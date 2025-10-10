SzegedVeszprémférfikézilabda Bajnokok Ligája

Győzelmet hozott a veszprémi szurkolók biztatása

Mindkét magyar csapat kiélezett mérkőzést játszott csütörtökön a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. A One Veszprém hazai pályán három góllal nyert a Kielce ellen, a Szeged Barca ellen idegenben maradt alul három találattal.

Kibédi Péter
2025. 10. 10. 5:10
Hiába volt a biztos vezetés, a Veszprémnek nagyot kellett küzdenie a győzelemért a Kielce ellen
Hiába volt a biztos vezetés, a Veszprémnek nagyot kellett küzdenie a győzelemért a Kielce ellen Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy győzelemmel és egy vereséggel zárták a negyedik fordulót a magyar csapatok a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. A One Veszprém hazai pályán nyert a lengyel Kielce ellen, az OTP Bank-Pick Szeged Barcelonában kapott ki a múlt héten klubvilágbajnoki címet szerző Barcától.

A Veszprém edzője a szurkolókat méltatta, a hazai pálya valóban előnyt jelentett csütörtökön is
A Veszprém edzője a szurkolókat méltatta, a hazai pálya valóban előnyt jelentett csütörtökön is Fotó: veszpremhandball.hu

A Veszprém edzője a szurkolókat dicsérte

A klubvilágbajnokságon múlt héten ezüstérmet szerző Veszprém már az első félidőben uralta a játékot, Remili és Corrales kiemelkedett a mezőnyből. A magyar csapat hatékony támadásokkal és stabil védelemmel épített előnyt. A lengyelek végjátékbeli hajrája csak szorosabbá tette a 35–33-as hazai győzelmmel záruló mérkőzést, a fordításra nem volt esélyük.

Az első félidő lenyűgöző volt, a másodikban már kiütközött, hogy fáradtak vagyunk a nagy meccsterhelésben. De a csapatom küzdött, ráadásul elképesztő támogatást kapott a szurkolóktól.

Amíg ilyen a hangulat, a csapatom pedig így küzd, én elégedett leszek. Nem az számít, ki szerzett labdát a végén, vagy ki hány gólt lőtt, hanem az, hogy küzdöttünk. Egy edző ilyenkor mindig örül

 – fogalmazott Xavier Pascual, a veszprémiek vezetőedzője a mérkőzés után.

A két csapat huszadik alkalommal találkozott a Bajnokok Ligájában, ez volt a tizenkettedik veszprémi győzelem, három döntetlen és három lengyel siker mellett. A magyar bajnoki címvédő háromszor nyert és egyszer kapott ki az idei kiírásban, jövő héten Portugáliában a Sporting otthonában lépnek pályára, tavaly ott meglepő vereséget szenvedtek.

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

Hiába volt szoros a meccs, nem volt esély a szegedi fordításra

A Szeged az első félidőben fegyelmezett játékkal tartotta a lépést, a szünetben 14–13-ra vezetett a Barcelona. A második játékrészben a katalánok 4-1-es rohammal elléptek, és bár Bánhidi vezérletével felzárkózott a magyar csapat, végül a Barcelona 31–28-ra megnyerte a mérkőzést. 
– A Barcelona nagyon erős csapat, és az edzők jól felkészítettek minket. 

A hozzáállásunk sokkal jobb volt, mint az előző mérkőzéseken, de a második félidő elején fordult a meccs, amikor Nielsen fontos labdákat fogott, és onnantól könnyebben játszhatott a Barca. Érezhető volt rajtuk a klubvilágbajnokság utáni fáradtság, de így is elképesztő sebességgel támadtak, amire nem mindig tudtunk reagálni. Most a Magdeburg elleni hazai meccsre készülünk, a sérülések miatt szűk a keretünk, de mindent megteszünk a győzelemért a címvédő ellen

– mondta lapunknak Bodó Richárd, a szegediek átlövője a mérkőzés után.

A Szeged együttes huszonhetedik alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, egy döntetlen és hat Szeged-siker mellett húsz Barcelona-győzelmet számlál a párharc. A Pick jövő hét szerdán, hazai pályán a BL-címvédő német Magdeburgot fogadja.

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.