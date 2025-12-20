Orbán Viktor látványos fotókat tett közzé a háborúellenes gyűlésről, mutatjuk!

„Ha Szeged velünk, ki ellenünk?” – írta közösségi oldalára felöltött fotóalbumához Orbán Viktor. A miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) Szegeden tartott háborúellenes gyűléséről osztott meg képeket. A kormányfő a rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott Lázárinfót, amelyen részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adtak és közösen válaszoltak a közönség kérdéseire.

Hírportálunk a kormányfő beszédét élő tudósításban, percről percre írásban közvetítette, amit ebben a cikkben tud elolvasni.