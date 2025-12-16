A bíróság kimondta: a PSG-nek ki kell fizetnie Kylian Mbappét

A második fórumon is a párizsi labdarúgócsapatot elmarasztaló ítélet született. Azok után, hogy tavaly a francia labdarúgóliga is kötelezte a 2025-ben BL-t nyert PSG-t, kedden a francia munkaügyi bíróság is úgy határozott, hogy Paris Saint-Germain-nek 60,9 millió eurót kell fizetnie korábbi labdarúgója, Kylian Mbappé részére. Ezenkívül a világbajnok támadó ügyvédei további 260 millió euróra is igényt tartottak, a klub pedig 440 millió eurót szeretett volna kapni a jó hírnév megsértése és Mbappé ingyenes távozása miatt, ám a bíróság ezeket a kereseteket elutasította.

Kylian Mbappé igazát állapította meg a francia munkaügyi bíróság. Fotó: AFP/Franck Fife

Ez a Kylian Mbappé-ügy háttere

A Franciaországgal 2018-ban vb-győztes Mbappé 2024 nyarán szerződött a párizsi egyesülettől a Real Madridhoz, ezt követően a játékos tavaly áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő etikai bónusz utolsó harmadának kifizetésére 55 millió eurót követelt korábbi klubjától.

Az ügy valójában már évek óta húzódik. Mbappé 2023 nyarán, hosszas huzavona után nem hosszabbította meg az egy évvel később lejáró szerződését a PSG-vel, amelytől aztán tavaly hét idény és hat bajnoki cím után távozott, és végül ingyen került a spanyol fővárosba.

A Paris Saint-Germain álláspontja szerint a csatár már 2022 júliusa óta tudta, hogy kontraktusa lejártával távozni fog, ezt azonban eltitkolta, ezért nagy pénzügyi hátrány érte a klubot. Ennek ellenére most már a második bírósági ítélet született, ami a PSG számára kedvezőtlen.

