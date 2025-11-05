világkupaKántor GergelyRapportLékó PéterMagnus Carlsen

Csillaghullás magyar bravúrral fűszerezve a sakk legjelentősebb idei versenyén

Már a legjobb 64 közé jutásért zajló második forduló komoly meglepetéseket hozott az esztendő legjelentősebb sakkversenyén, az indiai Goában zajló kieséses rendszerű világkupán. Kiesett például az exvilágbajnok, napjainkban is világelső Magnus Carlsen kétszeres kihívója, az orosz Jan Nyepomnyascsij, a világranglistán nyolcadik amerikai Wesley So, s Kántor Gergely győzelme is figyelemre méltó az azeri Sahrijar Mamegyarov ellen, igaz, ezzel egyelőre csak a túlórát harcolta ki. A másik három magyar induló, Rapport Richárd, Lékó Péter és Gledura Benjámin egyaránt továbbjutott a harmadik fordulóba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 18:32
Lékó Péter magabiztos győzelemmel mutatkozott be a sakk világkupán Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ezredfordulót követő zűrös időkben a kieséses rendszerű világkupát is világbajnokságként jegyezték, így lehetett, hogy párhuzamosan két világbajnokot is számontartottak. A világkupa a sakkvilág konszolidációja után is megőrizte a renoméját, amit jól mutat az is, hogy miután lemondott a klasszikus világbajnoki címéről, a világelső Magnus Carlsen fontosnak tartotta, hogy legalább egyszer a világkupát is megnyerje, ami 2023-ban sikerült neki . Idén is rangos a mezőny, elindult például a világbajnok indiai Dommarazu Gukesh, a nagy nevek közül Carlsen mellett Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura hiányzik a mezőnyből. Magyarországot négyen képviselik: Rapport Richárd (Élő-pontszáma 2740), Lékó Péter (2660), Gledura Benjámin (2647) és Kántor Gergely (2559).

Kántor Gergely okozhatja a második forduló szenzációját a kieséses rendszerű sakkvilágkupán. Rapport Richárd, Lékó Péter és Gledura Benjámin már továbbjutott. Fotó: Chess.com

Lékó Péternek a világkupán sohasem ment a játék, még akkor sem, amikor a legjobb tíz között jegyezték a világranglistán. Idén váratlan lehetőségként, Berkes Ferenc visszalépésének köszönhetően indulhatott el. Rapport Richárd 2017-ben egészen a negyeddöntőig jutott, extravagáns stílusának köszönhetően ezúttal is a titkos esélyesek közé tartozik. Gledura Benjámin két éve Nakamurával szemben esett ki, Kántor Gergely először indul.

Rapport és Lékó magabiztos bemutatkozása a sakkvilágkupán

Rapport és Lékó az első forduló alól kiemeltként mentesült. Gledura könnyedén jutott tovább, Kántor Gergelynek azonban keményen meg kellett küzdeni a vele nagyjából hasonló szinten lévő legjobb kanadai nagymesterrel, Shawn Rodrigue-Lemieux-vel, de ő is sikerrel vette az akadályt.

A 3. fordulóban Rapport, Lékó és Gledura magabiztos játékkal jutott tovább, Rapport mindkét partiját megnyerte, Lékó világossal leiskolázta ausztrál ellenfelét, és Gledura is világossal győzött.

Kántor Gergely okozhatja a második forduló szenzációját

Kántor Gergely ellenfele az azeri Sahrijar Mamegyarov utánpótláskorúként kétszeres világbajnok, 2018-ban az Élő-pontszáma meghaladta a 2800-at, akkor egész pontosan 2820 volt, amivel a második helyen állt a rangsorban Carlsen mögött. Mamegyarov világossal megnyerte az első partit, a másodikban viszont Kántor Gergely visszavágott, így csütörtökön következik a már rövidebb időbeosztású ráadás.

További érdekesség, hogy már a második fordulóban elvérzett az orosz Jan Nyepomnyascsij, Magnus Carlsen egykori kihívója, a világranglistán nyolcadik amerikai Wesley So, valamint sokak kedvence, az ukrán Vaszilij Ivancsuk is.

Sakkvilágkupa, 2. forduló (a 64 közé jutásért), a magyarok eredményei:

  • Rapport Richárd–Luis Paulo Supi (brazil) 2-0
  • Lékó Péter–Bobby Cheng (ausztrál) 1,5-0,5
  • Gledura Benjámin–Basszem Amin (egyiptomi) 1,5-0,5
  • Kántor Gergely–Sahrijar Mamegyarov (azeri) 1-1

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.