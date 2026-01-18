FK CsíkszeredaEppel Mártonromán bajnokság

Eppel-góllal, bravúrral kezdte meg idei szereplését az FK Csíkszereda

Hazai győzelemmel kezdte az évet a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő csíkszeredai klub. Az FK Csíkszereda a vasárnapi játéknap előtt dobogós helyen álló Botosani gárdáját győzte le 1-0-ra a 22. fordulóban. A csíkiak gólját a korábbi NB I-es gólkirály, Eppel Márton szerezte.

2026. 01. 18. 16:25
Az FK Csíkszereda első 2026-os gólját Eppel Márton (piros-feketében) szerezte. Forrás: facebook.com/fkcsikszereda
A székelyföldi klub a 16 együttest felvonultató román élvonal 14. helyéről várta a 2025/2026-os bajnoki szezon idei folytatását, az alapszakasz 22. fordulóját. Az év első hétvégéje már pénteken megkezdődött, az FK Csíkszereda viszont csak vasárnap lépett pályára először. Ellenfele a pontverseny harmadik helyezettje, a bajnoki címre is esélyes Botosani volt. A vendéglátó első bravúrja az volt, hogy a helyi stadionban egyáltalán útjára indulhatott a labda: a csíkszeredai létesítmény játékterét a hét folyamán nagy erőfeszítések árán szabadították meg a vastag hótakarótól, de még pályafűtéssel is igyekeztek a megfelelő körülményeket megteremteni, dacolva a –20 fok körüli hajnalokkal. 

Az FK Csíkszereda szurkolói a fogcsikorgató januári hidegben sem hagyták magára a csapatot
Az FK Csíkszereda szurkolói a fogcsikorgató januári hidegben sem hagyták magára a csapatot (Fotó: Facebook.com/fkcsikszereda)

 

Újoncot avatott az FK Csíkszereda

A tavasszal a kiesés elkerüléséért küzdő Csíkszereda öt új futballistát szerződtetett, közülük négyen ott voltak a gárda törökországi edzőtáborában is. A három védő, az argentin Mariano Bettini, a svájci–koszovói Arian Kabashi és a román Razvan Trif, valamint a két középpályás, a brazil Gustavo Dos Santos Cabral és a svéd Wilhelm Loeper közül elsőre csak Kabashi kapott lehetőséget kezdőként. A kezdőcsapatban több magyar játékos mellett ott volt az FTC korábbi labdarúgója, Pászka Lóránd és a kispesti klubbal 2017-ben NB I-es bajnoki címet nyert gólerős csatár, a volt magyar gólkirály, Eppel Márton is.

A szünetig picivel többet birtokolta a labdát a vendég Botosani (43-57 volt a százalékos arány), ám a hazaiak több lövéssel próbálkoztak, így inkább benne volt a játékban, hogy megszerzik a vezetést. Már-már úgy tűnt, hogy ez nem fog megtörténni a szünetig, a 45. minutumban azonban Eppel Márton betalált, 1-0-s vezetéshez juttatva a Csíkszeredát.

 

Csak helyzetekig jutottak a vendégek

A térfélcserét követően egy kevéssel tovább tudta növelni labdabirtoklási fölényét a Botosani, a gólszerzésre újabb nagy esélye eleinte mégis a Csíkszeredának adódott. Tartotta magát az egygólos hazai előny, de a végén a vendégcsapat is kialakított két veszélyes helyzetet, így nyílttá vált a végjáték. 

Újabb találat ezzel együtt sem esett, így az FK Csíkszereda bravúrgyőzelemmel kezdte az esztendőt, 1-0-ra legyőzte a Botosanit. 

 

