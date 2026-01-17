kézilabdaosloFeröer-szigetek

Ez tényleg őrület: a kézilabda Eb megbénította az országot

Döbbenetes kézilabdathrillert hozott Feröer és Svájc összecsapása Oslóban. A kézilabda Eb eddigi legnagyobb csatáját majdnem megnyerte Svájc, de a skandinávok az utolsó pillanatban döntetlenre (28-28) mentették a meccset.

A 7000 feröeri szurkoló varázslatos hangulatot teremtett Oslóban Fotó: CORNELIUS POPPE Forrás: NTB
Nehezen lehet jelzőket találni arra a hangulatra, amely Oslóban a feröeri és a svájci csapat összecsapását övezte pénteken este. A 7000 feröeri néző csodálatos atmoszférát teremtett, a feröeri játékosok pedig tényleg úgy érezhették, hogy hazai pályán játszanak. Amikor a második félidő közepén Feröer hat góllal vezetett, szinte mindenki biztos volt abban, hogy nyernek. Nem ez történt. A svájciak – akiket talán kevésbé ismer a sportágat követők jelentős része – három másodperccel a vége előtt 28-27-re vezettek, Feröer ekkor tudott egyenlíteni. Mivel az északiak kapuja üres volt, a svájci csapat megpróbált még egy gólt dobni, de erre a három másodperc kevésnek bizonyult. A mérkőzés végét jelző duda megszólalásakor a labda nem haladt még át a gólvonalon, ezért lett döntetlen a vége és ezért omlott össze szinte minden svájci. A kézilabda Eb eddigi legjobb meccse volt ez.

A kézilabda Eb eddigi legnagyobb meccsét vívta Svájc és Feröer Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A kézilabda Eb eddgi legnagyobb meccse volt ez

A másik oldalon viszont nagy ünneplés tört ki, hiszen a feröeri csapat valóban az utolsó lehetőséget ragadta meg azzal, hogy egyenlíteni tudott. Érdemes megnézni a meccs összefoglalóját, mert ebből is kiderül, micsoda dráma zajlott le az oslói összecsapáson. 

Ebben a csoportban a párizsi olimpia negyedik helyezettje, a szlovén válogatott egy 81 gólt hozó mérkőzésen 41-40-re győzött Montenegró ellen.

A meccs végén az is kiderült, hogy az Eb-k történetében soha nem fordult még elő, hogy egy mérkőzésen 81 gólt szerezzen a két csapat. A szlovénok ezzel a győzelemmel most lépéselőnybe kerültek, de jelenleg tényleg megjósolhatatlan, hogy melyik két együttes jut tovább a malmöi középdöntőbe.

Faroes' players and fans celebrate after the men's EHF Euro 2026 preliminary round handball match Faroe Islands vs Switzerland at the Unity Arena in Fornebu near Oslo on January 16, 2026. (Photo by Cornelius Poppe / NTB / AFP) / Norway OUT
Csodálatos hangulat, nagyszerű csapat Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

Érdemes még szólni arról is, hogy a Feröer-szigeteket szinte megbénította a kézilabda Eb. A kis skandináv országból 7000 drukker utazott el Norvégiába. Ez azt jelentette, hogy több oktatási intézményben és óvodában haza kellett küldeni a gyerekeket, mert a nevelők egy része épp a kézilabda Európa-bajnokságon tombol. De szünetel a parlamenti munka is, mert a képviselők közül többen szintén Oslóban tartózkodnak.

 

