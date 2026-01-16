Chema Rodríguez mindenhol pótolta a sérülés miatt kieső Bánhidi Bencét

Ma este játssza első mérkőzését a magyar férfi kézilabda-válogatott a dán-norvég-svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. A válogatott szövetségi kapitányát a nyitó mérkőzés előtt a csapatkapitány, Bánhidi Bence kieséséről és pótlásáról kérdeztük.

Bánhidi Bence kiesése váratlan helyzetbe hozta Chema Rodrígezt, de a kapitány mindenkit megnyugtat: megfelelő pótlása van a beállónak Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Bánhidi Bence kiesése súlyos veszteség

Az első edzésen kidőlő, és bokaműtét után lábadozó Krakovszki Zsolt mellett Bánhidi Bence sem tagja a magyar férfi-kézilabdaválogatott Európa-bajnoki keretének, mivel a november közepén megsérült térde nem jött rendbe annyira, hogy vállalni tudja a szereplést. Egyelőre az sem biztos, hogy a klasszis beálló a torna későbbi szakaszában csatlakozhat-e.

Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig még időre van szüksége. Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk

– fogalmazott Rodríguez, hozzátéve: Bánhidi távolléte alakítja a szakmai elképzeléseket is.

A kapitány kiemelte, hogy Bánhidi helyén nem egyetlen játékosra fókuszál.

Távollétében Sipos Adrián lesz a csapatkapitányunk, helyettese pedig Ligetvári Patrik. Nyilván készültünk erre a lehetőségre is, Papp Tamás ezért csatlakozott korábban a kerethez, és persze itt van Rosta Miklós is, de összességében a csapatra egészként tekintek, nem posztonként fókuszálok.

Megfelelő pótlása van Bánhidinek

Rodríguez külön hangsúlyozta Rosta Miklós szerepét is:

Nem szabad elfelejteni, hogy van egy másik elképesztő játékosunk is, Rosta Miki, aki nagyon jó formában van, remekül játszik, kiválóan edz, mindent nagyon jól csinál. Sokszor kicsit megfeledkezünk róla, mert Bence mindig ott van, de a valóság az, hogy Miki a világ egyik legjobbja.

A magyar válogatott ma este Lengyelország ellen kezdi meg szereplését a kristianstadi csoportban (tv: m4, 20.30) . A kapitány szerint a rajt különösen nehéz lesz.

Mindig vannak elvárások, aztán meglátjuk, mi történik. De ez mindig így van: az első mérkőzés mindig nehéz. Küzdeni kell, mint az őrültek, meg kell próbálni megnyerni a meccset, mert ha megnyered az elsőt, utána minden sokkal könnyebb.

A folytatásban a magyariok kétnaponta sorrendben Olaszország és Izland következik, a középdöntőbe pedig csak a csoport első két helyezettje jut.

A kapitány az Origónak adott videóinterjút Kristianstadban: