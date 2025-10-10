Győzelmet hozott a veszprémi szurkolók biztatása

Egy győzelemmel és egy vereséggel zárták a negyedik fordulót a magyar csapatok a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. A One Veszprém hazai pályán nyert a lengyel Kielce ellen, az OTP Bank-Pick Szeged Barcelonában kapott ki a múlt héten klubvilágbajnoki címet szerző Barcától.

A Veszprém edzője a szurkolókat méltatta, a hazai pálya valóban előnyt jelentett csütörtökön is Fotó: veszpremhandball.hu

A Veszprém edzője a szurkolókat dicsérte

A klubvilágbajnokságon múlt héten ezüstérmet szerző Veszprém már az első félidőben uralta a játékot, Remili és Corrales kiemelkedett a mezőnyből. A magyar csapat hatékony támadásokkal és stabil védelemmel épített előnyt. A lengyelek végjátékbeli hajrája csak szorosabbá tette a 35–33-as hazai győzelmmel záruló mérkőzést, a fordításra nem volt esélyük.

– Az első félidő lenyűgöző volt, a másodikban már kiütközött, hogy fáradtak vagyunk a nagy meccsterhelésben. De a csapatom küzdött, ráadásul elképesztő támogatást kapott a szurkolóktól.

Amíg ilyen a hangulat, a csapatom pedig így küzd, én elégedett leszek. Nem az számít, ki szerzett labdát a végén, vagy ki hány gólt lőtt, hanem az, hogy küzdöttünk. Egy edző ilyenkor mindig örül

– fogalmazott Xavier Pascual, a veszprémiek vezetőedzője a mérkőzés után.

A két csapat huszadik alkalommal találkozott a Bajnokok Ligájában, ez volt a tizenkettedik veszprémi győzelem, három döntetlen és három lengyel siker mellett. A magyar bajnoki címvédő háromszor nyert és egyszer kapott ki az idei kiírásban, jövő héten Portugáliában a Sporting otthonában lépnek pályára, tavaly ott meglepő vereséget szenvedtek.

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

Hiába volt szoros a meccs, nem volt esély a szegedi fordításra

A Szeged az első félidőben fegyelmezett játékkal tartotta a lépést, a szünetben 14–13-ra vezetett a Barcelona. A második játékrészben a katalánok 4-1-es rohammal elléptek, és bár Bánhidi vezérletével felzárkózott a magyar csapat, végül a Barcelona 31–28-ra megnyerte a mérkőzést.

– A Barcelona nagyon erős csapat, és az edzők jól felkészítettek minket.

A hozzáállásunk sokkal jobb volt, mint az előző mérkőzéseken, de a második félidő elején fordult a meccs, amikor Nielsen fontos labdákat fogott, és onnantól könnyebben játszhatott a Barca. Érezhető volt rajtuk a klubvilágbajnokság utáni fáradtság, de így is elképesztő sebességgel támadtak, amire nem mindig tudtunk reagálni. Most a Magdeburg elleni hazai meccsre készülünk, a sérülések miatt szűk a keretünk, de mindent megteszünk a győzelemért a címvédő ellen

– mondta lapunknak Bodó Richárd, a szegediek átlövője a mérkőzés után.