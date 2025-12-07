NB I-es látlelet: a sértett csodadoktor kikérte magának a gyerekfocit és a kutyasétáltatást

A mérkőzés elején gyorsan vezetést szerzett a Diósgyőr: Acolatse bal oldali elfutása után becselezte magát a tizenhatoson belülre, beadásnak is beillő pöccintése Kovács Milánon változtatott irányt, majd Kovács Dániel lábai között a kapuban kötött ki. A játék ezt követően kiegyenlítettebbé vált, a vendégek előtt is adódtak komoly lehetőségek: Gilbert ziccerben a kapusba lőtt, majd Senticnek is bravúrt kellett bemutatnia egy szöglet utáni fejesnél. A helyzetek alapján akár vezethetett is volna a Nyíregyháza, mégis hátrányban vonult a szünetre Bódog Tamás csapata.

A Nyíregyháza nem bírt Acolatse (jobbra) gyorsaságával. Bódog Tamás szerint gyerekfoci, amit a játékosai mutatnak Fotó: DVTK

A fordulás után Katona Levente második sárga lapja döntően befolyásolta a meccset. A vendégek egy darabig tartották magukat, ám a 70. percben ismét Acolatse villant: félfordulattal, elvetődve lőtt a kapuba, eldöntve a három pont sorsát. A hosszabbításban Szatmári még betalált, de ezt a VAR elvette. A DVTK 2-0-s győzelmével elmozdult a kiesőzóna széléről, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen.

Bódog Tamás: Gyerekfoci, kutyasétáltatás

A találkozó után Bódog Tamás rendkívül éles szavakkal értékelte csapata teljesítményét. Azt mondta, a gyors gól után tíz percig keresték önmagukat, majd ugyan voltak helyzeteik, de „ha egy méterről nem rúgod be, az nem élesség kérdése”. Hangsúlyozta, hogy a játékosok akartak, de egy-kettőjükben „olyan gyerekfutball van, hogy az szörnyű”. A legsarkosabb mondata így hangzott:

Nem lehet egy párharcba úgy belemenni, hogy csak kísérgetem, mintha kutyát sétáltatnék.

Hozzátette: több odaadásra, alázatra van szükség, és „van munka bőven”.

Kis bírózás, kapott az MLSZ is…

Bódog nem is annyira az MLSZ-nek, a játékvezetőknek is odasózott a kiállítás miatt:

– A kiállításra azt mondom, ha megadja a bíró, semmi gond nincs vele. Ha azt faultnak látja, oké, de könyörgöm: amikor az első félidőben az emberünket a mezénél fogva lerántják, azt nem látják?

Húszan ülnek a VAR-szobában, busszal jönnek meccsre, többen vannak, mint a játékosok, de ha az kiállítás, akkor ez tizenegyes

– jegyezte meg, hozzátéve:

Isten ments, nehogy azt mondják, hogy bírózom.

Majd megátjuk, az MLSZ fegyelmi bizottsága ezt a kirohanást hogyan értékeli