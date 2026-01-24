kubaibfandy cruzvilágbajnokolimpiai bajnokprofi boksz

Castro már a régmúlt, a kubai ringművészek újhulláma a profi boksz meghódítására készül

1962-ben Fidel Castro törvényen kívül helyezte a professzionalista sportot, mivel az ellentétben állt az ő szocialista forradalmának eszméivel. Kuba ezzel évtizedekre kiiratkozott a profi ökölvívásból, ugyanakkor a sportág amatőr változatában a világ egyik legjobbja lett. Ma már szabad az út a karibi bunyósok előtt, és a kubai újhullám legjobbjai elindultak a világbajnoki címek felé: a 2021-es tokiói olimpia aranyérmese, Andy Cruz szombaton a Las Vegas-i Fontainebleau-ban megmérkőzik az IBF könnyűsúlyú világbajnokával, Raymond Muratallával. Nézzük, ki az a tíz karibi bunyós, aki a közeli jövőben akár a profi boksz csúcsára is felérhet!

Molnár László
2026. 01. 24. 6:49
A kubaiak fényló csillaga, Andy Cruz (balra) a párizsi olimpiai aranya után már a hetedik profi meccsén világbajnok lehet
A kubaiak fényló csillaga, Andy Cruz (balra) a párizsi olimpiai aranya után már a hetedik profi meccsén világbajnok lehet Fotó: Reuters/Joel Plummer
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor Castro forradalma győzedelmeskedett, ezt követően a sportot eszköznek használta fel a kommunista diktátor, hogy megmutassa, milyen jól működik az általuk követett modell. Kuba új sikersportágat talált magának, és az ökölvívás fejlesztéséhez a Szovjetunió is nyújtott segítséget Andrej Cservorenko személyében. A kiváló edző szaktanácsokkal látta el karibi kollegáit, és Alcides Sagarrával megalkották azt a programot, amely a karibi ország szigorúan amatőr ökölvívását a világ tetejére repítette. A profiboksz.hu cikke szerint Sagarra tökéletesítette a programot, a szigorú európai edzésrendszert keverte a karibi ritmussal és kultúrával. Kiváló képességű ökölvívók kerültek ki a kezei közül: a két háromszoros olimpiai bajnok Teofilo Stevenson és Felix Savón, akik ugyan rengeteg ajánlatot kaptak, hogy próbálják ki magukat a hivatásosok, de ők komolyan hittek Castro rendszerében, így maradtak szülőhazájukban.

Kuba világverő amatőr ökölvívásának szakmai megteremtője, Alcides Sagarra
Kuba világverő amatőr ökölvívásának szakmai megteremtője, Alcides Sagarra Fotó: Europress/AFP/Adalberto Roque

Kuba korábbi legjobbjai disszidáltak, majd profi világbajnokok lettek

A karibi ország ökölvívói eddig 67 érmet – az 1968-as mexikói nyári játékok óta 55-öt – nyertek olimpiákon, úgy, hogy az 1984-es és 1988-as játékokat bojkottálták, és ehhez 116 világbajnoki címet tettek hozzá. Azonban amikor elkezdett szétmállani Castro birodalma, a kubai bunyósok legbátrabbjai elkezdtek lelépni, és a családjaikat is hátra hagyva belevágtak a profik világába. Egy biztos, a hivatásosok között már messze nem voltak olyan sikeresek, mint az amatőrök között, de többen eljutottak a világbajnoki címig.

A háromszoros olimpiai és hatszoros világbajnok Félix Savón számára Castro rendszere jelentette a mindent, sosem lett profi ökölvívó
A háromszoros olimpiai és hatszoros világbajnok Félix Savón (jobbra) számára Castro rendszere jelentette a mindent, sosem lett profi ökölvívó
Fotó: Europress/AFP/Pascal Guyot

Nézzük, kik azok a legjobbak közül, akik Stevenson és Savón döntése ellenére átszöktek a nyugati világba, hogy profiként is a csúcsra érjenek!

Joel Casamayor (38-6-1, 22 KO)

amatőrként

  • olimpiai bajnok (1992 Barcelona)
  • vb-ezüstérmes (1993 Tampere)

profiként

  • WBA kispehelysúlyú világbajnoka (2000-2002)
  • WBC és Ring Magazin világbajnoka (2006-2008)

Yuriorkis Gamboa (30-5, 18 KO)

amatőrként 

  • olimpiai bajnok (2004 Athén) 
  • vb-bronzérmes (2005 Mianyang)

profiként

  • WBA pehelysúlyú világbajnoka (2009-2011)
  • IBF pehelysúlyú világbajnoka (2010-2011)
  • mielőtt disszidált, eladta olimpiai aranyérmét, hogy eltartsa családját

Yuriorkis Gamboa 10 legszebb kiütéses sikere:

Guillermo Rigondeaux (23-3-1, 16 KO)

amatőrként 

kétszeres olimpiai bajnok (2000 Sydney, 2004 Athén) 

kétszeres világbajnok (2001 Belfast, 2005 Mianyang)

profiként

WBA, WBO és Ring Magazin kisharmatsúlyú világbajnoka (2013-2017)

WBA harmatsúlyú világbajnoka (2020-2021)

Guillermo Rigondeaux mindent megnyert amatőrben és a profik között is, őt tartották minden idők egyik, ha nem a legjobb védekező bunyósának
Guillermo Rigondeaux mindent megnyert amatőrben és a profik között is, őt tartották minden idők egyik, ha nem a legjobb védekező bunyósának Fotó: The Ring Magazine

Luis Ortiz (35-3-2, 30 KO)

amatőrként

  • vb-ezüstérmes a csapatvilágbajnokságon (2005 Moszkva)
  • kubai bajnok (2006)
  • páramerikai bajnok (2005)

profiként

  • WBA ideiglenes nehézsúlyú világbajnoka (2015-2016)
  • WBC két vb-címmecs (2018, 2019)

Erislandy Lara (32-3-3, 19 KO)

amatőrként

  • világbajnok (2005 Mianyang)
  • Közép-amerikai és Karibi-térségek bajnoka (2006 Cartagena)
  • kétszer disszidált (2007 és 2008)

profiként

  • WBA nagyváltósúlyú világbajnoka (2014-2021)
  • WBA középsúlyú világbajnoka (2023 óta)

Larának 2025. december 6-án San Antonióban, Texasban címegyesítő meccsen kellett volna megmérkőznie az IBF és WBO középsúlyú világbajnokával, Janibek Alimkhanulyval (17-0, 12 KO), ám a kazah bunyós megbukott a doppingellenőrzésen, így a 42 éves kubai bunyós egy beugró ellen megvédte a WBA vb-övét.

Megérkezett a kubai újhullám, a céljuk a vb-cím a profik között

Ha netán valaki azt gondolná, hogy kimerült a kubai aranybánya az ökölvívás számára, az nagyot téved. Ráadásul 2022 áprilisában megszületett a döntés, hogy a kubai bokszolók mostantól profi ökölvívókká válhatnak anélkül, hogy el kellene hagyniuk a hazájukat. 

A Federacion Cubano de Boxeo (FCB) hatvan év után először engedélyezte a profi bokszot a szigetországban. 

A történelmi döntést azzal a szándékkal hozták meg az illetékesek, hogy a legnevesebb amatőr sztárok már májusban profi bokszolóként léphessenek ringbe.

A döntés alapjául vélhetően az is hozzájárult, hogy Yordenis Ugas (27-6, 12 KO) – aki 2021. augusztus 21-én kipontozta és ezzel nyugdíjazta az azóta visszatért Manny Pacqiaót – címegyesítő meccset vívott a WBA váltósúlyú világbajnokaként az IBF/WBC címvédő Errol Spence (28-1, 22 KO) ellen, és a végül Ugas számára kiütéses vereséggel végződött meccs elképesztő nézettségi rekordokat hozott Kubában. A karibi bunyós története egyébként bejárta annak idején a világsajtót, ugyanis az amatőrként világbajnok (2005), olimpiai bronzérmes (2008) ökölvívó legalább hat alkalommal próbált disszidálni, amelyek mindegyike börtönbüntetéssel végződött, mielőtt 2010-ben végre át tudott szökni az Egyesült Államokba.

Ugas–Pacquiao csata összefoglalója:

A boxingscene.com szakportál összegyűjtötte, kik azok a karibi bunyósok, akik nemrég szerepelnek a profik között és komoly esélyük van arra, hogy eljussanak valamelyik nagy szervezet világbajnokicíméig.

Az egyikük, a 2021-es tokiói olimpia aranyérmese, Andy Cruz (6-0, 3 KO) akár már szombaton felérhet a csúcsra, ugyanis a könnyűsúly egyik legjobbja a Las Vegas-i Fontainebleau-ban megmérkőzik az IBF világbajnokával, az amerikai Raymond Muratallával (23-0, 17 KO). Cruz briliáns időzítéssel, távolságtartással és reflexekkel rendelkezik, nem véletlen, hogy a fogadási irodáknál inkább a kubai az esélyesebb.

A párizsi olimpiai bajnok, a profik között veretlen Andy Cruz (jobbra) szombaton éjjel csap össze Las Vegasban az IBF könnyűsúlyú világbajnoki címvédőjével, Raymond Muratallával Fotó: boxingscene.com/Cris Esqueda

A másik nagy ígéret – sőt, már bőven több annál – a nagyközépsúlyú Osleys Iglesias (14-0, 13 KO), akiről a szakemberek döntő többsége azt állítja, hogy két-három éven belül a súlycsoportoktól független ranglista top 10 bunyósa közé fog kerülni. A nagyközépsúlyú kubai egy sor világklasszis ellenfelet győzött le, és 2022 óta mind a nyolc meccsét kiütéssel nyerte. Kiváló technikával rendelkezik, ha kell, gyorsít, ha kell, türelmesen kivár, de képes az ellenfeleit nem kímélő erőszakos bokszra is. Jelenleg már az IBF ideiglenes bajnoka, aki Terence Crawford visszavonulása után kihívóra vár, akivel eldöntheti, ki legyen a szervezet rendes világbajnoka.

A nagyközépsúlyú Osleys Iglesias már az IBF ideiglenes világbajnoka
A nagyközépsúlyú Osleys Iglesias már az IBF ideiglenes világbajnoka Fotó: The Ring Magazine

A kubai profi boksz legújabb reménységei

  • Dainier Pero nehézsúly (11-0, 8 KO)
  • Yoenli Hernandez középsúly (9-0, 8 KO)
  • Ronny Álvarez nagyközépsúly (5-0, 4 KO)
  • Arlen Lopez félnehézsúly (6-0, 2 KO) – kétszeres olimpiai bajnok (2016, 2020)
  • Erislandy Alvarez kisváltósúly (6-0, 2 KO) – olimpiai bajnok (2024)
  • Lázaro Álvarez könnyűsúly (10-0, 5 KO)
  • Kevin Brown kisváltósúly (9-0, 3 KO)
  • Jadier Herrera könnyűsúly (17-0, 15 KO)

Utóbbi is nagyon közel áll egy vb-címmeccshez, hiszen nemrég lett a WBC ideiglenes világbajnoka. De a fentiekből akár mind a tízen a csúcsra érhetnek, azaz a karibi „csodaiskola” továbbra is szórja ki magából a tehetségeket.

A kubai profi ökölvívás talán legnagyobb ígérete, a könnyűsúlyú Andy Cruz vasárnap hajnalra megszerezheti Kuba következő profi vb-címét:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.