Puskástól Ronaldóig: BL-ikonokkal folytatódik a Mesél a pálya + videó

Tavaly az észak-amerikai profi kosárlabdaliga idénykezdetén a kosárlabda volt a főszerepben, idén viszont már a labdarúgás van a fókuszban a Sport TV saját készítésű dokumentumsorozatának folytatásában. December 10-én, a Bajnokok Ligája utolsó 2025-ös játéknapján ugyanis visszatér a Mesél a pálya. A második évadban elsősorban a Bajnokok Ligája történetének maghatározó alakjairól lesz szó 11 epizódon át. A mesélő nem más, mint az ország egyik legnépszerűbb színésze, a focirajongó Thuróczy Szabolcs, akitől a bemutató után azt is megtudtuk, hogy melyik magyar és külföldi klubcsapatnak drukkol, és mik voltak élete legnagyobb futballdrámái.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 18:28
A Mesél a pálya új epizódjaiban korszakos futballsztárok történeteit hallgathatjuk meg a Sport TV-n a népszerű színész Thuróczy Szabolcs előadásában Fotó: Egry Tamás
A Sport TV tavaly novemberében debütáló saját gyártású sorozatában a kosárlabda-fanatikus színész, Scherer Péter tíz fantasztikus kosárlabdázó néhol már-már hihetetlennek tűnő élettörténetét mesélte el epizódonként. A Mesél a pálya új évadjában, amely december 10-én indul, viszont már a világ és persze az ország legnépszerűbb sportágáé a főszerep, ráadásul egy olyan szenvedélyes ember vállalta a mesélő szerepét, aki köztudottan rajongva követi szeretett sportját.

A mesélő az óriási futballrajongó Thuróczy Szabolcs lesz a Mesél a Pálya új epizódjában.
A mesélő az óriási futballrajongó Thuróczy Szabolcs lesz a Mesél a pálya új epizódjában. Fotó: Sport TV/Egry Tamás

A Spektrum műsoraiban, például a Budapesti Zsarukban feltűnő Thuróczy Szabolcs hatalmas futballszurkoló. Amennyiben leül vele beszélgetni az ember, általában nagyon hamar szóba kerül a foci és nagy valószínűséggel valamelyik kedvenc csapata. A Sport TV Lomb utcában található főépületében tartották a Mesél a pálya második évadjának sajtóbemutatóját kedd délelőtt, ahol  a Sport TV főszerkesztő-helyettese, Moncz Attila, az AMC kreatív producere Radnai Péter, az ötletgazda Szabó Máté és a rendező Tuza Norbert mellett a BL-történeteket elmesélő Thuróczy Szabolcs is jelen volt. 

A népszerű színművészt Radnai Péter javasolta a Mesél a Pálya új műsorvezetőjének. Thuróczy a bemutató elején először mesélt a focistakarrierjének kezdeteiről: a Nyíregyházáról származó művész a szabolcsi megyeszékhelyen járt sportiskolába, s később olyan játékosok ellen léphetett pályára, mint Lipcsei Péter, Halmai Gábor vagy Bekő Balázs. 

A Ferencvárossal 1977 óta szimpatizál, s gyerekként olyan zöld-fehér labdarúgók játékát csodálta, mint Rab Tibor, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán vagy Pogány László. 

Thuróczy Szabolcs ezt követően külön kiemelt olyan labdarúgókat is az elmúlt pár évtizedből a nemzetközi klubfutballban, akiket alulértékeltnek tartott: ilyen volt az aranylabdás libériai válogatott  George Weah vagy a belga válogatott támadó, a nehéz sorsú Romelu Lukaku . A Mesél a pálya új évadában rajtuk kívül még több korszakos ikon is szerepel, akik a BL-sorozat históriás könyvéből is kiemelkednek valamiért. Ilyen Puskás Ferenc, Eusébio, Johan Cruyff, Paolo Maldini, Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski vagy épp Erling Haaland. 

 

Fröccsözés alatt válogatták ki a BL-ikonokat

Különleges helyszínekben és kiváló vendégekben sem lesz hiány a sorozat alatt. A Puskás Ferencről szóló premierepizódot például a lehető legautentikusabb helyeken, a legendáról elnevezett Puskás Arénában, illetve a Puskás Múzeumban vették fel, de járt a stáb a Benfica stadionjában is Lisszabonban. – Hangsúlyozottan nem az volt a célunk, hogy megmondjuk, ki az elit tíz legjobbja, hanem igyekeztünk tíz olyan kiemelkedő tudású futballistát találni, akikben van történet is. Mire összeállt a tízes lista, egy meglepetéssel is megtoldottuk. Mert a végén Szabolcs még megforgatta bennem a kést, hogy George Weah mindenképpen kell a listára, mert ő a személyes kedvence, és afrikai játékos különben sincs a listán. És ilyenkor az író behódol a mesélőnek, és kihúzza az ő személyes kedvencét, az isteni Marcót, azaz Van Bastent. És persze okkal vetődik fel, hol van Charlton, Best, Beckenbauer, Modric, Mbappé és a többi zseni. Ezúton kérek szépen mindenkit, tüntessen értük, mert hátha akkor nem csupán mi szeretnénk elkészíteni a következő évadot mondta el Moncz Attila, a Sport TV főszerkesztő-helyettese, egyben a Mesél a pálya szövegírója a premier kapcsán. Az alkotók azt is elárulták, hogy Moncz Attila és Thuróczy Szabolcs egy nyári fröccsözésen vitatta meg, hogy mely labdarúgóknak kellene szerepelniük az új sorozatban.

A Mesél a Pálya új szezonjában a Bajnokok Ligája lesz a főszerepben.
Fotó: Sport TV/Egry Tamás

– Életemben először volt olyan munkám, amiben mindent szerettem, mert ez az egy sportág, amire mindig szánok időt, és soha nem untat vagy fáraszt. Újra átélhettem a zsenik nagy meccseit, és még jobban elmerülhettem a nagy pillanatokban. A közös munka inspirált. Remélem, lesz folytatás! – árulta el a főszereplő, Thuróczy Szabolcs, akitől kérdezhetünk is a filmpremier után.

 

A Fradi, a Szpari és az Inter a szíve csücske

A Bajnokok Ligája-emlékek szó hallatán a nyírségi színművésznek egyetlen csapat ugrott be. – Az 1995/1996-os Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros szó szerint csodát ért el, nagyon szép emlékeim vannak arról az időszakról. 

A Fradi mellett én nagy Inter-szurkoló is vagyok ám, ezzel is apám fertőzött meg gyerekként

– nyilatkozta Thuróczy Szabolcs, akinek huszonévesen katartikus élmény volt látni a zöld-fehér együttest a BL-rekorder Real Madrid ellen futballozni.

A kedvenc edzőiről is kérdeztük a színészt. – José Mourinho 2010-es Intere a mai napig fel tudja mutatni a „hármast” (bajnokság, kupa, Bajnokok Ligája) a városi rivális AC Milan szurkolóinak. A döntőben 2-0-ra verték meg a Bayern Münchent, szintén nagy élmény volt. Mourinho mellett az olyan olasz edzőket kedvelem, mint Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Marcello Lippi, Luciano Spalletti. Nagy rajongója voltam Antonio Conte játékának, s mellette edzőként is nagyon elismerem. Az olasz trénerek óriási taktikusok, mint a múzeumigazgatónak kinéző Gian Piero Gasperini (AS Roma) is, megőrülök érte – árulta el az Aranyélet című népszerű filmsorozat sztárja, aki az olasz Serie A mellett a spanyol La Liga küzdelmeit is követi.

A Mesél a Pálya alkotói abban bíznak, hogy a futballkedvelő szurkolók érdekesnek találják az új évadot.
A Mesél a pálya alkotói abban bíznak, hogy a futballkedvelő szurkolók érdekesnek találják az új évadot. Fotó: Sport TV/Egry Tamás

Természetesen a Nyíregyháza is fontos pont Thuróczy életben, aki a szabolcsi megyeszékhely vasútállomása mellett grundon focizott még együtt a nyírségi együttes egyik legendájával, a 129 első osztályú bajnokin pályára lépő Szatke Zoltánnal. Tavaly augusztusban a színész az apja 85. születésnapjára egy kezdőrúgással lepte meg az idősebb Thuróczyt a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol a Ferencváros vendégeskedett bajnoki mérkőzésen. A találkozó végül 4-1-es zöld-fehér sikerrel zárult.

Három-nullnál mondta apám, hogy ne mosolyogjak, mert ez már neki kellemetlen

– idézte fel a vicces történetet Thuróczy Szabolcs, aki hozzátette, hogy a foci, a Szpari, a Fradi és az Inter szeretete élete végéig elkíséri, még ha olykor kudarcok is övezik kedvenc klubjainak egy-egy időszakát.

– Ahogy a BL-döntőben a PSG lealázta az Intert, az nagy fájdalom volt számomra. Harminc évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája-csoportkörében a Real Madrid 6-1-re gázolta le a Fradit, az sem volt könnyű. Szerencsére a visszavágó 1-1 lett az Üllői úton. Tragikus volt végignéznem a Hollandia elleni 8-1-es vereséget hozó vb-selejtezőt 2013 őszén, ők mindig is a focinagyhatalmak közé tartoztak. 

Ami viszont igazán fájt, az 1997-es vb-pótselejtező az Üllői úton, ahol Jugoszlávia 7-1-re ütött ki minket.

– Emlékszem, 7-0-nál rúgott egy gólt Illés Béla, de négygólos különbségnél a magyar szurkolók már az ellenfélnek drukkoltak, annyira tragikusnak élték meg, az egy borzasztó meccs volt – emlékezett vissza Thuróczy Szabolcs

A  Mesél a pálya új évadának nyitóepizódját a Bajnokok Ligája utolsó 2025-ös játéknapján lehet majd először megnézni (december 10., szerda 18:15, Sport1). Ez Puskás Ferenc pályafutásáról szól.

Az első hat epizód premiere:
Puskás Ferenc: december 10., szerda 18.15, Sport1

Lionel Messi: december 14., vasárnap 17.30, Sport1

Eusébio: december 17., szerda 19.45, Sport1

Cristiano Ronaldo: december 21., vasárnap 19.45, Sport1

Johan Cruyff: december 23., kedd 19.45, Sport1

Robert Lewandowski: december 27., szombat 19.45, Sport1

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

