katalán menedzser aztán lecserélte, amikor a középpályás egy ütközés után a térdéhez kapott.
Ezt követte a Brentford elleni meccs és a még korábbi csere. A vasárnapi mérkőzés után Rodri arról beszélt, szerinte nincs nagy baj.
– Éreztem egy kicsit a combhajlítómat, de nem tűnik vészesnek a dolog. Remélhetőleg ott lehetek a következő meccsen – nyilatkozta a Sky Sportsnak az Európa-bajnok futballista.
Premier League, 7. forduló
péntek:
szombat:
vasárnap:
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!