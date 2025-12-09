Puskástól Ronaldóig: BL-ikonokkal folytatódik a Mesél a pálya + videó

A Sport TV tavaly novemberében debütáló saját gyártású sorozatában a kosárlabda-fanatikus színész, Scherer Péter tíz fantasztikus kosárlabdázó néhol már-már hihetetlennek tűnő élettörténetét mesélte el epizódonként. A Mesél a pálya új évadjában, amely december 10-én indul, viszont már a világ és persze az ország legnépszerűbb sportágáé a főszerep, ráadásul egy olyan szenvedélyes ember vállalta a mesélő szerepét, aki köztudottan rajongva követi szeretett sportját.

A mesélő az óriási futballrajongó Thuróczy Szabolcs lesz a Mesél a pálya új epizódjában. Fotó: Sport TV/Egry Tamás

A Spektrum műsoraiban, például a Budapesti Zsarukban feltűnő Thuróczy Szabolcs hatalmas futballszurkoló. Amennyiben leül vele beszélgetni az ember, általában nagyon hamar szóba kerül a foci és nagy valószínűséggel valamelyik kedvenc csapata. A Sport TV Lomb utcában található főépületében tartották a Mesél a pálya második évadjának sajtóbemutatóját kedd délelőtt, ahol a Sport TV főszerkesztő-helyettese, Moncz Attila, az AMC kreatív producere Radnai Péter, az ötletgazda Szabó Máté és a rendező Tuza Norbert mellett a BL-történeteket elmesélő Thuróczy Szabolcs is jelen volt.

A népszerű színművészt Radnai Péter javasolta a Mesél a Pálya új műsorvezetőjének. Thuróczy a bemutató elején először mesélt a focistakarrierjének kezdeteiről: a Nyíregyházáról származó művész a szabolcsi megyeszékhelyen járt sportiskolába, s később olyan játékosok ellen léphetett pályára, mint Lipcsei Péter, Halmai Gábor vagy Bekő Balázs.

A Ferencvárossal 1977 óta szimpatizál, s gyerekként olyan zöld-fehér labdarúgók játékát csodálta, mint Rab Tibor, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán vagy Pogány László.

Thuróczy Szabolcs ezt követően külön kiemelt olyan labdarúgókat is az elmúlt pár évtizedből a nemzetközi klubfutballban, akiket alulértékeltnek tartott: ilyen volt az aranylabdás libériai válogatott George Weah vagy a belga válogatott támadó, a nehéz sorsú Romelu Lukaku . A Mesél a pálya új évadában rajtuk kívül még több korszakos ikon is szerepel, akik a BL-sorozat históriás könyvéből is kiemelkednek valamiért. Ilyen Puskás Ferenc, Eusébio, Johan Cruyff, Paolo Maldini, Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski vagy épp Erling Haaland.

Fröccsözés alatt válogatták ki a BL-ikonokat

Különleges helyszínekben és kiváló vendégekben sem lesz hiány a sorozat alatt. A Puskás Ferencről szóló premierepizódot például a lehető legautentikusabb helyeken, a legendáról elnevezett Puskás Arénában, illetve a Puskás Múzeumban vették fel, de járt a stáb a Benfica stadionjában is Lisszabonban. – Hangsúlyozottan nem az volt a célunk, hogy megmondjuk, ki az elit tíz legjobbja, hanem igyekeztünk tíz olyan kiemelkedő tudású futballistát találni, akikben van történet is. Mire összeállt a tízes lista, egy meglepetéssel is megtoldottuk. Mert a végén Szabolcs még megforgatta bennem a kést, hogy George Weah mindenképpen kell a listára, mert ő a személyes kedvence, és afrikai játékos különben sincs a listán. És ilyenkor az író behódol a mesélőnek, és kihúzza az ő személyes kedvencét, az isteni Marcót, azaz Van Bastent. És persze okkal vetődik fel, hol van Charlton, Best, Beckenbauer, Modric, Mbappé és a többi zseni. Ezúton kérek szépen mindenkit, tüntessen értük, mert hátha akkor nem csupán mi szeretnénk elkészíteni a következő évadot – mondta el Moncz Attila, a Sport TV főszerkesztő-helyettese, egyben a Mesél a pálya szövegírója a premier kapcsán. Az alkotók azt is elárulták, hogy Moncz Attila és Thuróczy Szabolcs egy nyári fröccsözésen vitatta meg, hogy mely labdarúgóknak kellene szerepelniük az új sorozatban.