A szív megszakad, összeomlott az Eb-n három gólt szerző magyar labdarúgó

Rutai Balázs a könnyeivel küszködve értékelt azok után, hogy a magyar futsalválogatott 2-2-es döntetlenre végzett Olaszországgal az Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában, így rosszabb gólkülönbségével lemaradt a továbbjutást érő második helyről a rivális mögött. A támadó szerint ha valaki azt mondja a torna előtt, hogy négy pontjuk lesz, és az utolsó fordulóban ki-ki meccset játszanak, lehet, hogy kiröhögik. Rutai Balázs szerezte Magyarország mindkét gólját, korábban a címvédő portugálok ellen is betalált.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 29. 23:04
Rutai Balázs Ljubljana, 2026. január 29. Rutai Balázs a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának 3., utolsó fordulójában játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a ljubljanai Tivoli Arénában 2026. január 29-én. MTI/Bodnár Boglárka
Rutai Balázs és társai életük lehetőségét szalasztották el? Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Rutai Balázs hiába lett a magyar futsalválogatott házi gólkirálya három találattal az Európa-bajnokságon, az elmaradt továbbjutás miatt teljesen összetört. A 2 éves támadót, ahogy játékostársait is, alaposan megviselte, hogy kétszeri vezetés után nem sikerült legyőzni az egyébként jóval esélyesebb Olaszországot. A 2-2-es döntetlen miatt a rivális jobb gólkülönbségével jutott be a D csoport másodikjaként a negyeddöntőbe, Magyarország kiesett.

Rutai Balázs
A góljainál még szárnyalt Rutai Balázs Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Rutai Balázsnál eltörött a mécses

– Azt beszéltük meg a meccs előtt, hogy próbáljunk meg támadni. Úgy gondolom, sikerült. Nyilván csalódott mindenki, de szerintem egy hét múlva erre büszkék leszünk – próbált önmagába is lelket önteni a könnyeivel küszködő Rutai Balázs, aki az M4 Sportnak az Európa-bajnoki szereplést is összegezte.

 Nyilván, ha valaki azt mondja előtte, hogy négy pontunk lesz, és az utolsó fordulóban ki-ki meccset játszunk, lehet, hogy kiröhögjük. Ez így alakult, nagyon sajnáljuk

 – mondta Rutai Balázs.

A magyar futsalválogatott 2-2-es döntetlenre végzett Olaszországgal az Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában, így rosszabb gólkülönbségével lemaradt a továbbjutást érő második helyről a rivális mögött. Olaszország játszhat a negyeddöntőben Spanyolországgal, Magyarország egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel a D csoport harmadik helyén végzett, és kiesett.

Kereken 10 év után szerepelt újra kontinenstornán a nemzeti együttes, amely már a lengyelek elleni pontszerzéssel, illetve győzelemmel történelmet írt. A csoda most elmaradt, de kijelenthető: van csapatunk!

 

