bánhidi bencechema rodríguezmagyar férfi kézilabda-válogatott

Chema Rodríguez mindenhol pótolta a sérülés miatt kieső Bánhidi Bencét

Komoly kihívásokkal vág neki az Európa-bajnokságnak a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek már a torna előtt szembesülnie kellett azzal, hogy csapatkapitánya, Bánhidi Bence nem léphet pályára a kontinenstornán. Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint Bánhidi Bence hiánya érezhető lesz, de megfelelő pótlása is megvan. A célkitűzés nem változott: a legjobb nyolc közé jutás továbbra is ambiciózus, de reális cél.

Kibédi Péter
2026. 01. 16. 5:05
Chema Rodríguez optimista, úgy tűnik sikerült megtalálni minden nehézségre a megoldást
Chema Rodríguez optimista, úgy tűnik sikerült megtalálni minden nehézségre a megoldást Forrás: mksz.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma este játssza első mérkőzését a magyar férfi kézilabda-válogatott a dán-norvég-svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. A válogatott szövetségi kapitányát a nyitó mérkőzés előtt a csapatkapitány, Bánhidi Bence kieséséről és pótlásáról kérdeztük.

Bánhidi Bence kiesése váratlan helyzetbe hozta Chema Rodrígezt, de a kapitány mindenkit megnyugtat: megfelelő pótlása van a beállónak
Bánhidi Bence kiesése váratlan helyzetbe hozta Chema Rodrígezt, de a kapitány mindenkit megnyugtat: megfelelő pótlása van a beállónak Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Bánhidi Bence kiesése súlyos veszteség

Az első edzésen kidőlő, és bokaműtét után lábadozó Krakovszki Zsolt mellett Bánhidi Bence sem tagja a magyar férfi-kézilabdaválogatott Európa-bajnoki keretének, mivel a november közepén megsérült térde nem jött rendbe annyira, hogy vállalni tudja a szereplést. Egyelőre az sem biztos, hogy a klasszis beálló a torna későbbi szakaszában csatlakozhat-e.

Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig még időre van szüksége. Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk 

– fogalmazott Rodríguez, hozzátéve: Bánhidi távolléte alakítja a szakmai elképzeléseket is.

A kapitány kiemelte, hogy Bánhidi helyén nem egyetlen játékosra fókuszál. 

Távollétében Sipos Adrián lesz a csapatkapitányunk, helyettese pedig Ligetvári Patrik. Nyilván készültünk erre a lehetőségre is, Papp Tamás ezért csatlakozott korábban a kerethez, és persze itt van Rosta Miklós is, de összességében a csapatra egészként tekintek, nem posztonként fókuszálok.

Chema Rodríguez kiemelte, hogy a válogatottnak csapatként működve van esélye a jó eredményre az Európa-bajnokságon

Megfelelő pótlása van Bánhidinek

Rodríguez külön hangsúlyozta Rosta Miklós szerepét is: 

Nem szabad elfelejteni, hogy van egy másik elképesztő játékosunk is, Rosta Miki, aki nagyon jó formában van, remekül játszik, kiválóan edz, mindent nagyon jól csinál. Sokszor kicsit megfeledkezünk róla, mert Bence mindig ott van, de a valóság az, hogy Miki a világ egyik legjobbja.

A magyar válogatott ma este Lengyelország ellen kezdi meg szereplését a kristianstadi csoportban (tv: m4, 20.30) . A kapitány szerint a rajt különösen nehéz lesz.

Mindig vannak elvárások, aztán meglátjuk, mi történik. De ez mindig így van: az első mérkőzés mindig nehéz. Küzdeni kell, mint az őrültek, meg kell próbálni megnyerni a meccset, mert ha megnyered az elsőt, utána minden sokkal könnyebb.

A folytatásban a magyariok kétnaponta sorrendben Olaszország és Izland következik, a középdöntőbe pedig csak a csoport első két helyezettje jut.

A kapitány az Origónak adott videóinterjút Kristianstadban:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.