Orbán Viktor látványos fotókat tett közzé a háborúellenes gyűlésről, mutatjuk!

A miniszterelnök betekintést engedett a kulisszák mögé is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 17:46
„Ha Szeged velünk, ki ellenünk?” – írta közösségi oldalára felöltött fotóalbumához Orbán Viktor. A miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) Szegeden tartott háborúellenes gyűléséről osztott meg képeket. A kormányfő a rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott Lázárinfót, amelyen részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adtak és közösen válaszoltak a közönség kérdéseire. 

Hírportálunk a kormányfő beszédét élő tudósításban, percről percre írásban közvetítette, amit ebben a cikkben tud elolvasni.

Borítókép: Orbán Viktor Szegeden (Forrás: Facebook)


