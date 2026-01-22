Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

magyar válogatottlothar matthäusbaleset

Balesetet szenvedett az egykori magyar szövetségi kapitány, a kórházból üzent

Nem várt helyről, egy kórházi ágyból jelentkezett be Lothar Matthäus. A labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya szerencsétlenül járt a sípályán, aminek műtét lett a vége. Matthäus mindenkit megnyugtatott, hamarosan újra talpra áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 20:25
Lothar Matthäus szerencsétlenül járt síelés közben Fotó: HARRY LANGER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön 21 órakor az AS Roma és a Stuttgart összecsap egymással az Európa-liga alapszakaszában. Az előzetes tervek alapján Lothar Matthäus is feltűnt volna a Stadio Olimpicóban, ahogy gyakorta, televíziós szakértőként dolgozott volna a mérkőzésen. Erre azonban nem kerül sor, mert a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya csütörtök délután egy kórházból jelentkezett be az Instagram-oldalán.

Lothar Mätthaus jelezte, minden rendben
Lothar Mätthaus jelezte, minden rendben Fotó: Instagram

„Nagyon köszönöm a gyors felépülést kívánó kedves kívánságokat. Hamarosan talpra állok!” – írta a bekötött vállú Matthäus.

Lothar Matthäus síbalesetet szenvedett

A Bild német bulvárlap 1990 aranylabdásától megtudta, artroszkópos beavatkozáson esett át csütörtök reggel került sor, Matthäus jobb vállát operálták egy síbalesetet követően.

– Ez volt az utolsó csúszás a vakáció utolsó napján, a lejtő jeges és hepehupás volt –  idézi Lothar Matthäust az Origo. – Már vártam az ebédet a hegyi menedékházban – aztán hirtelen a jobb oldalamra estem. Nem kaptam el rendesen egy bukkanót, és a síléceim beleakadtak a szélébe. A probléma a jég volt; ha porhó lett volna ott, valószínűleg semmi sem történt volna. A jobb oldalamon is zúzódásokat szenvedtem néhány bordámon, ami nyilvánvalóan fájdalmas, és a jobb karomat is fel kell kötni, de összességében jól vagyok.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.