Castro már a régmúlt, a kubai ringművészek újhulláma a profi boksz meghódítására készül

Amikor Castro forradalma győzedelmeskedett, ezt követően a sportot eszköznek használta fel a kommunista diktátor, hogy megmutassa, milyen jól működik az általuk követett modell. Kuba új sikersportágat talált magának, és az ökölvívás fejlesztéséhez a Szovjetunió is nyújtott segítséget Andrej Cservorenko személyében. A kiváló edző szaktanácsokkal látta el karibi kollegáit, és Alcides Sagarrával megalkották azt a programot, amely a karibi ország szigorúan amatőr ökölvívását a világ tetejére repítette. A profiboksz.hu cikke szerint Sagarra tökéletesítette a programot, a szigorú európai edzésrendszert keverte a karibi ritmussal és kultúrával. Kiváló képességű ökölvívók kerültek ki a kezei közül: a két háromszoros olimpiai bajnok Teofilo Stevenson és Felix Savón, akik ugyan rengeteg ajánlatot kaptak, hogy próbálják ki magukat a hivatásosok, de ők komolyan hittek Castro rendszerében, így maradtak szülőhazájukban.

Kuba világverő amatőr ökölvívásának szakmai megteremtője, Alcides Sagarra Fotó: Europress/AFP/Adalberto Roque

Kuba korábbi legjobbjai disszidáltak, majd profi világbajnokok lettek

A karibi ország ökölvívói eddig 67 érmet – az 1968-as mexikói nyári játékok óta 55-öt – nyertek olimpiákon, úgy, hogy az 1984-es és 1988-as játékokat bojkottálták, és ehhez 116 világbajnoki címet tettek hozzá. Azonban amikor elkezdett szétmállani Castro birodalma, a kubai bunyósok legbátrabbjai elkezdtek lelépni, és a családjaikat is hátra hagyva belevágtak a profik világába. Egy biztos, a hivatásosok között már messze nem voltak olyan sikeresek, mint az amatőrök között, de többen eljutottak a világbajnoki címig.

A háromszoros olimpiai és hatszoros világbajnok Félix Savón (jobbra) számára Castro rendszere jelentette a mindent, sosem lett profi ökölvívó

Fotó: Europress/AFP/Pascal Guyot

Nézzük, kik azok a legjobbak közül, akik Stevenson és Savón döntése ellenére átszöktek a nyugati világba, hogy profiként is a csúcsra érjenek!

Joel Casamayor (38-6-1, 22 KO)

amatőrként

olimpiai bajnok (1992 Barcelona)

vb-ezüstérmes (1993 Tampere)

profiként

WBA kispehelysúlyú világbajnoka (2000-2002)

WBC és Ring Magazin világbajnoka (2006-2008)

Yuriorkis Gamboa (30-5, 18 KO)

amatőrként

olimpiai bajnok (2004 Athén)

vb-bronzérmes (2005 Mianyang)

profiként

WBA pehelysúlyú világbajnoka (2009-2011)

IBF pehelysúlyú világbajnoka (2010-2011)

mielőtt disszidált, eladta olimpiai aranyérmét, hogy eltartsa családját

Yuriorkis Gamboa 10 legszebb kiütéses sikere: