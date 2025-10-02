A sérült térdéhez kapott az aranylabdás, Guardiola reagált az esetre

A BL alapszakaszának második körében botlott a Manchester City. Pep Guardiola együttese a Napoli 2-0-s legyőzésével rajtolt, majd Monacóban hullajtott el két pontot . Erling Haaland góljával az angolok kerültek előnybe a 15. percben, amire három perccel később válaszoltak a franciák. Még az első játékrész végén ismét előnybe került a City, ezúttal is a norvég támadó volt eredményes. A csattanó a végén jött: Eric Dier büntetőből talált be a 90. percben, így pontosztozkodás lett a vége. A találkozót követően Haaland önostorozó reakciója mellett Rodri látszólagos sérülése is beszédtémát szolgáltat.

Rodri visszatért, Haaland duplázott, ez sem volt elég a Manchester Citynek. (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / AFP)

Rodri idén már egyszer ráhozta a szívbajt a szurkolókra

Az aranylabdás középpályás tavaly szeptember 22-én az Arsenal ellen szenvedett súlyos sérülést, elszakadt a jobb térdében a keresztszalagja, ami miatt nyolc hónapos kihagyás várt rá. Rodri játéka ezután sem volt egyszerű, ugyanis a térdét érintő fájdalom vissza-visszatért.

Mint most hétvégén, amikor kiderült, hogy a Burnley ellen 5-1-re megnyert meccs előtti edzésen félrehívta Guardiolát a honfitársa, és közölte vele, hogy ne számítson rá, ennek következtében pedig még a meccskeretből is kimaradt. Ahogy a City trénere elmondta, játékosa a korábban súlyosan sérült térdében érzett fájdalom miatt nem tudta vállalni a játékot.

Nem csoda, hogy ilyen esetben pánikolnak a Manchester Citynél, ugyanis Rodri korábbi kiválása után az elmúlt évek legnagyobb mélyrepülését hajtotta végre a csapat.

Rodrit le kellett cserélni, Guardiola tiszta vizet öntött a pohárba

A Monaco elleni Bajnokok Ligája alapszakasz-meccsen már ismét a Manchester City kezdőjében kapott helyet Rodri. Összesen 61 percet töltött pályán a spanyol, akit szinte egyből azután cserélt le Pep Guardiola, hogy egy ütközésnél a gondokkal küzdő térdéhez kapott.

A tréner azt mondta a mérkőzés után, hogy nem volt sérülésveszély, és a döntés taktikai volt a részéről.

Ennek értelmében Rodri valószínűleg bevethető lesz a vasárnapi, Brentford elleni bajnokin, az viszont már más kérdés, hogy kezdőként fog-e játszani.