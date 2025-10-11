Kemény pillanatokat élt át a Fradi volt edzője Izlandon

Szerhij Rebrov hálás játékosainak, amiért be tudták húzni a vb-selejtezőt, a Ferencváros egykori vezetőedzője azonban kiemelte, hogy a pénteki győzelem mit sem ér, ha hétfőn nem tudnak nyerni Azerbajdzsán ellen Krakkóban.

Szerhij Rebrov pozitívan értékelt az ukrán válogatott 5-3-as győzelme után (Fotó: FRANCK FIFE/AFP)

– Tudtuk, hogy nehéz lesz. Igen, vezettünk, majd kétszer is gólt kaptunk, de hálás vagyok a srácoknak, mert összeszedtük magunkat, és végül öt gólt is szereztünk. Elemezni fogjuk a történteket és felkészülünk a következő, Azerbajdzsán elleni mérkőzésre, mert ennek a győzelemnek önmagában nincs túl nagy jelentősége, ha hétfőn nem tudjuk legyőzni az azerieket – hangsúlyozta Rebrov, aki ezután kitért a találkozón két gólt szerző Ruszlan Malinovszkij játékára is:

Malinovszkij teljesítménye? Ruszlan olyan játékos, aki mindig maximálisan odateszi magát, mindig mindent belead. Guculjak is, ő sérülései ellenére jól játszott. Mindketten támadásban és védekezésben is keményen dolgoztak.

– Miért jött vissza Izland a meccsbe? Mert hibáztunk, hatalmas volt a mérkőzés tétje, sok minden múlott ezen a találkozón. Izland erős válogatott, de mi mégis fel tudtunk állni 3-3 után. Miért nem törtünk össze, mikor az ellenfél kiegyenlített? Mert a játékosaink keményen harcoltak a győzelemért – dicsérte játékosait az ukrán válogatott szövetségi kapitánya.

Szerhij Rebrov külön kiemelte a cserejátékosokat

Az ukránok a találkozó 85. és 88. percében Ivan Kalyuzhnyi és a csereként beállt Oleh Ocheretko góljaival húzták be 5-3-ra a találkozót. Rebrov a sajtótájékoztatón külön kiemelte a cserejátékosokat.

– A cserék? Ha nem nyertünk volna, most azt mondanák, hogy azok a játékosok, akiket becseréltem, semmit sem csináltak, teljesen más lenne a közvélemény reakciója. Szudakov? Láttam, hogy Zsora nehezen mozog, ő az a játékos, aki akkor is pályán akar maradni, ha fájdalmat érez. A szurkolóknak türelmesnek kell lenniük, nagyon fiatal csapatunk van, tovább fogunk harcolni – zárta gondolatait a szövetségi kapitány.