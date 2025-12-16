Kylian MbappéParis Saint-Germain (PSG)Real Madrid

A bíróság kimondta: a PSG-nek ki kell fizetnie Kylian Mbappét

Újabb ítélet született a Paris Saint-Germain és volt futballistájának ügyében. Kedden a francia munkaügyi bíróság úgy döntött, hogy a BL-győztes klub köteles fizetni korábbi játékosa, Kylian Mbappé követelését – egészen pontosan 60,9 millió euróról van szó.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 16:19
Kylian Mbappe mostanra már 81 tétmérkőzésnél tart a Real Madrid színeiben, ezeken 70 góllal segítette az együttest. Fotó: NurPhoto/Jose Breton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A második fórumon is a párizsi labdarúgócsapatot elmarasztaló ítélet született. Azok után, hogy tavaly a francia labdarúgóliga is kötelezte a 2025-ben BL-t nyert PSG-t, kedden a francia munkaügyi bíróság is úgy határozott, hogy Paris Saint-Germain-nek 60,9 millió eurót kell fizetnie korábbi labdarúgója, Kylian Mbappé részére. Ezenkívül a világbajnok támadó ügyvédei további 260 millió euróra is igényt tartottak, a klub pedig 440 millió eurót szeretett volna kapni a jó hírnév megsértése és Mbappé ingyenes távozása miatt, ám a bíróság ezeket a kereseteket elutasította.

Kylian Mbappé igazát állapította meg a francia munkaügyi bíróság
Kylian Mbappé igazát állapította meg a francia munkaügyi bíróság. Fotó: AFP/Franck Fife

 

Ez a Kylian Mbappé-ügy háttere

A Franciaországgal 2018-ban vb-győztes Mbappé 2024 nyarán szerződött a párizsi egyesülettől a Real Madridhoz, ezt követően a játékos tavaly áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő etikai bónusz utolsó harmadának kifizetésére 55 millió eurót követelt korábbi klubjától.

Az ügy valójában már évek óta húzódik. Mbappé 2023 nyarán, hosszas huzavona után nem hosszabbította meg az egy évvel később lejáró szerződését a PSG-vel, amelytől aztán tavaly hét idény és hat bajnoki cím után távozott, és végül ingyen került a spanyol fővárosba.

A Paris Saint-Germain álláspontja szerint a csatár már 2022 júliusa óta tudta, hogy kontraktusa lejártával távozni fog, ezt azonban eltitkolta, ezért nagy pénzügyi hátrány érte a klubot. Ennek ellenére most már a második bírósági ítélet született, ami a PSG számára kedvezőtlen.

Ötven madridi gól Kylian Mbappétól:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.