A 2016-os Hamilton-taktikát javasolják Verstappennek, aki csattanós választ adott

Max Verstappen indulhat a pole pozícióból a 2025-ös Forma–1-es versenynaptár utolsó nagydíján, ám a hollandnak nem elég nyernie, a világbajnoki címhez arra is szüksége van, hogy Lando Norris leszoruljon a dobogóról. Sokak szerint Lewis Hamilton 2016-os taktikája nyerő húzás lenne a Red Bull versenyzőjétől: akkor a Mercedes versenyzője az idényzárón az első helyen haladva igyekezett visszafogni a tempót, hogy így a többieknek lehetőségük legyen utolérni és megelőzni csapattársát, az összetettben élen álló Nico Rosberget.

Max Verstappennek nem lesz könnyű dolga vasárnap (Fotó: Ranjith Kumar/NurPhoto/AFP)

Végül Hamilton stratégiája nem működött, bár Sebastian Vettel és Verstappen megérkezett Rosberg mögé, megelőzni nem tudták a németet, aki így aztán élete első és egyben utolsó világbajnoki címét ünnepelhette.

Verstappen nem másolná Hamiltont

Amikor megkérdezték Verstappent arról, hogy tervez-e hasonló taktikát, a 29 esztendős versenyző nem adott egyenes választ, ám szavaiból az érződött ki, hogy nem igazán gondolkodik hasonlóban.

– Az egy másik vonalvezetés volt. Most azt érzem, sokkal több helyen kapsz szélárnyékot a kör során, így valószínűleg nem olyan könnyű ilyesmit csinálni, valamint az autók is teljesen mások, mint akkoriban voltak. Akkoriban sokkal könnyebb volt feltartani valakit, mert a gumik könnyen túlmelegedtek, amikor közelebb kerültél volna. Emlékszem, még 2016-ban is néhány időmérős körben az első szektorban sem mehettél padlógázon, hogy életben tartsd a gumikat az utolsó szektorra, például itt sem. Szóval igen, nagyon más idők voltak – mondta Verstappen.

A nagy rivális McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella mindenesetre bízik benne, hogy Verstappen sportszerű eszközökkel versenyez majd.

– Őszintén szólva nem aggódom amiatt, hogy Max hogyan játszhatja ki a lapjait. Szerintem izgalmas versenyt látunk majd, de biztos vagyok benne, hogy mindez a sportszerűség és a fair versenyzés keretein belül történik meg.

Az Abu-dzabi Nagydíj és a teljes 2025-ös Forma–1-idény az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 14 órától zárul. Lando Norris előnye jelenleg 12 pont Max Verstappen, és 16 pont Oscar Piastri előtt az összetett élén.