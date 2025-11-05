magyar válogatottvb-selejtezőMLSZ

A magyar labdarúgó-válogatott új mezben fogadja itthon az íreket + videó

Nagy bejelentést tett a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). A szervezet szerdán közölte, hogy megérkezett a magyar válogatott új hazai meze, melyet a csapat először november 16-án, az írek elleni világbajnoki-selejtezőn visel majd. A szurkolók már előbb is hozzájuthatnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 16:59
Balról jobbra haladva Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás mutatta be a magyar válogatott legújabb hazai mezét. Forrás: mlsz.hu
Kitart a hagyományok mellett az MLSZ. A magyar válogatott legújabb hazai meze is piros, de az ujjrész alján a fehér és a zöld is megjelenik rajta, megjelenítve mindhárom nemzeti színt.

Varga Barnabás az új mezt is fehér nadrággal és zöld sportszárral viselheti majd
Varga Barnabás az új mezt is fehér nadrággal és zöld sportszárral viselheti majd (Forrás: mlsz.hu)

 

Fontos meccsen mutatkozik be a magyar válogatott új meze

A hazai szövetség közlése szerint a férfi A válogatott idei utolsó hazai mérkőzésén debütál a válogatott új hazai meze. Ez a november 16-i, Írország elleni találkozó lesz a Puskás Arénában, ahol az együttes befejezi szereplését a jövő évi vb selejtezősorozatában. Ezt megelőzően az aktuális keretét kedden kijelölő Marco Rossi szövetségi kapitánya csapata 13-án, Örményországban vendégszerepel.

E két meccs kulcsfontosságú a pótselejtezőt érő második pozíció megtartásának szempontjából. Négy forduló után a tízpontos Portugália foglalja el az automatikus kvalifikációt érő első helyet, második Magyarország öt, harmadik Írország négy, negyedik Örményország három ponttal.

 

A legújabb felső különlegességei

Azontúl, hogy az új mez a tradícióknak megfelelően meggypiros, az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt is tiszteleg. A mellkasnál, a szív felett szokásos módon a magyar címert helyezték el, a másik oldalon, vele egy vonalban pedig az MLSZ címere található, amely ezúttal a szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából jubileumi díszítést kapott. A mez hátuljának nyaki részére a „Magyarország” felirat került fel.

A válogatott által a mérkőzéseken viselt prémium anyagból készült változatot és egy ennél kedvezőbb árú, azonos kinézetű változatot is meg lehet majd találni az MLSZ webshopjában november 6-tól. 

Az MLSZ videójában volt válogatottak is megszólaltak:

