Egyre haloványabb a magyarázkodó Luis Enrique mágiája, a PSG elbukott a párizsi derbin

Ez az a hír, amit nagyon nehezen emésztenek meg a Paris Saint-Germain szurkolói. Luis Enrique csapata ugyanis hétfőn este kiesett címvédőként a Francia Kupából, miután hazai pályán 1-0-ra kikapott a városi rivális Paris FC-től, így az utóbbi csapat jutott a legjobb 16 közé. Párizsi derbit évtizedek óta nem láthattak hivatalos mérkőzéseken a szurkolók, most pedig néhány nap leforgása alatt kétszer is összecsaptak. Az első találkozót, a Ligue 1-ben szintén hazai pályán a PSG nyerte 2-1-re, ám most a szomszédban található Paris FC visszavágott, miután Jonathan Ikoné találatára csak egy kapufa érkezett válaszként Warren Zaire-Emery részéről.

A Paris FC ellen a Francia Kupában elveszítette veretlenségét Luis Enrique, aki 2023 óta először kapott ki PSG-vel a sorozatban. Fotó: AFP

Luis Enrique elfogadja a PSG vereségét, de a balszerencsét okolja érte

A PSG spanyol szakvezetője – aki az első vereségét szenvedte el a Francia Kupában, amióta 2023-ban a csapat vezetőedzője lett – azzal magyarázkodott, hogy csapatát végig a balszerencse sújtotta, és ez vezetett a vereséghez.

– Azt hiszem, könnyű véleményeznem ezt a meccset, hiszen végig pechesek voltunk, holott meglátásom szerint nem játszottunk rosszul. De ahhoz, hogy egy csapat meg is nyerje az adott találkozót, gólt, gólokat kell rúgni. Nos, helyzeteket teremtettünk, az első pillanattól az utolsóig a győzelemért játszottunk, de ezúttal nem találtunk be az ellenfél kapujába. El kell fogadnunk a vereséget, a legjobbakat kívánom a Paris FC-nek a jövőre nézve – fogalmazott Luis Enrique.

Az ilyen hamar 2014 óta nem búcsúzott PSG mintha a tavalyi idény után visszaesett volna, hiszen 2026-ban már biztosan nem tudja megismételni az egy évvel ezelőtti „majdnem tarolását”.

A PSG közelmúltbeli sikerei 2025 Bajnokok Ligája-elsőség

bajnoki cím

kupagyőzelem

Európai Szuperkupa-győzelem

klubvilágbajnokság-ezüstérem

Ousmane Dembélé Aranylabdája 2026 (jelenlegi állás) sorozatban negyedszer nyerte el a Francia Szuperkupát

kiesett a kupából

2. helyen áll a bajnokságban

3. helyen áll a BL-alapszakaszban

A Paris FC hőse szerint a jó védekezés volt a siker kulcsa

Jonathan Ikone volt a Paris FC hőse, amikor a 74. percben szerzett góljával kiütötte korábbi csapatát, a PSG-t a Francia Kupából. A meccs után Ikone elárulta, azért nem ünnepelte meg a rendkívül fontos találatát, mert sosem felejti el, hogy honnan indult. A PSG-nél mindent megadtak neki, hogy sikeres labdarúgó legyen, mindenre megtanították, amire csak lehetett.