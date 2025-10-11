Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Ruszlan Malinovszkijukrán válogatottIzlandSzerhij Rebrov

Kemény pillanatokat élt át a Fradi volt edzője Izlandon

Az ukrán labdarúgó-válogatott drámai csatában 5-3-as győzelmet aratott Izland ellen a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában Reykjavíkban. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov a játékosait dicsérte.

C. Kovács Attila
2025. 10. 11. 10:28
Az ukrán válogatott ha nehezen is, de nyert Izland ellen. Forrás: FRANCK FIFE/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerhij Rebrov hálás játékosainak, amiért be tudták húzni a vb-selejtezőt, a Ferencváros egykori vezetőedzője azonban kiemelte, hogy a pénteki győzelem mit sem ér, ha hétfőn nem tudnak nyerni Azerbajdzsán ellen Krakkóban.

Szerhij Rebrov pozitívan értékelt az ukrán válogatott 5-3-s győzelme után.
Szerhij Rebrov pozitívan értékelt az ukrán válogatott 5-3-as győzelme után (Fotó: FRANCK FIFE/AFP)

– Tudtuk, hogy nehéz lesz. Igen, vezettünk, majd kétszer is gólt kaptunk, de hálás vagyok a srácoknak, mert összeszedtük magunkat, és végül öt gólt is szereztünk. Elemezni fogjuk a történteket és felkészülünk a következő, Azerbajdzsán elleni mérkőzésre, mert ennek a győzelemnek önmagában nincs túl nagy jelentősége, ha hétfőn nem tudjuk legyőzni az azerieket – hangsúlyozta Rebrov, aki ezután kitért a találkozón két gólt szerző Ruszlan Malinovszkij játékára is:

Malinovszkij teljesítménye? Ruszlan olyan játékos, aki mindig maximálisan odateszi magát, mindig mindent belead. Guculjak is, ő sérülései ellenére jól játszott. Mindketten támadásban és védekezésben is keményen dolgoztak.

– Miért jött vissza Izland a meccsbe? Mert hibáztunk, hatalmas volt a mérkőzés tétje, sok minden múlott ezen a találkozón. Izland erős válogatott, de mi mégis fel tudtunk állni 3-3 után. Miért nem törtünk össze, mikor az ellenfél kiegyenlített? Mert a játékosaink keményen harcoltak a győzelemért – dicsérte játékosait az ukrán válogatott szövetségi kapitánya.

Szerhij Rebrov külön kiemelte a cserejátékosokat

Az ukránok a találkozó 85. és 88. percében Ivan Kalyuzhnyi és a csereként beállt Oleh Ocheretko góljaival húzták be 5-3-ra a találkozót. Rebrov a sajtótájékoztatón külön kiemelte a cserejátékosokat.

– A cserék? Ha nem nyertünk volna, most azt mondanák, hogy azok a játékosok, akiket becseréltem, semmit sem csináltak, teljesen más lenne a közvélemény reakciója. Szudakov? Láttam, hogy Zsora nehezen mozog, ő az a játékos, aki akkor is pályán akar maradni, ha fájdalmat érez. A szurkolóknak türelmesnek kell lenniük, nagyon fiatal csapatunk van, tovább fogunk harcolni – zárta gondolatait a szövetségi kapitány.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu