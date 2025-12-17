Elemzés: Szoboszlait már semmi nem térítheti el, hogy Gerrard nyomdokaiba lépjen

A Liverpool idei szezonját nem lehet szimplán az eredményekkel megmagyarázni. Szoboszlai Dominik csapata két hónap alatt kilenc vereséget szenvedett el tizenkét tétmeccsen, az új igazolások nehezen illeszkedtek be, a korábban meghatározó játékosok formája visszaesett, és közben Mohamed Szalah december eleji nyilatkozata a saját jövőjét és Arne Slottal való kapcsolatát is megkérdőjelezte. Diogo Jota tragikus halála emberileg és közösségként is megrázta a csapatot, s bár egy jobb sorozat után a jelenlegi csapatkapitány Virgil van Dijk már arról beszélt, hogy egységesek, az igazi fordulópont még nem érkezett el az Anfieldre, és ehhez minden bizonnyal Szoboszlai Dominikra is nagy szükség lesz.

Szoboszlai Dominik nemcsak a játékával, hanem a karizmájával is kitűnik a Liverpoolból Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szoboszlai lehet az új csapatkapitány

A The Athletic klubról szóló cikkének magyar szempontból legfontosabb mondata az volt, hogy Szoboszlai lehet a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya – derült ki az Origo oldaláról. Ezzel újabb szempontból lépne a Liverpool korábbi legendás 8-asa, Steven Gerrard nyomdokaiba.

A lap ezt azzal indokolja, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a pályán olyan jelenléttel bír, ami kiemeli a keretből, emellett sokoldalú, terhelhető és ritkán hiányzik, vagyis lehet rá építeni.

Nem ő a leghangosabb figura, de az amerikai lap értelmezése szerint bírja a nyomást, és ha kell, képes előlépni. Ez egy átalakulás előtt álló Liverpoolban kifejezetten nagy érték, mivel Arne Slot már nem ragaszkodik a Klopp-éra formális „vezetői csoportjához”, inkább a kapitány és a helyettese köré szervezi a rendet.

Szoboszlai Dominikot a csapattársai is kedvelik Liverpoolban Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A cikk egyik érdekes részlete, hogy Szoboszlait a The Athletic azok közé sorolja, akik jól mozognak különböző karakterek között, és azt is megemlíti, hogy az utóbbi időben problémás időszakát élő Szalah kifejezetten közel áll hozzá, ami ebben a feszült korszakban sokatmondó. Ehhez egy adalék, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán is a csapattársára szavazott.

A The Athletic szerint a támadósorban most „főszereplői energia” érződik, vagyis több olyan játékos (Wirtz, Ekitiké, Gakpo) van egyszerre, aki természetesen igényli a szerepet, az elismerést és a visszaigazolást. A cikk egyenként is taglalja, hogy ki miképp viszonyul a saját helyzetéhez Arne Slot együttesében.