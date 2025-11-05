A magyar labdarúgó-válogatott új mezben fogadja itthon az íreket + videó

Kitart a hagyományok mellett az MLSZ. A magyar válogatott legújabb hazai meze is piros, de az ujjrész alján a fehér és a zöld is megjelenik rajta, megjelenítve mindhárom nemzeti színt.

Varga Barnabás az új mezt is fehér nadrággal és zöld sportszárral viselheti majd (Forrás: mlsz.hu)

Fontos meccsen mutatkozik be a magyar válogatott új meze

A hazai szövetség közlése szerint a férfi A válogatott idei utolsó hazai mérkőzésén debütál a válogatott új hazai meze. Ez a november 16-i, Írország elleni találkozó lesz a Puskás Arénában, ahol az együttes befejezi szereplését a jövő évi vb selejtezősorozatában. Ezt megelőzően az aktuális keretét kedden kijelölő Marco Rossi szövetségi kapitánya csapata 13-án, Örményországban vendégszerepel.

E két meccs kulcsfontosságú a pótselejtezőt érő második pozíció megtartásának szempontjából. Négy forduló után a tízpontos Portugália foglalja el az automatikus kvalifikációt érő első helyet, második Magyarország öt, harmadik Írország négy, negyedik Örményország három ponttal.

A legújabb felső különlegességei

Azontúl, hogy az új mez a tradícióknak megfelelően meggypiros, az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt is tiszteleg. A mellkasnál, a szív felett szokásos módon a magyar címert helyezték el, a másik oldalon, vele egy vonalban pedig az MLSZ címere található, amely ezúttal a szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából jubileumi díszítést kapott. A mez hátuljának nyaki részére a „Magyarország” felirat került fel.

A válogatott által a mérkőzéseken viselt prémium anyagból készült változatot és egy ennél kedvezőbb árú, azonos kinézetű változatot is meg lehet majd találni az MLSZ webshopjában november 6-tól.

Az MLSZ videójában volt válogatottak is megszólaltak: