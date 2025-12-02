A magyar válogatott egyik legjobbja nincs az Eb-re készülő keretben

A magyar szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint 25 játékossal és két kereten kívüli meghívottal tervezi a magyar válogatott felkészülését Varga Zsolt szövetségi kapitány.

A magyar válogatott hamarosan megkezdi a felkészülést az Eb-re. Forrás: Waterpolo.hu

A közös munka jövő hétfőn kezdődik, de kedden máris Párizsba utazik a csapat, ahol a franciákkal készül majd, és egy hivatalos edzőmeccsre is sor kerül. Ezt követően itthon készül a válogatott, és december 17-én Szegeden a horvátokkal, 20-án a Komjádi uszodában az olaszokkal játszik mérkőzést.

Karácsony után egy rotterdami tornán vesznek részt a magyarok a hollandokkal, a horvátokkal és a törökökkel, január legelején pedig a szlovéniai Trebinjében egy újabb felkészülési torna következik. A Varga-csapat a görögökkel és a franciákkal került azonos csoportba, a másik triót pedig az olaszok, a szerbek és a spanyolok alkotják.

– A keret a szokásosnál nagyobb, részben azért, mert a felkészülés első hetében a légiósok közül csak Nagy Ádám lesz itt, a többieknek még lesz egy bajnoki fordulójuk, részben pedig azért, mert sok fiatalt szeretnék tesztelni a keretszűkítés előtt – mondta Varga Zsolt.

A szakvezető felidézte, hogy két hely felszabadult, hiszen a világbajnoki ezüstérmesek közül nem lesz velük Molnár Erik, aki hosszú hónapokat hagyott ki gerincproblémái miatt, Vámos Márton pedig 34 évesen inkább regenerálódni szeretne, és nem fél éven belül vb-n és Eb-n is szerepelni.

A keretből továbbra is hiányzik a múlt nyarat szintén pihenés miatt kihagyó Zalánki Gergő. – Amellett, hogy figyelnem kell, egy-egy játékos a karakterével miként illeszkedik ebbe a Párizs óta jelentősen átalakult csapatba, jelenleg továbbra is a fiatalabbak szerepeltetésére helyezem a hangsúlyt.

Éles helyzetekben szeretném minél többüket kipróbálni több poszton is, ennek szellemében állt össze a jelenlegi keret

– jegyezte meg Varga.

A belgrádi férfi-vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott január 10-én Franciaországgal, 12-én Montenegróval, 14-én pedig Máltával találkozik a csoportkörben.