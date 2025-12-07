Forma-1Andrea StellaAbu-dzabi NagydíjLando NorrisMax VerstappenLewis Hamilton

A 2016-os Hamilton-taktikát javasolják Verstappennek, aki csattanós választ adott

Vasárnap délután eldől Abu-dzabiban, hogy ki lesz a Forma–1 2025-ös világbajnoka: Lando Norris, Max Verstappen vagy esetleg Oscar Piastri. Előbbinek már a dobogós helyezés is biztosan aranyat érne, s bár az élről induló Verstappennek javasoltak egy módszert, amellyel talán meg lehetne fogni a pontvadászatot vezető britet, az előző négy világbajnokságot megnyerő holland kételkedik benne, hogy ez vezetné őt sikerre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 10:36
A holland versenyző mindent megtesz a világbajnoki címért Fotó: Ahmad Alshehab Forrás: NurPhoto/APF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Max Verstappen indulhat a pole pozícióból a 2025-ös Forma–1-es versenynaptár utolsó nagydíján, ám a hollandnak nem elég nyernie, a világbajnoki címhez arra is szüksége van, hogy Lando Norris leszoruljon a dobogóról. Sokak szerint Lewis Hamilton 2016-os taktikája nyerő húzás lenne a Red Bull versenyzőjétől: akkor a Mercedes versenyzője az idényzárón az első helyen haladva igyekezett visszafogni a tempót, hogy így a többieknek lehetőségük legyen utolérni és megelőzni csapattársát, az összetettben élen álló Nico Rosberget.

Max Verstappennek nem lesz könnyű dolga vasárnap
Max Verstappennek nem lesz könnyű dolga vasárnap (Fotó: Ranjith Kumar/NurPhoto/AFP)

Végül Hamilton stratégiája nem működött, bár Sebastian Vettel és Verstappen megérkezett Rosberg mögé, megelőzni nem tudták a németet, aki így aztán élete első és egyben utolsó világbajnoki címét ünnepelhette.

Verstappen nem másolná Hamiltont

Amikor megkérdezték Verstappent arról, hogy tervez-e hasonló taktikát, a 29 esztendős versenyző nem adott egyenes választ, ám szavaiból az érződött ki, hogy nem igazán gondolkodik hasonlóban.

– Az egy másik vonalvezetés volt. Most azt érzem, sokkal több helyen kapsz szélárnyékot a kör során, így valószínűleg nem olyan könnyű ilyesmit csinálni, valamint az autók is teljesen mások, mint akkoriban voltak. Akkoriban sokkal könnyebb volt feltartani valakit, mert a gumik könnyen túlmelegedtek, amikor közelebb kerültél volna. Emlékszem, még 2016-ban is néhány időmérős körben az első szektorban sem mehettél padlógázon, hogy életben tartsd a gumikat az utolsó szektorra, például itt sem. Szóval igen, nagyon más idők voltak – mondta Verstappen.

A nagy rivális McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella mindenesetre bízik benne, hogy Verstappen sportszerű eszközökkel versenyez majd.

– Őszintén szólva nem aggódom amiatt, hogy Max hogyan játszhatja ki a lapjait. Szerintem izgalmas versenyt látunk majd, de biztos vagyok benne, hogy mindez a sportszerűség és a fair versenyzés keretein belül történik meg.

Az Abu-dzabi Nagydíj és a teljes 2025-ös Forma–1-idény az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 14 órától zárul. Lando Norris előnye jelenleg 12 pont Max Verstappen, és 16 pont Oscar Piastri előtt az összetett élén.

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu