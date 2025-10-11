Rendkívüli

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

  • Döbbenet és dráma Svédországban az újabb brutális focikudarc után
svéd labdarúgásAlexander IsakStockholm

Döbbenet és dráma Svédországban az újabb brutális focikudarc után

A svéd labdarúgó-válogatott egyetlen ponttal a csoport utolsó helyén áll a labdarúgó-vb selejtezőjében, miután a skandinávok péntek este hazai pályán 2-0-ra kikaptak a csoportot magabiztosan vezető Svájctól. Egyre nagyobb az esély tehát arra, hogy a svéd labdarúgó-válogatott nélkül rendezik meg a jövő évi világbajnokságot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 8:27
svéd labdarúgó-válogatott
Svédország: mindennek vége? Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
Ki gondolta volna, hogy három forduló után a svéd labdarúgó-válogatott egy ponttal szerénykedik majd vb-selejtezőcsoportjának utolsó helyén? Ki hitte volna, hogy a pótselejtezőt érő második helyen a félidőben Koszovó áll? Erre nagyon kevesen fogadtak volna.

svéd labdarúgó-válogatott
A svéd labdarúgó-válogatott dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nagy bajban van
Fotó: STEFAN JERREVANG / TT News Agency

Nagy bajban van a svéd labdarúgó-válogatott

Pénteken este Svédország hazai pályán fogadta a csoport első helyén álló Svájcot. A svájci válogatott erős csapat, erről a magyarok is tudnának mesélni a 2024-es Európa-bajnokság után. Arra azonban senki sem gondolt, hogy a svédek megint úgy kapnak ki, hogy egyetlen gólt sem lőnek. Három meccs alatt ez volt a svéd labdarúgó-válogatott második veresége. 

Egy hónappal ezelőtt Koszovóban is kikaptak, csupán a szlovénok ellen szereztek egy pontot.

Ezzel együtt még mindig nem lehet kijelenteni, hogy a svédek kiestek, mert a hátralévő három mérkőzésükön otthon játszanak Koszovó és Szlovénia ellen. Nagy kérdés, hogy a svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson meddig folytathatja a munkát. A svédek most aligha váltanak kapitányt, hiszen két nap múlva, október 13-án, hétfőn este hazai pályán játszanak Koszovó ellen. Gyökeres Viktoréknak tényleg ez lesz az utolsó utáni lehetőségük. Ha akkor sem nyernek, végük van.

Gyászos hangulat, a kapitány nem akar lemondani

A stockholmi stadionban pénteken este gyászos volt a hangulat. A nézők kifütyülték saját csapatukat és a szövetségi kapitány azonnali távozását követelték. Külön érdekesség, hogy a vezetőedző ellen már a meccs megkezdése előtt tüntettek. A csapat egyik játékosa, Emil Holm szerint ennek nem lett volna szabad megtörténnie.

 Holm szerint a nézők egy részének viselkedése aljas volt.

Már csak azért is, mert egyesek dán gazembernek nevezték a svédek szövetségi kapitányát. A svédek korábbi válogatott játékosa, Mikael Lustig azt mondta, hogy amíg Jon Dahl Tomasson a svéd kispadon ül, addig nem szabad azzal foglalkozni, hol született. Szerencsétlen szövetségi kapitány izzadt is rendesen a meccset követő sajtótájékoztatón. Azt mondta, hogy a futball az érzelmekről szól. Szerinte a szurkolók reakciója normális volt, ezzel együtt sem foglalkozik a lemondás gondolatával.

Érdekes, hogy a játékosok kiállnak a szövetségi kapitány mellett. A Bundesliga II-ben focizó Alexander Bernhardsson szerint a svéd válogatott edzője remek munkát végez. Szerinte a vezetői képességei rendben vannak és nagyszerű kapcsolatot alakított ki a játékosokkal. Az, hogy a csapat nem tud nyerni? Van ilyen.

A svédek csapatkapitánya, Alexander Isak szerint bízni kell a mester szaktudásában. Ugyanakkor a svéd Aftonbladet című lap olvasóinak 

88 százaléka még ma kirúgná a szövetségi kapitányt. 

Azért ez elég nagy arány.

Hová bújt el a sportigazgató?

A Svéd Labdarúgó-szövetség is érzi, hogy ez így nem mehet tovább. Kim Källström, a szövetség sportigazgatója a meccs után eltűnt, nem volt hajlandó megjelenni a rá váró svéd újságírók előtt. Ilyenre korábban nem volt példa. Az újságírók a sajtófőnököt támadták meg, hogyan lehetséges ez? 

A médiafelelős szerint a szövetség sportigazgatójának fontosabb dolga akadt, mint a vérszagra gyűlő médiamunkásokkal való találkozás. 

Válságértekezleten vett részt az öltözőben a csapattal. Később meg arra hivatkozott, hogy a válogatottnak el kell indulnia Göteborgba (ott játszanak hétfőn Koszovó ellen), azaz nincs ideje akadékoskodó kérdésekre válaszolni.

Még Svájcban is téma volt a svéd együttes gyenge teljesítménye. Granit Xhaka, a helvét válogatott játékosa szerint most már tényleg minden a saját kezükben van. Nagyon meglepné, ha ezek után a svédek odaérnének a csoport első helyére, s valljuk meg, ennek semmilyen realitása nincsen. Xhaka szerint elképesztő, hogy az a svéd válogatott, amely tele van jobbnál jobb játékosokkal, a csoport utolsó helyére csúszott le.

Sweden's forward #09 Alexander Isak reacts after the second goal for Switzerland during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group B football match between Sweden and Switzerland on October 10, 2025 in Solna, Sweden. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)
Amikor egy kép többet mond minden szónál
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Be kell fejezni az önáltatást

Az Expressen című újság vezércikkben ment neki a svéd válogatottnak. A cikk szerzője kijelentette, hogy az egyenes ági kijutásról felesleges beszélni, a csoport első helye elúszott a svédek számára. 

Az újságírónő azt írta, senki se csodálkozzon azon, hogy a stockholmi közönség keményen nekiment a csapatnak és a szövetségi kapitánynak, mert ez a teljesítmény elfogadhatatlan.

Ugyanakkor leszögezi, hogy a második hely még megszerezhető, igaz, ebben az esetben pótselejtező várna a svédekre.

Már ha egyáltalán képesek lesznek hétfőn legyőzni Koszovót. Egyet ne feledjünk: a jelenleg a csoport második helyén álló Koszovónak ez lesz az évszázad mérkőzése. Az sem mellékes, hogy a koszovói csapat egyszer már legyőzte a svédeket.

 

 

