Példátlan motiváció is kellett ahhoz, hogy a világ legjobbja legyen a futballválogatott

A napokban zárult le az U17-es női labdarúgó-világbajnokság. A címvédő Észak-Korea esélyesként várhatta a tornát, de az így is váratlan volt, hogy mekkora fölénnyel lett ismét világbajnok az ázsiai együttes. Tavaly az U17-es mellett az U20-as vb-t is megnyerte a távol-keleti ország női válogatottja, amellyel ez alapján a közeljövőben a felnőttek között is kell számolni. A sikersorozatra már a világ több pontján is felfigyeltek, és megpróbálnak rájönni az észak-koreaiak futballtitkára.

Wiszt Péter
2025. 11. 12. 5:42
Az észak-koreai támadó, Jong-Hjang Ju nyolc találattal lett az U17-es női labdarúgó-világbajnokság gólkirálya (Fotó: NuPhoto/Andrea Amato)
2-0, 2-1, 5-0, 6-1, 5-1, 2-0 és 3-0. Észak-Korea ilyen eredménysorral védte meg a címét a szombaton, Marokkóban lezárult U17-es női világbajnokságon. A döntőben az a Hollandia volt a csapat ellenfele, amelyet a csoportkörben öt góllal múlt felül, így nem véletlen, hogy a torna két évtizedes történetének legsimább fináléját játszották egymás ellen. A gólkirály és a vb legjobb játékosa a 16 éves Jong-Hjang Ju lett, aki a viadal alatt tett összes nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy az egyéni sikerei nem lennének, ha a csapattársai nem segítenék őt. Ez a hozzáállás pedig már évek óta jelen van az észak-koreai női utánpótlásfutballban is. Így történhetett meg, hogy miután tavaly az U20-as válogatott a fennállása során harmadszor lett világbajnok, addig idén címet védve a negyedik sikerét aratta a távol-keleti ország U17-es együttese.

Észak-Korea U17-es női válogatottja a 2019-es Ázsia-kupa döntője óta nem veszített el mérkőzést nagy tornán
Észak-Korea U17-es női válogatottja a 2019-es korosztályos Ázsia-kupa döntője óta nem veszített el mérkőzést nagy tornán (Fotó: AFP/Nelson Pulido)

A női felnőttválogatott komolyabb eredményei a múltban elmaradtak. Noha Észak-Korea 1999 és 2011 között mind a négy vb-n ott volt, és ebben az időszakban háromszor Ázsia-kupát is nyert, a világbajnokságokon legfeljebb egy-egy győzelem jutott neki. 

2007-ben csodájára járt a világ az Egyesült Államok ellen elért 2-2-es döntetlennek, ám ez a vb-csoda is hamar lecsengett, a két ország felnőttválogatottja azóta sincsen egy szinten.

A játékosához hasonlóan a megnyert döntő után a csapatmunkát kiemelő Pak Szong Dzsin szövetségi kapitány hatására viszont a közeljövőben tényleg felzárkózhatnak a közvetlen elithez a felnőttek között jelenleg világranglista-10. észak-koreaiak.

Visszalépések is akadályozták a felnőttsikereket

Az országban uralkodó, kommunizmusra épülő ideológia nagyban befolyásolta az elmúlt évtizedek eredménysorát, hiszen a vezetés hatására többször is visszaléptek az észak-koreai futballválogatottak egy-egy tornától – erről egy korábbi cikkünkben bővebben írtunk. Így történt ez a nőknél a koronavírus-járvány következtében a 2022-es Ázsia-kupával és a 2023-as világbajnoksággal is, pedig akár mindkét tornán jó eséllyel indulhatott volna el a csapat. A 2011-es női világbajnokság után más okból maradt le a következő kontinensviadalról és vb-ről az észak-koreai együttes, tudniillik öt játékos is megbukott a doppingteszteken, s emiatt a válogatottat eltiltották egy időre a versenyektől.

Tavaly az U17-es mellett az U20-as női futballválogatott is világbajnoki címet ünnepelhetett
Tavaly az U17-es mellett az U20-as női futballválogatott is világbajnoki címet ünnepelhetett (Fotó: AFP/Raul Arboleda)

Mi állhat Észak-Korea U20-as és U17-es női válogatottjának győzelmei mögött?

A helyi rezsimre jellemző módon belsős információval erre a kérdésre nem igazán lehet válaszolni. Noha Brigitte Weich az észak-koreai válogatottról készített dokumentumfilmjében arról beszélt, hogy a korábbi legfelsőbb vezető, 

Kim Dzsongil már a női válogatott történetének első, 1989-es tétmérkőzése után hangsúlyozta, hogy a női futballra Észak-Koreának megérheti nagyobb energiát fordítani, ez sokáig nem látszódott külföldön.

Már csak azért sem, mert a nemzeti együttes tagjai kivétel nélkül saját hazájuk klubcsapataiban játszanak. Ám az utóbbi években megszerzett trófeák már felkeltették annyira a világ figyelmét, hogy több szakértő is elkezdett foglalkozni ezzel a témával. 

Weich – aki elől szintén minél több információt próbáltak eltitkolni a forgatás alatt – többek között azt állította, hogy az észak-koreaiak rengeteg játékosmegfigyelőt küldtek külföldre, és az ő segítségükkel már az iskolákban is bevezették a formális futballedzéseket. Van egy központi iskola is, ahol az ügyesebbek folyamatosan tudnak edzeni és fejlődni az állam költségén, így az U17-es válogatott játékosai is már évek óta együtt készülnek. 

Egy-egy komolyabb siker esetén pedig a fővárosban, Phenjanban várja őket egy, a vidékihez képest jóval minőségibb élet.

A futballválogatottba kerülés ráadásul amiatt is ösztönző lehet a fiataloknak, mert ez azt is jelenti, hogy a játékosok legálisan elhagyhatják az országot, az észak-koreai állampolgárok ugyanis alapesetben nem utazhatnak külföldre az állam engedélye nélkül.

A The Guardian szakírója szerint az észak-koreaiak stílusát a fizikalitás és a taktikai fegyelem jellemzi, a fiatalon kapott intenzív képzés pedig lehetővé teszi a technika és a játékintelligencia folyamatos fejlődését. Hasonlóság van a játékstílus és az észak-koreai ideológia militarista eszméje között, a hivatalban lévő legfőbb vezető, Kim Dzsongun ezért is folytathatja szívesen az édesapja által elkezdett törekvéseket: ő is próbálja a futball által népszerűsíteni hazáját világszerte. Ezt emelte ki az Edinburgh-i Egyetem sport- és szabadidő-politikai tanszékének koreai docense is a Deutsche Welle kérdésére.

– Belföldön Észak-Korea rendszeresen használja a sportot propagandaeszközként, hogy dicsőítse vezetőit és megmutassa az ország nagyszerűségét. 

Európában az utánpótlás-futballisták között jobban hangsúlyozzák a játék élvezetét, Észak-Koreában viszont már 13-14 éves kortól nagyon fegyelmezett, szisztematikus és professzionális edzésprogramok vannak, így már fiatalon kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak

– nyilatkozta Dr. I Jung Vu, aki hozzátette, hogy az észak-koreai fiatalok a háttér miatt akkor is mindent beleadnak, ha fizikálisan már teljesen kimerültnek érzik magukat, ilyen mentalitás pedig a nyugati országokban kevésbé jellemző.

Azt talán meg sem kéne említeni, hogy Észak-Koreában azért a női, és nem a férfi-utánpótlásválogatottak érnek el kimagasló sikereket, mert a világ más táján sokkal nagyobb a futball iránti érdeklődés a fiúk, mint a lányok között, míg a távol-keleti országban látszólag egyenlő mértékben foglalkoznak vele. A felnőttek között sem véletlen, hogy női labdarúgásban sikeresebbek, mint férfiban. Ha így folytatják, a hatalmas titkolózás közepette mindez a jövő évi Ázsia-kupán és a 2027-es világbajnokságon már meghozhatja a várt eredményt.

Az idei U17-es női vb döntőjének összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megnézhető:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

