Szeptemberben gyereke született, most a kézilabda vb-n éli át a csodát

Bár a spanyolok elleni meccsen nem védett, két nappal korábban, Montenegró ellen ő is a kapuba állt a női kézilabda-világbajnokságon. Annika Frídheim Petersen sztorija tényleg nem mindennapi.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 12:15
Annika Fríðheim Petersen szeptemberben gyermeke születését ünnepelte, most pedig a női kézilabda-világbajnokság egyik hőse Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
A feröeri női kézilabda-válogatott kapusa, Annika Frídheim Petersen szeptemberben szült, édesanya lett. Most pedig ott van a női kézilabda-világbajnokságon, mi több a feröeri csapat első mérkőzésén, amelyet Montenegró ellen vívtak (és vesztettek el 32-27-re) be is állt védeni. 18 perc alatt produkált 42 százalékos védési mutatót, ez tényleg egészen elképesztő egy olyan sportolótól, akinek szeptemberben született meg a kislánya.

Annika Fríðheim Petersen
Annika Fríðheim Petersen nagy napjai: előbb gyereke született, majd elutazott a női kézilabda-világbajnokságra (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Annika Frídheim Petersen ezért pihent a spanyolok ellen

Azzal minden edző tisztában van, hogy a végtelenségig nem lehet terhelni egy olyan sportolónőt, akinek alig több mint két hónappal ezelőtt született meg a gyermeke. Éppen ezért a spanyolok elleni győztes vb-mérkőzésen Annika Frídheim Petersen nem kapott játéklehetőséget. Ettől persze még nem volt szomorú, mert a kispadról nézhette végig, hogy csapattársai miként győzik le az esélyesebbnek tartott spanyolokat.

A kapus azt mondta, hogy még nem került igazi csúcsformába, ezért nem állt be védeni a spanyolok ellen.

A szombati pihenőnap után Feröer vasárnap a D-csoport leggyengébb csapata, Paraguay ellen lép pályára Trierben. Amennyiben a skandinávok győznek, 2 ponttal mennek tovább a középdöntőbe.

Ha ide kattint, meg tudja nézni azt a videót, amelyet Annika Frídheim Petersenről készítettek.

 

