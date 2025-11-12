Példátlan motiváció is kellett ahhoz, hogy a világ legjobbja legyen a futballválogatott

2-0, 2-1, 5-0, 6-1, 5-1, 2-0 és 3-0. Észak-Korea ilyen eredménysorral védte meg a címét a szombaton, Marokkóban lezárult U17-es női világbajnokságon. A döntőben az a Hollandia volt a csapat ellenfele, amelyet a csoportkörben öt góllal múlt felül, így nem véletlen, hogy a torna két évtizedes történetének legsimább fináléját játszották egymás ellen. A gólkirály és a vb legjobb játékosa a 16 éves Jong-Hjang Ju lett, aki a viadal alatt tett összes nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy az egyéni sikerei nem lennének, ha a csapattársai nem segítenék őt. Ez a hozzáállás pedig már évek óta jelen van az észak-koreai női utánpótlásfutballban is. Így történhetett meg, hogy miután tavaly az U20-as válogatott a fennállása során harmadszor lett világbajnok, addig idén címet védve a negyedik sikerét aratta a távol-keleti ország U17-es együttese.

Észak-Korea U17-es női válogatottja a 2019-es korosztályos Ázsia-kupa döntője óta nem veszített el mérkőzést nagy tornán (Fotó: AFP/Nelson Pulido)

A női felnőttválogatott komolyabb eredményei a múltban elmaradtak. Noha Észak-Korea 1999 és 2011 között mind a négy vb-n ott volt, és ebben az időszakban háromszor Ázsia-kupát is nyert, a világbajnokságokon legfeljebb egy-egy győzelem jutott neki.

2007-ben csodájára járt a világ az Egyesült Államok ellen elért 2-2-es döntetlennek, ám ez a vb-csoda is hamar lecsengett, a két ország felnőttválogatottja azóta sincsen egy szinten.

A játékosához hasonlóan a megnyert döntő után a csapatmunkát kiemelő Pak Szong Dzsin szövetségi kapitány hatására viszont a közeljövőben tényleg felzárkózhatnak a közvetlen elithez a felnőttek között jelenleg világranglista-10. észak-koreaiak.

Visszalépések is akadályozták a felnőttsikereket

Az országban uralkodó, kommunizmusra épülő ideológia nagyban befolyásolta az elmúlt évtizedek eredménysorát, hiszen a vezetés hatására többször is visszaléptek az észak-koreai futballválogatottak egy-egy tornától – erről egy korábbi cikkünkben bővebben írtunk. Így történt ez a nőknél a koronavírus-járvány következtében a 2022-es Ázsia-kupával és a 2023-as világbajnoksággal is, pedig akár mindkét tornán jó eséllyel indulhatott volna el a csapat. A 2011-es női világbajnokság után más okból maradt le a következő kontinensviadalról és vb-ről az észak-koreai együttes, tudniillik öt játékos is megbukott a doppingteszteken, s emiatt a válogatottat eltiltották egy időre a versenyektől.