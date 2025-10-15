Szoboszlai Dominikmagyar válogatottLiverpool FC

Csak a szokásos? Szoboszlai nevét úgy írják Liverpoolban, mint még soha

A Liverpool FC szokás szerint a világbajnoki selejtezők újabb fordulója után is összefoglalta a klub játékosainak teljesítményét a nemzeti csapatokban. Teljesen érthető, hogy Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza Portugália ellen címbe kívánkozik, mi több, a Vörösök X-csatornáján úgy írják Szoboszlai nevét, ahogy talán még sohasem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 5:21
Szoboszlai Dominik felejthetetlen mérkőzést játszott Portugália ellen (Fotó: NurPhoto/Stefan Koops)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Válogatott meccsek: Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza Magyarország színeiben címmel számol be a Liverpool FC honlapja a világbajnoki selejtezők keddi mérkőzéseiről. A Liverpool is kiemeli, hogy krimibe illő meccsen játszott 2-2-es döntetlent és szerzett értékes pontot a magyar válogatott Portugália vendégeként. 

Szoboszlai Dominik gólja és gólöröme a portugál-magyar vb-selejtezőn a Liverpoolt is megihlette
Szoboszlai Dominik gólja és gólöröme a portugál-magyar vb-selejtezőn a Liverpoolt is megihlette (Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira)

A klub nem persze nem feledkezik meg Kerkez Milosról sem, aki a 79. percig volt pályán. A Liverpool az X-csatornáján ennél sokkal érzelmesebben számol be Szoboszlai parádés teljesítményéről. Íme, az árulkodó bejegyzés:

A Liverpool tehát csupa nagybetűvel közli Szoboszlai egyik becenevét.

Milyen hozzászólások érkeztek a Szoboszlait méltató Liverpool-bejegyzésre?

A hozzászólások között olvashatunk tréfásat, epéset és magyar nyelven írottat is.

  • Egy nyilván portugál érzelmű Liverpool-drukker megjegyzi, jobb lett volna, ha pihen, amivel Portugália és a Liverpool is jobban járt volna.
  • Mások azt írják, Szoboszlai a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa.
  • Egyesek azt sem hagyják ki, lám a Portugáliának lőtt gólja is azt mutatja, jobb játékos, mint Florian Wirtz.
  • Egy magyar kommentelő nemes egyszerűséggel azt írja: csak a szokásos...

Nem is vitás, a Szoboszlai Dominiket méltató kommentek túlnyomó többségben vannak a fanyalgókhoz képest.

Arra pedig a Liverpool sem ragadtatja magát minden nap, hogy csupa nagybetűvel szedje Szoboszlai gólját.

Szép volt Szobo. Helyesebben: szép volt, SZOBO!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.