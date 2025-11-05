Csillaghullás magyar bravúrral fűszerezve a sakk legjelentősebb idei versenyén

Az ezredfordulót követő zűrös időkben a kieséses rendszerű világkupát is világbajnokságként jegyezték, így lehetett, hogy párhuzamosan két világbajnokot is számontartottak. A világkupa a sakkvilág konszolidációja után is megőrizte a renoméját, amit jól mutat az is, hogy miután lemondott a klasszikus világbajnoki címéről, a világelső Magnus Carlsen fontosnak tartotta, hogy legalább egyszer a világkupát is megnyerje, ami 2023-ban sikerült neki . Idén is rangos a mezőny, elindult például a világbajnok indiai Dommarazu Gukesh, a nagy nevek közül Carlsen mellett Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura hiányzik a mezőnyből. Magyarországot négyen képviselik: Rapport Richárd (Élő-pontszáma 2740), Lékó Péter (2660), Gledura Benjámin (2647) és Kántor Gergely (2559).

Kántor Gergely okozhatja a második forduló szenzációját a kieséses rendszerű sakkvilágkupán. Rapport Richárd, Lékó Péter és Gledura Benjámin már továbbjutott. Fotó: Chess.com

Lékó Péternek a világkupán sohasem ment a játék, még akkor sem, amikor a legjobb tíz között jegyezték a világranglistán. Idén váratlan lehetőségként, Berkes Ferenc visszalépésének köszönhetően indulhatott el. Rapport Richárd 2017-ben egészen a negyeddöntőig jutott, extravagáns stílusának köszönhetően ezúttal is a titkos esélyesek közé tartozik. Gledura Benjámin két éve Nakamurával szemben esett ki, Kántor Gergely először indul.

Rapport és Lékó magabiztos bemutatkozása a sakkvilágkupán

Rapport és Lékó az első forduló alól kiemeltként mentesült. Gledura könnyedén jutott tovább, Kántor Gergelynek azonban keményen meg kellett küzdeni a vele nagyjából hasonló szinten lévő legjobb kanadai nagymesterrel, Shawn Rodrigue-Lemieux-vel, de ő is sikerrel vette az akadályt.

A 3. fordulóban Rapport, Lékó és Gledura magabiztos játékkal jutott tovább, Rapport mindkét partiját megnyerte, Lékó világossal leiskolázta ausztrál ellenfelét, és Gledura is világossal győzött.

Kántor Gergely okozhatja a második forduló szenzációját

Kántor Gergely ellenfele az azeri Sahrijar Mamegyarov utánpótláskorúként kétszeres világbajnok, 2018-ban az Élő-pontszáma meghaladta a 2800-at, akkor egész pontosan 2820 volt, amivel a második helyen állt a rangsorban Carlsen mögött. Mamegyarov világossal megnyerte az első partit, a másodikban viszont Kántor Gergely visszavágott, így csütörtökön következik a már rövidebb időbeosztású ráadás.