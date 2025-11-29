Szeptemberben gyereke született, most a kézilabda vb-n éli át a csodát

A feröeri női kézilabda-válogatott kapusa, Annika Frídheim Petersen szeptemberben szült, édesanya lett. Most pedig ott van a női kézilabda-világbajnokságon, mi több a feröeri csapat első mérkőzésén, amelyet Montenegró ellen vívtak (és vesztettek el 32-27-re) be is állt védeni. 18 perc alatt produkált 42 százalékos védési mutatót, ez tényleg egészen elképesztő egy olyan sportolótól, akinek szeptemberben született meg a kislánya.
Annika Frídheim Petersen ezért pihent a spanyolok ellen
Azzal minden edző tisztában van, hogy a végtelenségig nem lehet terhelni egy olyan sportolónőt, akinek alig több mint két hónappal ezelőtt született meg a gyermeke. Éppen ezért a spanyolok elleni győztes vb-mérkőzésen Annika Frídheim Petersen nem kapott játéklehetőséget. Ettől persze még nem volt szomorú, mert a kispadról nézhette végig, hogy csapattársai miként győzik le az esélyesebbnek tartott spanyolokat.
A kapus azt mondta, hogy még nem került igazi csúcsformába, ezért nem állt be védeni a spanyolok ellen.
A szombati pihenőnap után Feröer vasárnap a D-csoport leggyengébb csapata, Paraguay ellen lép pályára Trierben. Amennyiben a skandinávok győznek, 2 ponttal mennek tovább a középdöntőbe.
