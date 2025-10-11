Most a föld alá küldenek minket – Szlovákia megdöbbent a belfasti kudarc után

Rendkívüli

Bombameglepetés – vagy nem is annyira az? A labdarúgó-vb-selejtezők A csoportjában minden fejreállt és megint minden a németek kezére játszik. A szlovák labdarúgó-válogatott veresége a belfasti pokolban ezzel együtt olyan eredmény, amire kevesen számítottak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 9:45
A zöld mezes északírek győzelme a szlovák labdarúgó-válogatott számára nagyon rosszul jött Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP
2025. szeptember 4-én futballtörténelmi pillanat részesei voltak mindazok, akik Pozsonyban látták a szlovák labdarúgó-válogatott és Németország labdarúgó-vb-selejtezőjét. A német csapat úgy érkezett meg Pozsonyba, hogy előtte soha nem szenvedett vereséget idegenben vb-selejtezőn. Már ez önmagában is döbbenetes tény volt. Ám ezt is sikerült felülmúlni azzal, hogy a szlovákok simán, 2-0-ra legyőzték a németeket. Akkor mindenki azt hitte, hogy ez a győzelem megnyitja előttük az utat a 2026-os világbajnokságra. Szeptember 7-én, ha nehezen is, de Rigo 90. percben esett góljával a szlovákok Luxemburgban is nyertek 1-0-ra, így két meccs után 6 ponttal, 3-0-s gólkülönbséggel álltak a csoport élén.

szlovák labdarúgó-válogatott
A szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Francesco Calzona sem volt könnyű helyzetben Belfastban
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A szlovák labdarúgó-válogatott belfasti bukása

Az északírek is megjárták már Luxemburgot (ott 3-1-re nyertek), majd Kölnben 3-1-re kikaptak a németektől. Ez eddig számukra papírformának tűnt. Most jött az első olyan meccsük hazai pályán a szlovákok ellen, amelyen győzniük kellett ahhoz, hogy legyen bármire esélyük. 

Ezt pedig nem szalasztották el. 2-0-s győzelmük után Szlovákiában felvonták a gyászlobogót.

A szombat reggel megjelenő cikkek egyvalamiben egyetértenek: a szlovák csapat teljesítménye a katasztrófával volt egyenlő a belfasti Winsdor Parkban. 

Most bújnak elő a szakértők

A szlovákok kapusa szerint most előjönnek azok az emberek, akik eddig azért voltak csendben, mert a szlovák csapat két meccsen hat pontot szerzett. Martin Dúbravka azt mondta: ilyenkor megszólalnak azok a magukat szakértőnek nevező emberek, akik abban lelik az örömüket, ha belerúgnak a csapatba vagy a föld alá ássák a játékosokat.  A belfasti sajtótájékoztatón akkor alakult ki éles helyzet, amikor a szlovák újságírók azt firtatták, hogyan kaphatott ki az a csapat, amely szeptemberben legyőzte a németeket. A szlovák kapus ekkor már ideges lett, s váltig azt hangoztatta, most minden szlovák embernek a válogatott mögé kell állnia. Martin Dúbravka azt mondta, hogy nem szabad kritizálni a nemzeti együttest. Hangsúlyozta, hogy a németek hazai és Luxemburg idegenbeli legyőzésével még mindig ott van az esély arra, hogy kijussanak a vb-re. 

A kapus azért is kelt ki magából, mert hétfőn Nagyszombatban játszanak Luxemburg ellen, ami most már a szlovák csapat számára is sorsdöntő meccs lehet a második hely megszerzésének szempontjából, 

miközben az északírek Belfastban a németek ellen játszanak.

Amikor a gyerekszülés fontosabb

A szlovákok kedélyeit nemcsak a belfasti vereség kavarta fel, hanem az is, hogy a válogatott egyik legjobbja, az Atlético Madrid játékosa, David Hancko nem utazott el az északírek elleni meccsre. A focista felesége mindenórás, s a játékos úgy döntött, hogy a gyermek születése fontosabb esemény, mint egy vb-selejtező. 

Nem is lett volna ezzel semmi baj, ha nem az északírek nyernek. De ők győztek, úgyhogy innentől fogva David Hancko is a támadások kereszttüzében áll.

A csoportban a németeknek, az északíreknek és a szlovákoknak is 6-6 pontjuk van. Teljes a kavalkád, hiszen mindhárom csapat kikapott már egyszer. Ezzel együtt a németek helyzete a legkedvezőbb, annak ellenére, hogy vár még rájuk egy belfasti és egy luxemburgi fellépés is.

 

