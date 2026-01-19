Kiverte a biztosítékot a Premier League-bajnokesélyes edzőjének bizarr nyilatkozata

December végén az Arsenal otthonában ért véget Unai Emery együttesének pazar, 11 tétmérkőzést számláló győzelmi sorozata: az észak-londoniak 4-1-re kiütötték riválisukat, akik az idény korábbi szakaszában 2-1-re legyőzték az Ágyúsokat. Azóta az Aston Villa a Nottingham Forestet legyőzte (3-1), valamint továbbjutott az FA-kupában (Tottenham, 1-2), a bajnokságban viszont csak gól nélküli döntetlent játszott a Crystal Palace otthonában, legutóbb pedig kikapott hazai pályán 1-0-ra az Evertontól.

Unai Emery csapata nagy lehetőséget szalasztott el az Everton ellen. Fotó: AFP/Darren Staples

Különösen utóbbi vereség lehet fájó, győzelem esetén ugyanis négy pontra megközelíthette volna a csapat a szombaton csak döntetlent játszó Arsenalt, illetve három pontra elléphetett volna a manchesteri derbit 2-0-ra elbukó Citytől.

Emery szerint az Aston Villa nem bajnokesélyes

A liverpooliak elleni vereséget követően Emery egészen bizarr interjút adott, amelyben kijelentette: csapata nem csupán a bajnoki címért, hanem az első öt helyért zajló versenyfutásban sem vehető számításba.

Nem vagyunk versenyben a top ötért. Még mindig nem vagyunk esélyesek az első öt helyre.

– Vannak csapatok, melyekben nagyobb potenciál rejlik, mint bennünk. De így is nagyszerű idényünk van. Amikor szeptemberben döntetlent játszottunk az Everton ellen, talán rosszabbak voltunk, mint most. Persze elszalasztottunk egy nagyon jó lehetőséget, de így is olyan csapatokat előzünk meg, melyek azért versenyeznek, hogy a mi helyünkre kerüljenek – mondta Emery a mérkőzés után.

A nyilatkozatot követően a Sky Sports szakértői csapata vesézte ki a hallottakat, a korábbi Villa-játékos Ashley Young furcsának nevezte Emery megszólalását, amelyet Jamie Redknapp az egyik legfurcsább interjúként írt le, amit valaha hallott. – Mérgesnek tűnt. Lehet, hogy a sérülések miatt, de az is benne van, hogy Donyell Malen eladása okán. Furcsa interjú volt, az ember azt hinné, hogy többet beszél a mérkőzésről és az elvesztegetett lehetőségről, hogy közelebb kerüljenek az Arsenalhoz. Azt mondani, hogy öt csapatban nagyobb potenciál rejlik… Furcsa – mondta Young.