Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

Francia KupaPSGParis Saint-Germain FCLuis Enriquevereség

Egyre haloványabb a magyarázkodó Luis Enrique mágiája, a PSG elbukott a párizsi derbin

Amikor a tavalyi évben a világ csodálatát kivívva a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata megnyerte a BL-t, a hazai bajnokságot és a kupát, majd nyáron döntőig menetelt a klubvilágbajnokságon és elnyerte az Európai Szuperkupát a Tottenham ellen, sokan azt gondolták, eljött a PSG ideje, amely uralhatja majd az európai futballt. Nos, fél év elteltével kijelenthető, hogy Luis Enrique mágiája kezd halványodni, hiszen a csapata a hazai bajnokságban „csak" a második, a Bajnokok Ligája alapszakaszában két fordulóval a vége előtt a harmadik helyen állnak, míg hétfőn este címvédőként kiesett a Francia Kupából. Ami duplán fájhat a PSG-szurkolóinak, hogy 1-0-s legyőzőjük éppen a párizsi rivális, a Paris FC.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 9:24
Ousmane Dembélé sem tudott segíteni a PSG-n, mely címvédőként a legjobb 32 között esett ki a Francia Kupából
Ousmane Dembélé sem tudott segíteni a PSG-n, mely címvédőként a legjobb 32 között esett ki a Francia Kupából Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez az a hír, amit nagyon nehezen emésztenek meg a Paris Saint-Germain szurkolói. Luis Enrique csapata ugyanis hétfőn este kiesett címvédőként a Francia Kupából, miután hazai pályán 1-0-ra kikapott a városi rivális Paris FC-től, így az utóbbi csapat jutott a legjobb 16 közé. Párizsi derbit évtizedek óta nem láthattak hivatalos mérkőzéseken a szurkolók, most pedig néhány nap leforgása alatt kétszer is összecsaptak. Az első találkozót, a Ligue 1-ben szintén hazai pályán a PSG nyerte 2-1-re, ám most a szomszédban található Paris FC visszavágott, miután Jonathan Ikoné találatára csak egy kapufa érkezett válaszként Warren Zaire-Emery részéről.

A Paris FC ellen a Francia kupában elveszítette veretlenségét Luis Enrique, aki 2023 óta először kapott ki PSG-vel a sorozatban
A Paris FC ellen a Francia Kupában elveszítette veretlenségét Luis Enrique, aki 2023 óta először kapott ki PSG-vel a sorozatban. Fotó: AFP

Luis Enrique elfogadja a PSG vereségét, de a balszerencsét okolja érte

A PSG spanyol szakvezetője – aki az első vereségét szenvedte el a Francia Kupában, amióta 2023-ban a csapat vezetőedzője lett – azzal magyarázkodott, hogy csapatát végig a balszerencse sújtotta, és ez vezetett a vereséghez.

– Azt hiszem, könnyű véleményeznem ezt a meccset, hiszen végig pechesek voltunk, holott meglátásom szerint nem játszottunk rosszul. De ahhoz, hogy egy csapat meg is nyerje az adott találkozót, gólt, gólokat kell rúgni. Nos, helyzeteket teremtettünk, az első pillanattól az utolsóig a győzelemért játszottunk, de ezúttal nem találtunk be az ellenfél kapujába. El kell fogadnunk a vereséget, a legjobbakat kívánom a Paris FC-nek a jövőre nézve – fogalmazott Luis Enrique.

Az ilyen hamar 2014 óta nem búcsúzott PSG mintha a tavalyi idény után visszaesett volna, hiszen 2026-ban már biztosan nem tudja megismételni az egy évvel ezelőtti „majdnem tarolását”.

A PSG közelmúltbeli sikerei

2025

  • Bajnokok Ligája-elsőség
  • bajnoki cím
  • kupagyőzelem
  • Európai Szuperkupa-győzelem
  • klubvilágbajnokság-ezüstérem
  • Ousmane Dembélé Aranylabdája

2026 (jelenlegi állás)

A Paris FC hőse szerint a jó védekezés volt a siker kulcsa

Jonathan Ikone volt a Paris FC hőse, amikor a 74. percben szerzett góljával kiütötte korábbi csapatát, a PSG-t a Francia Kupából. A meccs után Ikone elárulta, azért nem ünnepelte meg a rendkívül fontos találatát, mert sosem felejti el, hogy honnan indult. A PSG-nél mindent megadtak neki, hogy sikeres labdarúgó legyen, mindenre megtanították, amire csak lehetett.

– Nem tudom, és nem is akarom elfelejteni, honnan jöttem. Mindent megadtak nekem, mindent megtanítottak nekem, emiatt soha nem fogok itt ünnepelni. De ettől függetlenül természetesen örülök a gólomnak, hogy ezzel sikerült ezt a bravúrt elérnünk. Jól védekeztünk, és amikor egy jól védekező csapat ellen játszik egy csapat, akkor bizony kihagyják a helyzeteket, hiba csúszik a passzokba, ami szerintem normális. Büszkék vagyunk magunkra – közölte a meccs után Ikone.

A találkozó rövid összefoglalója:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu