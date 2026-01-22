Balesetet szenvedett az egykori magyar szövetségi kapitány, a kórházból üzent

Csütörtökön 21 órakor az AS Roma és a Stuttgart összecsap egymással az Európa-liga alapszakaszában. Az előzetes tervek alapján Lothar Matthäus is feltűnt volna a Stadio Olimpicóban, ahogy gyakorta, televíziós szakértőként dolgozott volna a mérkőzésen. Erre azonban nem kerül sor, mert a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya csütörtök délután egy kórházból jelentkezett be az Instagram-oldalán.

Lothar Mätthaus jelezte, minden rendben Fotó: Instagram

„Nagyon köszönöm a gyors felépülést kívánó kedves kívánságokat. Hamarosan talpra állok!” – írta a bekötött vállú Matthäus.

Lothar Matthäus síbalesetet szenvedett

A Bild német bulvárlap 1990 aranylabdásától megtudta, artroszkópos beavatkozáson esett át csütörtök reggel került sor, Matthäus jobb vállát operálták egy síbalesetet követően.

– Ez volt az utolsó csúszás a vakáció utolsó napján, a lejtő jeges és hepehupás volt – idézi Lothar Matthäust az Origo. – Már vártam az ebédet a hegyi menedékházban – aztán hirtelen a jobb oldalamra estem. Nem kaptam el rendesen egy bukkanót, és a síléceim beleakadtak a szélébe. A probléma a jég volt; ha porhó lett volna ott, valószínűleg semmi sem történt volna. A jobb oldalamon is zúzódásokat szenvedtem néhány bordámon, ami nyilvánvalóan fájdalmas, és a jobb karomat is fel kell kötni, de összességében jól vagyok.