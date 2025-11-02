„Miért dolgozunk valójában?" – válogatottunk új kapitánya biztató játék után tette fel a kérdést

Rendkívüli

Az Osztrák Kézilabda-szövetség centenáriumi gáláját rendezték szombat este Bécsben. A magyar férfikézilabda-válogatott 16-13-as félidei vezetés után 31-27-re győzött a házigazda Ausztria ellen. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata biztató formát mutatott, Bánhidi Bence csapatkapitányként debütált, a fiatalok pedig éltek a bizalommal. A generációváltás sikeresnek tűnik, a válogatott már a januári Európa-bajnokságra hangol.

Kibédi Péter
2025. 11. 02. 6:40
Az osztrákok elleni mérkőzés minden pillanatában érződött, hogy várták a magyar játékosok, hogy újra együtt játszanak (Fotó: Csudai Sándor)
Szombaton este Bécsben, az Osztrák Kézilabda-szövetség centenáriumi gáláján fél év után először játszott mérkőzést a magyar férfikézilabda-válogatott. A januári Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat játéka ugyan döcögött az elején, de a 16-13-as félidei vezetés után végül 31-27-re nyert Ausztria ellen.

Az osztrák meccsen ugyan döcögött a magyar férfikézilabda-válogatott játéka, de úgy tűnik jó úton jár a megfiatalított csapat
Az osztrák meccsen ugyan döcögött a magyar férfikézilabda-válogatott játéka, de úgy tűnik, jó úton jár a megfiatalított csapat (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar férfikézilabda-válogatottnak öt perc kellett, hogy elkapja a ritmust

A hivatalos, 18 órás kezdéshez képest közel tíz perccel később indult a találkozó, méghozzá a gálán tartott díjátadók és a himnuszok miatt. A magyar válogatott így csaknem negyedórát várt a pályán a bemutatás után, így az első percekben igyekeztek elkapni a ritmust – ez öt perc alatt sikerült is. Ha nem is hibátlanul, de biztatóan játszott a csapat, Chema Rodríguez szövetségi kapitány pedig fokozatosan mindenkinek játéklehetőséget adott az első félidő végéig. Felszabadultan kézilabdáztak a játékosok, látszott, hogy élvezik, hogy fél év után ismét együtt léphettek pályára.

– Az egyik legfontosabb a mai kézilabdában, főleg itt a válogatottban, hogy élvezzük a játékot. Mert ha nem élvezzük, akkor miért dolgozunk valójában? 

Aki pályán volt, mindenki próbálta a legjobbját nyújtani, mert hiába gála, hiába felkészülési meccs, azért jöttünk ide, hogy nyerjünk

– értékelt a lefújás után lapunknak Bánhidi Bence, aki ezen a mérkőzésen debütált csapatkapitányként.

Támadásban és védekezésben is megvan a játéka a magyaroknak, amit finomítani kell a januári Európa-bajnokságra
Támadásban és védekezésben is megvan a játéka a magyaroknak, amit finomítani kell a januári Európa-bajnokságra (Fotó: Csudai Sándor)

Zökkenőmentes volt a generációváltás

Az elmúlt években megtörtént a generációváltás, és úgy tűnik, sikerült zökkenőmentesen megoldani: a válogatottól búcsúzók helyére érkező fiatalok beilleszkedtek, és megtanulták a taktikát. A kulcspozícióban játszó, legrutinosabb két játékos, az irányító Lékai Máté és a kapus Mikler Roland helyére érkezők is bizonyították szombaton, hogy helyük van a keretben.

– Mindig nagyon nehéz két ilyen rutinos játékost pótolni, ők a pályán és azon kívül is sokat adtak a csapatnak. 

Chema taktikusan építette fel ezt, Fazekas Geri egyre több szerepet kapott irányítóban, és Mikler Roli mögött is egyre komolyabb szerepet kaptak a kapusok. 

A fiatalok szerencsére olyan klubokban játszanak, ahol hétről hétre kulcsszerepük van, ez óriási előny. Persze a két srác hiányzik és hiányozni fognak, de jól megoldottuk a pótlásukat – fogalmazott a válogatott rangidőse, Sipos Adrián.

Palasics Kristóf rövid idő alatt meghatározó játékosa lett a válogatottnak
Palasics Kristóf rövid idő alatt meghatározó játékosa lett a válogatottnak (Fotó: Csudai Sándor)

Az Európa-bajnokság volt fókuszban egész héten

A válogatott egy hetet dolgozott együtt Felcsúton, ahol már a januári Európa-bajnokságra gyakoroltak. Chema Rodríguez elmondta, külön nem készültek az osztrákok ellen, a találkozó viszont fontos állomás volt a kontinenstornára vezető úton.

– Ott volt mindenki fejében az Eb, és az elmúlt napokban is erre készültünk. Mind védekezésben, mind támadásban megvan a válogatott alapjátéka, amit mindenkinek tudnia kell, ha az álmából felkeltik, akkor is. Ezen a héten ennek a gyakorlása volt a fókuszban – fejtette ki a Bundesligában szereplő Melsungen kapusa, Palasics Kristóf.

A válogatott játékosaira hétfőtől ismét klubfeladatok várnak. A keret legközelebb decemberben találkozik, amikor a karácsonyi időszakban megkezdi a felkészülést a dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra. Január 9-én Győrben Románia ellen játszik felkészülési meccset, az Eb-csoportkörben pedig Kristianstadban lép pályára: január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland ellen. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

A főszereplők az Origo kamerája előtt értékeltek:

 

