kézilabda ebFranciaországOrlen Wisla PlockSpanyolország

Durva szabálytalanság a kézi Eb-n, a magyar játékosok csapata egyből kiverte a balhét

Hétőn a spanyol–francia kézilabda Eb-mérkőzésen történt, hogy a Kielce franciája, Dylan Nahi durván odalépett a spanyol Abel Serdiónak, aki éppenséggel a másik lengyel nagy klub, a Wisla Plock játékosa. A spanyol beálló könnyen lehet, hogy súlyos sérülést szenvedett a felelőtlen belépő után. Lengyelországban hatalmas balhé lett az esetből, a Wisla Plock közleményét is kiadott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 8:05
A spanyolok noha legyőzték a franciákat a kézilabda Eb-n, egy sérülés beárnyékolja ezt
A spanyolok noha legyőzték a franciákat a kézilabda Eb-n, egy sérülés beárnyékolja ezt Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
Hétfőn nagy meglepetésre Spanyolország 36-32-re legyőzte Franciaországot a férfikézilabda Eb herningi középdöntőjében. A franciákat megdöbbentette a vereség, Guillaume Gille szövetségi kapitány egyenesen katasztrófának nevezte, ami az első félidőben történt – a meccs ekkor lényegében el is dőlt, hiszen a spanyolok 20-14-re elhúztak. Ugyanakkor a mérkőzés utolsó percében történtek nagy port kavartak később.

A spanyolok borították a papírformát a franciák ellen a kézilabda Eb-n
A spanyolok borították a papírformát a franciák ellen a kézilabda Eb-n  Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Kézilabda Eb: durva szabálytalanság a spanyol–francia meccsen

A találkozó legvégén történt, amikor már a spanyol győzelembe kétség sem fért, hogy a félpályánál a francia Dylan Nahi durva szabálytalanságot követett el. A spanyolok beállója, Abel Serdio fájdalmas arccal feküdt ezután a földön. A lentebbi felvételen jól látszik, a Kielce franciája teljesen feleslegesen lépett oda Abelnek, aki éppenséggel a Kielce nagy riválisánál, a Wisla Plocknál játszik. Nahi kétperces kiállítást kapott a játékvezetőktől, míg Serdio bokája aláfordult, amely miatt lehet hosszabb sérülést is szenvedett. 

A közösségi médiába egyből balhé lett a történtekből, sokak szerint Nahi megmozdulása szándékos volt, direkt sérülést akart okozni Abel Serdiónak.

Megszólalt a Wisla Plock is az ügyben

A Fazeka Gergőt, Szita Zoltánt és Ilic Zoránt is foglalkoztató lengyel klub hétfő este közleményt adott ki a történtek kapcsán, amelyben elítéli a francia balszélső cselekedetét. 

A jelenleg is zajló kézilabda-Európa-bajnokságon Franciaország és Spanyolország közti mérkőzés utolsó másodperceinek jeleneteit elemezve az Orlen Wisla Plock határozottan elítéli Dylan Nahi, a francia válogatott és a Kielce játékosa sportszerűtlen viselkedését Abel Serdio, a spanyol válogatott és a Wisla Płock játékosa felé.

A klub szerint Dylan Nahi célja az volt, hogy a Wisla Plock játékosának maradandó sérülést okozzon, és így nemcsak az Európa-bajnokság további mérkőzéseiről, hanem mindenekelőtt a lengyel bajnokságban se lépjen pályára

– írja a Wisla Plock, amely hozzáteszi, folyamatosan kapcsolatban áll játékosával, és várja a spanyol orvosok pontos diagnózisát a beállójukról. Fazekasék klubja zárásnak még egyszer hangsúlyozza: nem tűri Nahi brutalitását, ezért a Lengyel Kézilabda-szövetséghez fordulnak, hogy megtorló szankciói legyenek a történteknek.

Ki-ki meccs jön a kézilabda Eb-n

Miután Dánia legyőzte Németországot, így szerdán 18 órakor a német–francia rangadó dönt a másik továbbjutóról. Ha Franciaország nyer, akkor címvédőként bejut az elődöntőbe, minden más eredmény a németeknek jó. A franciákkal ráadásul az a kisebb fajta szégyen is megeshet, hogy ha kikapnak, akkor még a csoport harmadik helyére sem érhetnek oda, ebben az esetben pedig az ötödik helyért sem játszhatnak Herningben. A spanyolok a portugálok ellen zárják az Eb-t szerdán.

