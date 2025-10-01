Tóth Alex fontos hírt kapott, videón a Fradi-játékos reakciója

Tóth Alex a 2025-ös év felfedezettje a hazai futballban. A középpályás csak néhány hét múlva ünnepli a huszadik születésnapját, de már tavasszal alapember lett Robbie Keane FTC-jében. Sőt annyira meggyőző volt a játéka, hogy Marco Rossi márciusban már a magyar válogatottban is bevetette a Törökország elleni Nemzetek Ligája-párharc visszavágóján. Tóth Alex pedig azóta minden egyes válogatottmeccsen lehetőséget kapott, azaz immár az volt a papírforma, hogy Rossi behívta őt az októberi vb-selejtezőkre is.

Tóth Alex a vb-selejtezők előtt még az FTC-ben is fontos meccsen szerepelhet, az El-ben a Genk, majd az NB I-ben a Paks ellen (Fotó: Ladóczki Balázs)

A magyar válogatott október 11-én hazai pályán Örményország ellen játszik, három nappal később Portugáliában lép pályára.

Tóth Alex izgult a magyar válogatott meghívó miatt

Noha mostanra bebetonozta a helyét, Tóth Alex még mindig nem veszi készpénznek a válogatott meghívót. Éppen a Bors készített interjút a Fradi középpályásával, amikor a válogatott kapcsán Tóth elárulta, még ő sem tudja, hogy tagja lesz-e a keretnek.