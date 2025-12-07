Bódog TamásDiósgyőrNyíregyháza

NB I-es látlelet: a sértett csodadoktor kikérte magának a gyerekfocit és a kutyasétáltatást

A DVTK 2-0-ra legyőzte a csaknem egy félidőt emberhátrányban futballozó Nyíregyházát a labdarúgó NB I 16. fordulójában. A hazaiak immár három meccs óta veretlenek, míg a Szpari sorozatban második vereségét szenvedte el. A találkozó után a vendégek edzője, Bódog Tamás rendkívül keményen fogalmazott: „Olyan gyerekfutball, hogy az szörnyű…” – mondta, miközben saját csapata küzdőképességét és fegyelmét is számon kérte.

2025. 12. 07. 9:41
Bódog Tamás nem finomkodott a szavakkal
Bódog Tamás nem finomkodott a szavakkal Fotó: Czinege Melinda
A mérkőzés elején gyorsan vezetést szerzett a Diósgyőr: Acolatse bal oldali elfutása után becselezte magát a tizenhatoson belülre, beadásnak is beillő pöccintése Kovács Milánon változtatott irányt, majd Kovács Dániel lábai között a kapuban kötött ki. A játék ezt követően kiegyenlítettebbé vált, a vendégek előtt is adódtak komoly lehetőségek: Gilbert ziccerben a kapusba lőtt, majd Senticnek is bravúrt kellett bemutatnia egy szöglet utáni fejesnél. A helyzetek alapján akár vezethetett is volna a Nyíregyháza, mégis hátrányban vonult a szünetre Bódog Tamás csapata.

A Nyíregyháza nem nírt Acolatse (jobbra) gyorsaságával. Bódog Tamás szerint gyerekfoci, amit a játékosai mutatnak
A Nyíregyháza nem bírt Acolatse (jobbra) gyorsaságával. Bódog Tamás szerint gyerekfoci, amit a játékosai mutatnak Fotó: DVTK

A fordulás után Katona Levente második sárga lapja döntően befolyásolta a meccset. A vendégek egy darabig tartották magukat, ám a 70. percben ismét Acolatse villant: félfordulattal, elvetődve lőtt a kapuba, eldöntve a három pont sorsát. A hosszabbításban Szatmári még betalált, de ezt a VAR elvette. A DVTK 2-0-s győzelmével elmozdult a kiesőzóna széléről, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen.

Bódog Tamás: Gyerekfoci, kutyasétáltatás

A találkozó után Bódog Tamás rendkívül éles szavakkal értékelte csapata teljesítményét. Azt mondta, a gyors gól után tíz percig keresték önmagukat, majd ugyan voltak helyzeteik, de „ha egy méterről nem rúgod be, az nem élesség kérdése”. Hangsúlyozta, hogy a játékosok akartak, de egy-kettőjükben „olyan gyerekfutball van, hogy az szörnyű”. A legsarkosabb mondata így hangzott:

Nem lehet egy párharcba úgy belemenni, hogy csak kísérgetem, mintha kutyát sétáltatnék.

Hozzátette: több odaadásra, alázatra van szükség, és „van munka bőven”.

Kis bírózás, kapott az MLSZ is…

Bódog nem is annyira az MLSZ-nek, a játékvezetőknek is odasózott a kiállítás miatt:

– A kiállításra azt mondom, ha megadja a bíró, semmi gond nincs vele. Ha azt faultnak látja, oké, de könyörgöm: amikor az első félidőben az emberünket a mezénél fogva lerántják, azt nem látják?

Húszan ülnek a VAR-szobában, busszal jönnek meccsre, többen vannak, mint a játékosok, de ha az kiállítás, akkor ez tizenegyes

– jegyezte meg, hozzátéve:

Isten ments, nehogy azt mondják, hogy bírózom.

Majd megátjuk, az MLSZ fegyelmi bizottsága ezt a kirohanást hogyan értékeli

Bódog és a Nyíregyháza: Fradi-verés, majd megtorpanás

Bódog nyíregyházi kezdése még biztató volt – idegenben a Fradit is legyőzte –, ám a Szpari most egymás után két vereséget szenvedett el és ismét kiesésre áll.

A magyar edző korábban Diósgyőrben, Kisvárdán és a Honvédnál is dolgozott, ám egyik állomáshelyén sem tudott igazán sikert elérni. Új csapatával is nehezen boldogul, amit ez a kétmeccses kudarc is jelez.

Radenkovics a DVTK-ról: Szeretnénk még hat pontot szerezni

A hazaiakat irányító Vladimir Radenkovics szerint a győzelem kulcsa az volt, hogy a játékosok miként reagálnak a szurkolói elvárásokra. Azt mondta, egész héten ezen dolgoztak, és úgy érzi, a DVTK-mez súlyát el kell bírni, amihez gyakran ki kell lépni a komfortzónából.

Megköszönte a szurkolók támogatását – és kritikáját –, mert szerinte a nyomás kifejezetten jót tett a csapatnak. Az öltözőben ugyanakkor óvatosságra intett:

Semmi eufória, szeretnék még idén hat pontot szerezni.

