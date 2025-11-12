Paksi FCÁdám MartinTóth Barna

Még ebben az évben visszatérne az NB I-es listavezető válogatott csatára

A kluboknál a válogatottszünetben is zajlik a munka. Az NB I-ben 13 játéknap után éllovas Paksi FC-nél sem álltak le, a sérültek pedig kettőzött erővel küzdenek, hogy mielőbb visszatérhessenek. A nemzeti csapatban korábban pályára lépett Ádám Martin és Tóth Barna is ezért dolgozik.

A Paksi FC játékosa, Tóth Barna (középen) a szeptemberi és októberi időszak után novemberben már nem tagja a válogatott keretének. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A nemzeti tizenegy sorsdöntő, e heti vb-selejtezőinek árnyékában az NB I is szünetel. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kluboknál leállt az élet, a háttérben az itthon maradt játékosok tovább dolgoznak. A bajnoki listavezető Paksi FC négy futballistája, Szendrei Ákos, Vas Gábor, Ádám Martin és Tóth Barna sérülés után térne vissza, igaz, erre még várniuk kell. Utóbbi két játékos helyzete a válogatottmúlt miatt is külön érdekes.

Ádám Martin az őszi idényben csak civilben követheti a Paksi FC mérkőzéseit
Ádám Martin az őszi idényben csak civilben követheti a Paksi FC mérkőzéseit (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

Fájdalommentes és motivált a Paksi FC támadója

A 28-szoros válogatott támadó, Ádám Martin az idén januárban tért vissza Paksra, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a továbbra is számításba vegye Marco Rossi szövetségi kapitány. Csakhogy meghívó a kupagyőzelemmel és bajnoki bronzéremmel zárult tavaszi idény során, és azóta sem érkezett. Az ősszel nem is volt esélye rá Ádám Martinnak, aki legutóbb augusztus 3-án, a Kisvárda vendégeként lépett pályára a Paksban – miután kiújult a térdsérülése, műteni kellett a harmincegy esztendős futballistát, aki korábban elismerte, hogy 2025-ben már aligha térhet vissza a pályára.

Köszönöm szépen, jól érzem magam. Előző csütörtökön kezdtem meg a pályán a munkát, a kocogást, futásokat. Ezen a héten is ezt folytatjuk, a gyógytorna és a konditermi edzések mellett. Most ezek vannak hangsúlyban. Ami viszont számomra a legfontosabb, hogy fájdalommentes vagyok, és nagyon motivált is

 – nyilatkozta a klubhonlapnak Ádám Martin.

 

Közel kétcentis szakadás keletkezett

Tóth Barna álma a világbajnoki selejtezők kezdetén, szeptemberben valósult meg azzal, hogy életében először meghívták a válogatottba. A csatár az Írországban 2-2-es döntetlennel zárult meccsen be is mutatkozott, októberben pedig bár kerettag volt, nem jutott szóhoz a csapatban. A novemberi kerethirdetéskor már nem hangzott el a neve, legnagyobb problémája mégsem ez, hanem hogy a combközelítőjével bajlódik az utóbbi időben, így a paksiak legutóbbi, november 8-án lejátszott bajnokiján sem szerepelhetett.

Budapest, 2025. augusztus 24. Tóth Barna, a Paks játékosa a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójában játszott MTK Budapest - Paksi FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. augusztus 24-én. MTI/Illyés Tibor
Tóth Barna még hetekig nem térhet vissza a pályára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Közel kétcentis részleges szakadás keletkezett a combközelítőmben. Jelenleg végzem a gyógytornát, és bízom benne, hogy három-négy héten belül vissza tudok térni

 – magyarázta Tóth Barna. – A jövő héten még külön dolgozom, de remélhetőleg már a pályán folytathatom a munkát. Utána pedig bízom abban, hogy mihamarabb ismét a csapattal edzhetek. Ezen a héten csütörtökön megyek vissza kontrollra, akkor már okosabb leszek ezzel kapcsolatban.

A paksi együttes legközelebb november 23-án, azaz jövő vasárnap vív tétmérkőzést, akkor az Újpest FC látogat Paksra.

