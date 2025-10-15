Csak a szokásos? Szoboszlai nevét úgy írják Liverpoolban, mint még soha

Válogatott meccsek: Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza Magyarország színeiben címmel számol be a Liverpool FC honlapja a világbajnoki selejtezők keddi mérkőzéseiről. A Liverpool is kiemeli, hogy krimibe illő meccsen játszott 2-2-es döntetlent és szerzett értékes pontot a magyar válogatott Portugália vendégeként.

Szoboszlai Dominik gólja és gólöröme a portugál-magyar vb-selejtezőn a Liverpoolt is megihlette (Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira)

A klub nem persze nem feledkezik meg Kerkez Milosról sem, aki a 79. percig volt pályán. A Liverpool az X-csatornáján ennél sokkal érzelmesebben számol be Szoboszlai parádés teljesítményéről. Íme, az árulkodó bejegyzés:

SZOBO! 🇭🇺



A stoppage-time equaliser against Portugal in tonight's World Cup qualifier 💫 pic.twitter.com/JXy1E1hMxF — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2025

A Liverpool tehát csupa nagybetűvel közli Szoboszlai egyik becenevét.

Milyen hozzászólások érkeztek a Szoboszlait méltató Liverpool-bejegyzésre?

A hozzászólások között olvashatunk tréfásat, epéset és magyar nyelven írottat is.

Egy nyilván portugál érzelmű Liverpool-drukker megjegyzi, jobb lett volna, ha pihen, amivel Portugália és a Liverpool is jobban járt volna.

Mások azt írják, Szoboszlai a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa.

Egyesek azt sem hagyják ki, lám a Portugáliának lőtt gólja is azt mutatja, jobb játékos, mint Florian Wirtz.

Egy magyar kommentelő nemes egyszerűséggel azt írja: csak a szokásos...

Nem is vitás, a Szoboszlai Dominiket méltató kommentek túlnyomó többségben vannak a fanyalgókhoz képest.

Arra pedig a Liverpool sem ragadtatja magát minden nap, hogy csupa nagybetűvel szedje Szoboszlai gólját.

Szép volt Szobo. Helyesebben: szép volt, SZOBO!