Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

  • A sérült térdéhez kapott az aranylabdás, Guardiola reagált az esetre
Bajnokok Ligája Rodri sérülés Manchester City csere Monaco Pep Guardiola

A sérült térdéhez kapott az aranylabdás, Guardiola reagált az esetre

Ugyan kétszer is vezetett a Monaco otthonában, mégsem tudott nyerni a Manchester City a Bajnokok Ligája második fordulójában. A pontvesztés mellett Rodri állapota okozhat némi fejtörést Pep Guardiolanak. A súlyos sérüléséből visszatérő spanyol aranylabdás egy ütközés következtében a térdét fájlalta, szinte azonnal lecserélték.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 9:22
Rodrit cserélni kellett a Monaco ellen.
A Monaco otthonában ismét kezdő volt Rodri, 61 perc jutott neki. (Fotó: FREDERIC DIDES / AFP)
A BL alapszakaszának második körében botlott a Manchester City. Pep Guardiola együttese a Napoli 2-0-s legyőzésével rajtolt, majd Monacóban hullajtott el két pontot . Erling Haaland góljával az angolok kerültek előnybe a 15. percben, amire három perccel később válaszoltak a franciák. Még az első játékrész végén ismét előnybe került a City, ezúttal is a norvég támadó volt eredményes. A csattanó a végén jött: Eric Dier büntetőből talált be a 90. percben, így pontosztozkodás lett a vége. A találkozót követően Haaland önostorozó reakciója mellett Rodri látszólagos sérülése is beszédtémát szolgáltat.

Rodri kezdett Monacoban, a City nem tudott nyerni.
Rodri visszatért, Haaland duplázott, ez sem volt elég a Manchester Citynek. (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / AFP)

 

Rodri idén már egyszer ráhozta a szívbajt a szurkolókra

Az aranylabdás középpályás tavaly szeptember 22-én az Arsenal ellen szenvedett súlyos sérülést, elszakadt a jobb térdében a keresztszalagja, ami miatt nyolc hónapos kihagyás várt rá. Rodri játéka ezután sem volt egyszerű, ugyanis a térdét érintő fájdalom vissza-visszatért.

Mint most hétvégén, amikor kiderült, hogy a Burnley ellen 5-1-re megnyert meccs előtti edzésen félrehívta Guardiolát a honfitársa, és közölte vele, hogy ne számítson rá, ennek következtében pedig még a meccskeretből is kimaradt. Ahogy a City trénere elmondta, játékosa a korábban súlyosan sérült térdében érzett fájdalom miatt nem tudta vállalni a játékot.

Nem csoda, hogy ilyen esetben pánikolnak a Manchester Citynél, ugyanis Rodri korábbi kiválása után az elmúlt évek legnagyobb mélyrepülését hajtotta végre a csapat.

 

Rodrit le kellett cserélni, Guardiola tiszta vizet öntött a pohárba

A Monaco elleni Bajnokok Ligája alapszakasz-meccsen már ismét a Manchester City kezdőjében kapott helyet Rodri. Összesen 61 percet töltött pályán a spanyol, akit szinte egyből azután cserélt le Pep Guardiola, hogy egy ütközésnél a gondokkal küzdő térdéhez kapott.

A tréner azt mondta a mérkőzés után, hogy nem volt sérülésveszély, és a döntés taktikai volt a részéről.

Ennek értelmében Rodri valószínűleg bevethető lesz a vasárnapi, Brentford elleni bajnokin, az viszont már más kérdés, hogy kezdőként fog-e játszani.

– Most nem sérült, de az előző hét nagyon megterhelő volt számára, most még egy hét alatt nem tud három meccset játszani a legmagasabb szinten. Jelenleg az az érzésem, hogy időre van szüksége. Ez a fajta sérülés minimum egy év, utána türelmesnek kell lenni – mondta Guardiola.

