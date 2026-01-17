Meccsnyerő dobásokat várnak a magyar légióstól Oroszországban

Az orosz kosárlabda-bajnokságban (VTB) szereplő Nyizsnyij Novgorod a legutóbbi fordulóban idegenben 99-89-re múlta felül a Zenit csapatát. A sikerből a magyar légiós Lukács Norbert is kivette a részét, aki a tavalyi szezonban a Szolnokkal szerzett bajnoki címe után egyre jobban megtalálja a számításait külföldön.

A magyar légiós, Lukács Norbert legutóbb a Zenit ellen remekelt. Fotó: united-league.com

A magyar légiós remekelt a Zenit ellen

A Magyar Kosárlabda Szövetség (MKOSZ) által készített interjúban is szóba került a Zenit elleni győzelem, amely remek eredmény egy olyan bajnokságban, ahol a topcsapatok költségvetése és játékosállománya kiemelkedőnek számít a kontinensen.

– Ez volt a szezonunk eddigi csúcspontja. Az orosz ligában a Zenit, a CSZKA vagy a Kazany otthonában nyerni hatalmas fegyvertény, a „kisebb” csapatok – ha lehet ránk ilyet mondani – ritkán távoznak tőlük győzelemmel. Ez a siker nagy lökést adott a társaságnak – kezdte mondandóját a 24 éves kosaras, aki húsz ponttal járult hozzá a győzelemhez huszonhét percnyi játékidő alatt. Lukács első évét tölti Oroszországban, s azért nem csak a sikerek övezték eddig az útját.

– Sok volt a hullámvölgy. Most járunk a szezon felénél, 20-21 meccsel a hátunk mögött, és rá kellett jönnöm, hogy ez egy folyamatos tanulási folyamat. Volt, hogy egyénileg vagy csapatszinten is megakadtunk, de itt nincs idő keseregni a vereségeken. 3-4 naponta jön a következő meccs, s próbálom mindig a „távoli képet” nézni és nem hagyni, hogy egy negatív széria befolyásoljon – mondta el a magyar kosárlabdázó, aki szerint a Zenit, a CSZKA Moszkva és az UNICS Kazany triója elképesztően erős. Játékosállományban és szervezettségben akár az Euroligában is megállnák a helyüket.

Lukács Norbert (balról az első) egyre jobban megtalálja a helyét a csapatban. Fotó: united-league.com

Olyan orosz srácok játszanak itt a rotációban, akik válogatott szintűek, de a hatalmas merítés miatt néha be sem férnek a nemzeti csapatba

– tette hozzá Lukács, aki elmesélt egy történetet, amikor is a Zenit második csapata, tele huszonéves játékossal, egy ponttal megverte az ő felnőtt együttesüket.

– Hihetetlen szintű fizikális felkészültséget és kosárlabda-tudást mutattak, ami Magyarországon elképzelhetetlen lenne egy hasonló korú, tisztán hazai játékosokból álló csapattól. Ott a top 5-6 környékén olyan gárdák vannak, akik légiósok nélkül is versenyképesek az élvonalban – hangsúlyozta a magyar bedobó, aki annak ellenére sem maradt a Szolnoknál, hogy tudta, a Bajnokok Ligájában a nemzetközi porondon szerepelhetett volna a csapattal.