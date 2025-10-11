Döbbenet és dráma Svédországban az újabb brutális focikudarc után

Ki gondolta volna, hogy három forduló után a svéd labdarúgó-válogatott egy ponttal szerénykedik majd vb-selejtezőcsoportjának utolsó helyén? Ki hitte volna, hogy a pótselejtezőt érő második helyen a félidőben Koszovó áll? Erre nagyon kevesen fogadtak volna.

A svéd labdarúgó-válogatott dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nagy bajban van

Fotó: STEFAN JERREVANG / TT News Agency

Nagy bajban van a svéd labdarúgó-válogatott

Pénteken este Svédország hazai pályán fogadta a csoport első helyén álló Svájcot. A svájci válogatott erős csapat, erről a magyarok is tudnának mesélni a 2024-es Európa-bajnokság után. Arra azonban senki sem gondolt, hogy a svédek megint úgy kapnak ki, hogy egyetlen gólt sem lőnek. Három meccs alatt ez volt a svéd labdarúgó-válogatott második veresége.

Egy hónappal ezelőtt Koszovóban is kikaptak, csupán a szlovénok ellen szereztek egy pontot.

Ezzel együtt még mindig nem lehet kijelenteni, hogy a svédek kiestek, mert a hátralévő három mérkőzésükön otthon játszanak Koszovó és Szlovénia ellen. Nagy kérdés, hogy a svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson meddig folytathatja a munkát. A svédek most aligha váltanak kapitányt, hiszen két nap múlva, október 13-án, hétfőn este hazai pályán játszanak Koszovó ellen. Gyökeres Viktoréknak tényleg ez lesz az utolsó utáni lehetőségük. Ha akkor sem nyernek, végük van.

Gyászos hangulat, a kapitány nem akar lemondani

A stockholmi stadionban pénteken este gyászos volt a hangulat. A nézők kifütyülték saját csapatukat és a szövetségi kapitány azonnali távozását követelték. Külön érdekesség, hogy a vezetőedző ellen már a meccs megkezdése előtt tüntettek. A csapat egyik játékosa, Emil Holm szerint ennek nem lett volna szabad megtörténnie.

Holm szerint a nézők egy részének viselkedése aljas volt.

Már csak azért is, mert egyesek dán gazembernek nevezték a svédek szövetségi kapitányát. A svédek korábbi válogatott játékosa, Mikael Lustig azt mondta, hogy amíg Jon Dahl Tomasson a svéd kispadon ül, addig nem szabad azzal foglalkozni, hol született. Szerencsétlen szövetségi kapitány izzadt is rendesen a meccset követő sajtótájékoztatón. Azt mondta, hogy a futball az érzelmekről szól. Szerinte a szurkolók reakciója normális volt, ezzel együtt sem foglalkozik a lemondás gondolatával.