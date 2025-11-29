TatabányaFerencvárosférfi kézilabda NB I

Ennek a Fradi-győzelemnek Szegeden örülnek a legjobban

A férfikézilabda NB I 10. fordulójában elszenvedte első vereségét a Mol Tatabánya. A forduló előtt a tabellán a vesztett pontokat tekintve a Veszprémmel azonos mérleggel álló vértesi csapat a Ferencváros otthonában kapott ki hat góllal, 31-25-re.

2025. 11. 29. 19:45
Győri Kristóf a keddi, Benfica elleni Európa-liga meccs után a Tatabánya ellen is kulcsszerepet játszott a Fradi győzelmében
A kapus Győri Kristóf a keddi, Benfica elleni Európa-liga meccs után a Tatabánya ellen is kulcsszerepet játszott a Fradi győzelmében Forrás: Fradi.hu
A nyáron edzőváltáson és vérfrissítésen áteső Tatabánya remekül kezdte a bajnokságot, az első kilenc fordulóban nem szenvedtek vereséget, meglepetésre még az OTP Bank-Pick Szeged ellen is nyertek hazai pályán. Mivel a szegediek a Veszprémtől is kikaptak, és a Csurgó ellen csak döntetlent játszottak, a vesztett pontokat tekintve ötpontos hátrányba kerültek a Tatabányával szemben, ami az utóbbi csapatnak esélyt kínált arra, hogy meglepetést okozva a bajnoki döntőbe jusson. A Ferencváros a nemzetközi kupában elért bravúros győzelemmel hangolt a bajnoki rangadóra.

A Ferencváros néhány hete hazai pályán a Tatabányával szemben esett ki a Magyar Kupából, a bajnokságban vágott vissza azért a meccsért
A Ferencváros néhány hete hazai pályán a Tatabányával szemben esett ki a Magyar Kupából, a bajnokságban vágott vissza azért a meccsért (Fotó: Fradi.hu)

A Ferencváros hosszú hajrában nyert

A Ferencváros kedden az Európa-liga első csoportkörében hazai pályán két góllal nyert a portugál Benfica ellen. Bár a csoportból ezzel az eredménnyel biztosan nem juthatnak már tovább, az eredmény azt jelezte, hogy a zöld-fehérek kikecmeregtek az utóbbi hetek hullámvölgyéből. A Tatabánya elleni rangadót is feszes védekezéssel kezdték, de ez igaz volt a vendégekre is. Felváltva voltak előnyben a csapatok, egy gólnál többel egyik csapat sem vezetett, így a remek iramú, színvonalas első félidő a játék képét tükröző 14-14-es döntetlennel zárult.

A térfélcsere után a Tatabánya ugyan gyorsan kétgólos előnybe került, de a Fradi gyorsan felzárkózott, és a vezetést is visszavette. 

A fordulópontot Székely Márton kiállítása hozta, a tatabányai kapus egy hosszú indítás után a kapujától messze ütközött, amiért piros lapot kapott. A 42. percben már a hazaiak vezettek két góllal, mindkét kapusuk, Győri Kristóf és Borbély Ádám is fontos védéseket hozott. Az FTC 6-0-s sorozatot produkált, amivel izgalommentessé tették a hajrát és nyertek 31-25-re. 

A találkozó legeredményesebb játékosa a nyolc gólt szerző ferencvárosi Bujdosó Bendegúz volt, de a tizenhárom lövést hárító Győri Kristóf teljesítménye kulcsszerepet játszott a győzelemben.

Amennyiben nem borul a papírforma, és a Veszprém hazai pályán és idegenben is nyerni tud a Tatabánya ellen, továbbá a szegediek hazai pályán visszavágnak az őszi vereségért és nem szórnak el több pontot, akkor a Tatabánya nem juthat bajnoki döntőbe az alapszakasz végén.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

