Óriási a készültség és a feszültség Udinében, az olasz–izraeli meccs helyszínén

Közel kilencezer szurkoló érkezett a városba, ennél is több rendőr, katona felügyeli Udine teljes területét, valamint több ezer tüntető készül felvonulni a mérkőzést vendégül látó Friuli Stadion közelében. A város légterét lezárták.

Egy palesztinpárti tüntető Udnie városában

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Udine: ilyen készültség még sosem volt ebben a városban

A belügyminisztérium a lehető legmagasabb, úgynevezett négyes fokozatú biztonsági készültséget rendelte el, amit a legveszélyesebb nemzetbiztonsági esetekben szoktak bevezetni. Biztonsági gyűrű övezi a két csapat szálláshelyét, a hotelek tetején mesterlövészek is vannak. A játékosokat az olasz fegyveres erők katonái kísérik a stadionig. A vendégcsapat védelmében az izraeli titkosszolgálat emberei is részt vesznek.

Órákkal a 20.45-kor kezdődő mérkőzés előtt kiürítették Udine utcáit: a presszók és éttermek eltávolították a kültéri asztalokat és székeket, lezárták a csatornalefolyókat is.

Udine teljesen felbolydult az esti meccs előtt

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Több mint háromszáz szélsőbaloldali, palesztinbarát csoport és szervezet, valamint pártok és szakszervezetek jelezték, hogy részt vesznek az Izrael-ellenes tüntetésen, amely a „Ki a cionizmussal a történelemből, ki Izraellel a FIFA-ból!” jelszót kapta. „Minden eszközzel bojkottálni kell a ma esti gyalázatos mérkőzést […] Izraelt ki kell zárni minden sporteseményből, el kell szigetelni gazdaságilag” – hangoztatta a tüntetést vezető Maurizio Acerbo, az Újraalapított Kommunista Párt (Prc) főtitkára. Hangoztatta, hogy az olaszoknak „piros lapot” kell adniuk Izraelnek, és a találkozó televíziós közvetítésének bojkottálására szólított fel.

Rómában és számos olasz városban kisebb csoportok már kedd délutántól demonstráltak az Olasz Labdarúgó-szövetség és a RAI közmédia székháza és helyi irodái előtt.