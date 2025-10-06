  • Magyar Nemzet
  • A német futball csodabogara vette védelmébe a magyar válogatott sztárját
Willi Orbán

A német futball csodabogara vette védelmébe a magyar válogatott sztárját

A Bundesliga legutóbbi fordulójának rangadóján a Lipcse 1-1-es döntetlent játszott a Borussia Dortmund otthonában. Nem rossz eredmény, de lehetett volna jobb is, Gulácsi Péterék ugyanis vezettek, amikor Willi Orbán hibázott, luftot rúgott a tizenhatoson belül, és ebből született a Dortmund egyenlítő gólja. A magyar válogatott alapemberét lipcsei csapattársa vette védelmébe. Nem is akárki, Ridle Baku, a német futball egyik csodabogara.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 9:40
Willi Orbán és Ridle Baku itt Luis Diaz ellen küzdenek Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND Forrás: AFP
Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdő volt a Lipcse szombati meccsén, amelyen megszakadt a csapat négy mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata a Bundesligában. Az 1-1 persze alapvetően nem rossz eredmény Dortmundban, de úgy mindenképpen lehet hiányérzet a lipcseiekben, hogy vezettek a mérkőzésen, és Willi Orbán egyéni hibájából született a hazaiak egyenlítő gólja.

Willi Orbán és Ridle Baku küzdenek a labdáért, a Lipcse német válogatott védője megvédte magyar társát
Willi Orbán és Ridle Baku küzdenek a labdáért, a Lipcse német válogatott védője megvédte magyar társát. Fotó: DPA/Swen Pfortner 

Történt, hogy a 23. percben a Dortmund a bal szélen épített akciót, egy védelem mögé belőtt labdát az alapvonal közeléből játszottak vissza középre. Ezt a labdát középen Willi Orbán könnyedén tisztázhatta volna, ám a magyar válogatott védő luftot rúgott, így jutott el a labda a Dortmund játékosaihoz, akik egy passz után Gulácsi kapujába lőttek.

Német válogatott csapattársa védte meg Willi Orbánt

A 32 éves Willi Orbán bár nyár óta már nem csapatkapitány, továbbra is alapembere a Lipcsének. A Dortmund ellen elkövetett hibája után német válogatott csapattársa, Ridle Baku védte meg őt a Bild cikke szerint.

– Ilyesmi előfordulhat. A lényeg az, ahogy csapatként feldolgoztuk ezt, mert az valóban nagyon jó volt, ezt ki kell emelni – hangsúlyozta Ridle Baku.

Orbán egy olyan játékostól kapott védelmet, aki csak a nyáron igazolt Lipcsébe, a 27 éves, német válogatott jobbhátvéd 4,5 millió euróért érkezett a Wolfsburgtól. Ridle Baku igazi csodabogár a német futballban, ugyanis a kongói származású, menekült családban felnövő játékos eredeti neve Bote Nzuzi Baku.

Hogy lett belőle Ridle?

Úgy, hogy az apja nagy rajongója volt a Dortmund és a Liverpool korábbi német válogatott csatárának, Karl-Heinz Riedlének, aki után elkezdték „Ridlézni” a gyereket. Baku pedig 2018-ban hivatalosan is megváltoztatta a nevét Ridlére.

Willi Orbán hibája és a Dortmund gólja:

