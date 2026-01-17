Rendkívüli

Miskolcon lesz az év első háborúellenes gyűlése + videó

kosárlabdaLukács NorbertVTBZenitmagyar férfi kosárlabda-válogatottNyizsnyij Novgorod

Meccsnyerő dobásokat várnak a magyar légióstól Oroszországban

A Szolnoki Olajbányász csapatával szerzett magyar bajnoki címe után Lukács Norbert már a Nyizsnyij Novgorod kosárlabdázójaként keresi a kihívásokat. Az orosz bajnokságban (VTB Liga) edződő magyar légiós hétről hétre Euroliga-szintű elit csapatok lép pályára, legutóbb a Zenit elleni győzelemből húsz dobott ponttal vette ki a részét a magyar kosaras. A 24 éves játékos mesélt az oroszországi tapasztalatairól és természetesen szóba jött a februári vb-selejtező is, ahol az olimpiai ezüstérmes franciákkal mérkőzik majd meg Gasper Okorn együttese.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 7:13
A magyar légiós, Lukács Norbert egyre jobban játszik Oroszországban Forrás: united-league.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz kosárlabda-bajnokságban (VTB) szereplő Nyizsnyij Novgorod a legutóbbi fordulóban idegenben 99-89-re múlta felül a Zenit csapatát. A sikerből a magyar légiós Lukács Norbert is kivette a részét, aki a tavalyi szezonban a Szolnokkal szerzett bajnoki címe után egyre jobban megtalálja a számításait külföldön.

A magyar légiós Lukács Norbert legutóbb a Zenit ellen remekelt.
A magyar légiós, Lukács Norbert legutóbb a Zenit ellen remekelt. Fotó: united-league.com

A magyar légiós remekelt a Zenit ellen

A Magyar Kosárlabda Szövetség (MKOSZ) által készített interjúban is szóba került a Zenit elleni győzelem, amely remek eredmény egy olyan bajnokságban, ahol a topcsapatok költségvetése és játékosállománya kiemelkedőnek számít a kontinensen. 

– Ez volt a szezonunk eddigi csúcspontja. Az orosz ligában a Zenit, a CSZKA vagy a Kazany otthonában nyerni hatalmas fegyvertény, a „kisebb” csapatok – ha lehet ránk ilyet mondani – ritkán távoznak tőlük győzelemmel. Ez a siker nagy lökést adott a társaságnak – kezdte mondandóját a 24 éves kosaras, aki húsz ponttal járult hozzá a győzelemhez huszonhét percnyi játékidő alatt. Lukács első évét tölti Oroszországban, s azért nem csak a sikerek övezték eddig az útját.

– Sok volt a hullámvölgy. Most járunk a szezon felénél, 20-21 meccsel a hátunk mögött, és rá kellett jönnöm, hogy ez egy folyamatos tanulási folyamat. Volt, hogy egyénileg vagy csapatszinten is megakadtunk, de itt nincs idő keseregni a vereségeken. 3-4 naponta jön a következő meccs, s próbálom mindig a „távoli képet” nézni és nem hagyni, hogy egy negatív széria befolyásoljon – mondta el a magyar kosárlabdázó, aki szerint a Zenit, a CSZKA Moszkva és az UNICS Kazany triója elképesztően erős. Játékosállományban és szervezettségben akár az Euroligában is megállnák a helyüket. 

Lukács Norbert (balról az első) egyre jobban megtalálja a helyét a csapatban.
Lukács Norbert (balról az első) egyre jobban megtalálja a helyét a csapatban. Fotó: united-league.com

Olyan orosz srácok játszanak itt a rotációban, akik válogatott szintűek, de a hatalmas merítés miatt néha be sem férnek a nemzeti csapatba 

– tette hozzá Lukács, aki elmesélt egy történetet, amikor is a Zenit második csapata, tele huszonéves játékossal, egy ponttal megverte az ő felnőtt együttesüket.

– Hihetetlen szintű fizikális felkészültséget és kosárlabda-tudást mutattak, ami Magyarországon elképzelhetetlen lenne egy hasonló korú, tisztán hazai játékosokból álló csapattól. Ott a top 5-6 környékén olyan gárdák vannak, akik légiósok nélkül is versenyképesek az élvonalban – hangsúlyozta a magyar bedobó, aki annak ellenére sem maradt a Szolnoknál, hogy tudta, a Bajnokok Ligájában a nemzetközi porondon szerepelhetett volna a csapattal.

Többet kell edzenie, nagyobb a felelőség is Lukácson

Egy magyar kosaras vagy akármilyen sportoló számára az oroszországi légiósélet nemcsak sportszakmai, hanem kulturális váltás is egyben.

– Szerencsére minden flottul ment. A klubnál mindenki nagyon kedves volt az első perctől kezdve, a szervezettség pedig profi. Az edzőm is türelmes volt, tudta, hogy ez az első légiós évem, nem helyezett rám felesleges nyomást még akkor sem, amikor a dobásokkal hadilábon álltam a szezon elején. Az elnök is biztatott, hogy higgyek magamban, meg fog jönni a munka gyümölcse – mondta el Lukács Norbert, aki a tavalyi szezon végén úgy érezte, ha most nem vág bele egy erősebb bajnokságba, akkor mindig csak halogatni fogja a dolgot. 

Itt légiósként tekintenek rám, elvárják, hogy meccseket döntsek el, és több felelősség van a vállamon, mint otthon, ahol inkább kiegészítő ember voltam. Itt többet van nálam a labda, de védekezésben szintet kellett lépnem 

– árulta el a magyar kosárlabdázó, akinek a meccsek utáni napokon is edzésmunkát kell végeznie.

A magyar légiós Lukácsnak épp az ellenfél játékosa gratulált a meccs lefújása után.
Lukácsnak épp az ellenfél játékosa gratulált a meccs lefújása után. Fotó: united-league.com

– Magyarországon a meccs utáni nap általában pihenő, itt akkor is van egy másfél órás edzésünk. Nem feltétlenül nagy intenzitású, de a csarnokban vagyunk és dolgozunk. Itt tanultam meg igazán, hogy ami otthon elég volt, az ezen a szinten már kevés – tette hozzá Lukács, aki már nagyon várja a februári vb-selejtezőket.

– Gasper Okorn gratulált a legutóbbi teljesítményemhez, és láthatóan örül a formámnak. Talán nekünk kedvez, hogy szezon közben játszunk a franciákkal, így biztosan nem a legerősebb, NBA-, vagy Euroliga-sztárokkal teletűzdelt keretükkel jönnek. Ettől függetlenül csak száz százalékos koncentrációval lehet esélyünk bravúrt elérni ellenük. Minimum egy, de remélhetőleg két győzelemmel akarjuk zárni a kört – zárta gondolatait Lukács Norbert.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekszuverenista világrend

Jogtiprás a Le Pen elleni hajtóvadászat

Sümeghi Lóránt avatarja

Célkeresztben a szuverenisták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.