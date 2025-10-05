Guardiola a szívéhez kapott, a kulcsemberével megint baj van

Az angol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának zárómérkőzésén nem hibázott a Manchester City a Brentford otthonában. A meccs egyetlen gólját a norvég válogatott Erling Haaland szerezte a kilencedik percben, viszont alig negyedórával később a City-szurkolók és Pep Guardiola is komoran szemlélték, hogy aranylabdás játékosukat, Rodrit le kellett cserélni.

A Manchester City játékosa Rodri megsérül a Brentford elleni meccsen. Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A Manchester City ásza újra megsérült

Alig kevesebb, mint 20 perc telt el a Gtech Community Stadionban, amikor a Manchester City játékosa, Rodri a lábához kapott. A City orvosi csapata a segítségére sietett, majd egy rövid vizsgálat után a partvonal felé kísérték. Hordágyra nem volt szükség, Nico González vette át a helyét. Rodri sántított, a játékos egyenesen az alagút felé vette az irányt.

Az aranylabdás játékos az előző idényben térdszalagszakadás miatt 236 nap alatt 53 mérkőzést hagyott ki a City színeiben. Rodri az ősszel öt Premier League-mérkőzésen lépett pályára, az előző hetekben fokozatosan építette fel magát, de szeptember végén ismét arról lehetett hallani, hogy kidőlt a sorból. Guardiola akkor azt mondta róla, hogy a korábban műtött térde fáj, ezért nem bevethető, a hétközi BL-meccsen, Monacóban viszont játszott egy órát. A katalán menedzser aztán lecserélte, amikor a középpályás egy ütközés után a térdéhez kapott.

Ezt követte a Brentford elleni meccs és a még korábbi csere. A vasárnapi mérkőzés után Rodri arról beszélt, szerinte nincs nagy baj.

– Éreztem egy kicsit a combhajlítómat, de nem tűnik vészesnek a dolog. Remélhetőleg ott lehetek a következő meccsen – nyilatkozta a Sky Sportsnak az Európa-bajnok futballista.

Premier League, 7. forduló péntek: Bournemouth–Fulham 3-1 (0-0) szombat: Chelsea–Liverpool 2-1 (1-0)

Leeds United–Tottenham Hotspur 1-2 (1-1)

Arsenal–West Ham United 2-0 (1-0)

Manchester United–Sunderland 2-0 (2-0) vasárnap: Brentford–Manchester City 0-1 (0-1)

Newcastle United–Nottingham Forest 2-0 (0-0)

Aston Villa–Burnley 2-1 (1-0)

Everton–Crystal Palace 2-1 (0-1)

Wolverhampton Wanderers–Brighton 1-1 (1-0)





