Súlyos állítás: a Real Madridnak nem edzőre van szüksége

Aki arra számított, hogy Xabi Alonso a Real Madridhoz való visszatérése sikertörténet lesz, annak csalódnia kellett. A tavaly a klubvilágbajnokság előtt kinevezett vezetőedzővel nem hengerelt a csapat, és egy-egy mélypont után, az ősszel a spanyol sajtó már tényként közölte, hogy a trénernek csak egy-két meccse van hátra a királyi gárdánál. Ez a jóslat végül nem valósult meg, még a januári Spanyol Szuperkupának is az ő vezetésével vágott neki a csapat, a Barcelona elleni 3-2-es vereség után, a döntő másnapján kiadták az útját, pedig ekkorra úgy hatott, mintha egyébként kicsit már rendeződött volna a helyzete a blancóknál.

Carlo Ancelotti hiányzik a Real Madridnak? Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Nagy fába vágja a fejszéjét a Real Madrid új edzője

A Real Madrid Álvaro Arbeloában látta az ideiglenes megoldást, hosszú távra pedig Jürgen Klopp vagy José Mourinho érkezését vizionálta a spanyol sajtó, de az eddigi nyilatkozataik alapján nem úgy tűnik, hogy bármelyikük is nyitott lenne a munkára. A CBS Sports Golazo műsorának szakértői szerint nagy fába vágja a fejszéjét, aki vállalja a feladatot.

– Nem lepett meg Xabi Alonso menesztése – kezdte a klub egykori futballistája, Gareth Bale. – Tökéletesen értem, hogyan működik a Real Madrid, és ha nem jönnek az eredmények – és nem is kell sok ilyennek lennie –, akkor repülsz. Xabi elképesztő edző, a Bayer Leverkusennel trófeákat nyert, fantasztikusan irányította a csapatot. De

amikor megérkezel a Real Madridhoz, elsősorban nem edzőnek kell lenned. Az edzői munka mellett – sőt, annál is inkább – az öltözőben lévő egókat kell menedzselned. Le kell csillapítanod az egókat, nincs szükség túl sok taktikai munkára.

Olyan sztárok vannak az öltözőben, akik egy szempillantás alatt képesek eldönteni a meccseket.

Az egykoron a Liverpoolt erősítő Jamie Carragher is hasonlóképp látja a helyzetet. – Az idény első felének közepén éreztem, Xabi a karácsonyi szünet után már nem lesz ott. Kikaptak a Barcelona elleni meccsen, jól játszottak, viszont a tizenegyesekig sem jutottak el. Szerintem a legjobb döntés, hogy Xabi távozott. Határozott elképzelésekkel érkezett, és szinte azonnal egyértelművé vált, hogy nem engedik neki úgy vezetni a csapatot, ahogyan szeretné. Nem tudta úgy felépíteni a gárdát, ahogyan kigondolta. Bizonyos játékosokkal problémák voltak, akik nem azonosultak az elképzeléseivel.