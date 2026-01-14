Jannik Sinner megremegett egy amatőr ellen, ezzel segítette dollármilliomossá válni

Egymillió ausztrál dollár volt a tét a One Point Slam teniszversenyen, amely szerdán megrendezett főtábláján 48 versenyző vett részt. Minden mérkőzés egyetlen labdamenetből állt, az azt megnyerő játékos jutott tovább. Selejtezőből feljutott amatőrök mellett még több profi is szerepelt, köztük egyéni Grand Slam-győztesek: Coco Gauff, Iga Swiatek, Oszaka Naomi, Jelena Ribakina, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Danyiil Medvegyev és a már visszavonult Marat Szafin. Végül mégis egy amatőr, Jordan Smith nyerte meg az Australian Open előtt sorra kerülő melbourne-i tornát.

Jannik Sinner legyőzése is kellett az ausztrál amatőr teniszező, Jordan Smith One Point Slam-címéhez (Fotó: AFP/David Gray)

Jordan Smith a One Point Slam teniszverseny bajnoka

Az Új-Dél-Wales állami bajnokaként, selejtező útján főtáblára jutott Jordan Smith egy ausztrálfutball-játékos után öt profi ellen is megnyerte az egy labdamenetes mérkőzést: a brazil Laura Pigossi, az olasz Jannik Sinner, az amerikai Amanda Anisimova, a spanyol Pedro Martínez, majd a döntőben a tajvani Joanna Garland ellen is győzött.

Az adogató kilétét kő-papír-olló játékkal döntötték el, és Sinner például úgy esett ki ellene, hogy ő szervált, ám nem tudta beütni az adogatást – a profiknak kettő helyett csak egy lehetősége volt rá.

A férfiak között világelső Carlos Alcarazt a görög Maria Sakkari búcsúztatta a kiváló hangulatú versenyen.

Az egyik ausztráliai családi teniszklub vezetőségében dolgozó Smith a Rod Laver Aréna tízezres közönsége előtt a finálét követően elmondta: lakásvásárlásra és befektetésre költi az egymillió ausztrál dollárt. Emellett egy elektromos személygépjárművet is megnyerhetett volna, ám a két legjobb amatőr közötti összecsapást elvesztette, így az autó a szintén ausztrál és queenslandi állami bajnok Alec Reverentéé lett.