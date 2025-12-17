Premier LeagueArne SlotMohamed SzalahSzoboszlai DominikLiverpool FC

Elemzés: Szoboszlait már semmi nem térítheti el, hogy Gerrard nyomdokaiba lépjen

A világ egyik legtekintélyesebb és legismertebb sportlapja, a The Athletic képletesen benézett a korábban szebb napokat is megélt Liverpool öltözőjébe. A nemrégiben megjelent cikk egyik legérdekesebb állítása az, hogy a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot a közeljövőben akár csapatkapitánynak is megválaszthatják az angol bajnoki címvédőnél. A magyar középpályás nemcsak a pályán lett a legfontosabb láncszeme Arne Slot együttesének, Szoboszlai a kudarcokkal telített hetek után az öltözőben is egyre markánsabb szerepkörbe került.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:01
Szoboszlai Dominik a pályán is irányítja a társakat Liverpoolban Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Liverpool idei szezonját nem lehet szimplán az eredményekkel megmagyarázni. Szoboszlai Dominik csapata két hónap alatt kilenc vereséget szenvedett el tizenkét tétmeccsen, az új igazolások nehezen illeszkedtek be, a korábban meghatározó játékosok formája visszaesett, és közben Mohamed Szalah december eleji nyilatkozata a saját jövőjét és Arne Slottal való kapcsolatát is megkérdőjelezte. Diogo Jota tragikus halála emberileg és közösségként is megrázta a csapatot, s bár egy jobb sorozat után a jelenlegi csapatkapitány Virgil van Dijk már arról beszélt, hogy egységesek, az igazi fordulópont még nem érkezett el az Anfieldre, és ehhez minden bizonnyal Szoboszlai Dominikra is nagy szükség lesz.

Szoboszlai Dominik nemcsak a játékával, hanem a karizmájával is kitűnik a Liverpoolból.
Szoboszlai Dominik nemcsak a játékával, hanem a karizmájával is kitűnik a Liverpoolból Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szoboszlai lehet az új csapatkapitány

A The Athletic klubról szóló cikkének magyar szempontból legfontosabb mondata az volt, hogy Szoboszlai lehet a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya – derült ki az Origo oldaláról. Ezzel újabb szempontból lépne a Liverpool korábbi legendás 8-asa, Steven Gerrard nyomdokaiba.

A lap ezt azzal indokolja, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a pályán olyan jelenléttel bír, ami kiemeli a keretből, emellett sokoldalú, terhelhető és ritkán hiányzik, vagyis lehet rá építeni.

Nem ő a leghangosabb figura, de az amerikai lap értelmezése szerint bírja a nyomást, és ha kell, képes előlépni. Ez egy átalakulás előtt álló Liverpoolban kifejezetten nagy érték, mivel Arne Slot már nem ragaszkodik a Klopp-éra formális „vezetői csoportjához”, inkább a kapitány és a helyettese köré szervezi a rendet. 

Szoboszlai Dominikot a csapattársai is kedvelik Liverpoolban.
Szoboszlai Dominikot a csapattársai is kedvelik Liverpoolban Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A cikk egyik érdekes részlete, hogy Szoboszlait a The Athletic azok közé sorolja, akik jól mozognak különböző karakterek között, és azt is megemlíti, hogy az utóbbi időben problémás időszakát élő Szalah kifejezetten közel áll hozzá, ami ebben a feszült korszakban sokatmondó. Ehhez egy adalék, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán is a csapattársára szavazott.

A The Athletic szerint a támadósorban most „főszereplői energia” érződik, vagyis több olyan játékos (Wirtz, Ekitiké, Gakpo) van egyszerre, aki természetesen igényli a szerepet, az elismerést és a visszaigazolást. A cikk egyenként is taglalja, hogy ki miképp viszonyul a saját helyzetéhez Arne Slot együttesében.

A cikk végkövetkeztetése szerint a Liverpool átmeneti korszakban van: a nyári vérfrissítés után több kulcsember jövője kérdéses, az új sztárok még keresik a helyüket, és közben új vezéreknek kell felnőniük. Szoboszlai Dominik pedig pontosan az a karakter, aki ebben a közegben felértékelődik, s ennek különbőző okai vannak. A kérdés már csak az, hogy a mostani javuló eredménysor mennyire lesz tartós, mert csak így derül ki véglegesen, kik lesznek az új Liverpool igazi vezéralakjai.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

