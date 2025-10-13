Hatalmas a verseny, hogy ki lehet Európából az első biztos vb-résztvevő

Alakul a mezőny. A jövő évi, immáron 48 együttest felvonultató, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő 2026-os vb csapatainak csaknem fele, egészen pontosan 21 gárda már bebiztosította kvalifikációját. A társházigazdák automatikusan kvótát kaptak, mellettük a pályán elért eredmények alapján elsőként az idén márciusban Japán ünnepelhetett, azóta pedig Európát leszámítva minden földrészről lett biztos résztvevő.

A pályán elért eredmények alapján elsőként Japán biztosította be helyét a 2026-os vb mezőnyében (Fotó: Yomiuri/Takuya Yoshino)

Megvan a világbajnokság ötödik afrikai indulója

Legutóbb Ghána válogatottja biztosította részvételét a jövő évi vb-n, miután vasárnap 1-0-ra legyőzte a Comore-szigetek csapatát, ezzel biztossá téve csoportelsőségét. A ghánaiak ötödik afrikai együttesként készülhetnek a világbajnokságra, ahova előzőleg Marokkó, Tunézia, Egyiptom és Algéria jutott ki a régióból. Afrikából a selejtezősorozat kilenc csoportgyőztese automatikusan ott lehet a világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig majd minitornán dönti el, melyikük vehet részt az interkontinentális pótselejtezőn.

Így ünnepeltek a ghánaiak:

Dél-Amerikában már minden eldőlt

Az amerikai kontinens megosztott: az észak- és közép-amerikai 6+2 kvótából egyelőre csak a vendéglátó hármas helye biztos, Dél-Amerikában viszont szeptemberben már le is zárult a selejtezősorozat.

A 18 meccsből álló, két éven át tartó kvalifikáció végén a címvédő Argentína nyerte meg a tíz együttest felvonultató csoportot, mögötte Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay és Kolumbia végzett és jutott ki. A hetedik helyen zárt Bolívia pótselejtezőt vívhat.

Óceániából Új-Zéland visszatérése vált eddig biztossá – 2010 után lesz ismét vb-résztvevő –, Ázsiából pedig a 8+1 helyből hat kelt el. Mostanáig az alábbi válogatottak jutottak ki:

Japán

Jordánia

Irán

Koreai Köztársaság

Üzbegisztán

Ausztrália.

Svájc és Franciaország révbe érhet

Európából mindössze 16 válogatottnak jut hely a 2026-os világbajnokságon, ám mivel a selejtezősorozat még javában tart, egyelőre senki nem tudta hivatalossá tenni a részvételét. Persze, vannak válogatottak, melyek nagyon jól állnak, mint például a legutóbb az izraelieket 5-0-ra legyőző Norvégia, amely eddig hatból hat selejtezőt nyert meg vagy éppen az 5/5-ös mutatóval álló angolok, de a horvátok is már-már páholyból várhatják a hajrát, a szerbek nagy bánatára.