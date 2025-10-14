UdinePalesztinatüntetés

Óriási a készültség és a feszültség Udinében, az olasz–izraeli meccs helyszínén

Az olasz fegyveres erők katonái, mesterlövészek és az izraeli titkosszolgálat emberei is jelen vannak Udine városában, ahol a tüntetések miatt a legmagasabb szintű biztonsági készültség kíséri a ma esti Olaszország–Izrael labdarúgó világbajnoki selejtezőt. Egy biztos: Udine ilyet még soha nem élt át.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 18:31
Udine
Kemény a helyzet Udinében Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Közel kilencezer szurkoló érkezett a városba, ennél is több rendőr, katona felügyeli Udine teljes területét, valamint több ezer tüntető készül felvonulni a mérkőzést vendégül látó Friuli Stadion közelében. A város légterét lezárták.

Udine
Egy palesztinpárti tüntető Udnie városában
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Udine: ilyen készültség még sosem volt ebben a városban

A belügyminisztérium a lehető legmagasabb, úgynevezett négyes fokozatú biztonsági készültséget rendelte el, amit a legveszélyesebb nemzetbiztonsági esetekben szoktak bevezetni. Biztonsági gyűrű övezi a két csapat szálláshelyét, a hotelek tetején mesterlövészek is vannak. A játékosokat az olasz fegyveres erők katonái kísérik a stadionig. A vendégcsapat védelmében az izraeli titkosszolgálat emberei is részt vesznek.

Órákkal a 20.45-kor kezdődő mérkőzés előtt kiürítették Udine utcáit: a presszók és éttermek eltávolították a kültéri asztalokat és székeket, lezárták a csatornalefolyókat is.

Pro-Palestinian protesters hold the edge of a large Palestinian flag as they gather in solidarity with Palestine, on the eve of the match between Italy and Israel for the FIFA World Cup 2026 qualifiers, in Udine northeastern Italy, on October 14, 2025. The Gaza ceasefire deal signed on October 13, 2025 and a hostage and prisoner exchange between Israel and Hamas has done nothing to dampen the resolve of around 10,000 protestors who march through Udine in anger at the hosting of a match they feel should not be played. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Udine teljesen felbolydult az esti meccs előtt
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Több mint háromszáz szélsőbaloldali, palesztinbarát csoport és szervezet, valamint pártok és szakszervezetek jelezték, hogy részt vesznek az Izrael-ellenes tüntetésen, amely a „Ki a cionizmussal a történelemből, ki Izraellel a FIFA-ból!” jelszót kapta. „Minden eszközzel bojkottálni kell a ma esti gyalázatos mérkőzést […] Izraelt ki kell zárni minden sporteseményből, el kell szigetelni gazdaságilag” – hangoztatta a tüntetést vezető Maurizio Acerbo, az Újraalapított Kommunista Párt (Prc) főtitkára. Hangoztatta, hogy az olaszoknak „piros lapot” kell adniuk Izraelnek, és a találkozó televíziós közvetítésének bojkottálására szólított fel.

Rómában és számos olasz városban kisebb csoportok már kedd délutántól demonstráltak az Olasz Labdarúgó-szövetség és a RAI közmédia székháza és helyi irodái előtt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

