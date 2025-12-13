Slot döntött: Szalah helye a kispadon, míg Szoboszlaié és Kerkezé a kezdőben van

Amint arról már korábban beszámoltunk , a nagy port kavaró interjút adó Mohamed Szalah visszakerült a Liverpool keretébe, így a csapattal együtt készülhetett a Brighton elleni bajnokira. Ugyanakkor az kérdéses volt, hogy Arne Slot annyira engedékeny lesz-e, hogy az egyiptomi csatár az első pillanattól kezdve a pályára lép-e, valamint ugyancsak kérdéses volt, hogy a jelenlegi idényben szinte csapágyasra hajtott, de remek formában lévő Szoboszlai Dominik kaphat-e némi pihenőt, vagy a csapat menedzsere továbbra is rá építi a Vörösök játékát.

A Brighton ellen is kispados lesz Mohamed Szalah, viszont Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ott lesz a kezdőben Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai és Kerkez igen, Szalah viszont nem

A találkozó előtt valamivel több mint egy órával aztán felszállt a füst, és a szurkolók megkapták a választ: Szalah annyira nem nyert bocsánatot, hogy a kezdőbe is azonnal visszakerüljön. A 33 éves egyiptomi csatár – akinek a családja is ott lesz a lelátón – a kispadon kezd, akárcsak a nyáron rekordösszegért érkező Alxander Isak, míg a két magyar, Szoboszlai és Kerkez ott lesz az első pillanattól kezdve a gyepen.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, McAllister – Szoboszlai, Wirtz – Jones, Ekitiké.

Kispad: Mamardashvili, Woodman, Isak, Szalah, Chiesa, Robertson, Ramsay, Ngumoha, Lucky.

A Liverpool a bajnoki tabellán a 10. helyen várja a 16 órakor kezdődő találkozót, míg a vendég Brighton gárdája jelenleg a 8. pozíciót foglalja el.

A Vörösök legutóbbi bajnokijukon 3-3-ra végeztek a Leeds otthonában: