futsal Európa-bajnokságOlaszországMagyarország

Hajszálon múlt a teremben termett magyar focicsoda, a frászt hoztuk az olaszokra + videó

A magyar futsalválogatott 2-2-es döntetlenre végzett Olaszországgal az Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában, így rosszabb gólkülönbségével lemaradt a továbbjutást érő második helyről a rivális mögött. Sergio Mullor együttese kétszer is vezetett a jóval esélyesebb és rutinosabb olaszok ellen, s több vitatott játékvezetői ítélet is hátráltatta. Olaszország játszhat a negyeddöntőben Spanyolországgal, a magyar futsalválogatott egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel a D csoport harmadik helyén végzett, és kiesett.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 29. 22:33
futsalválogatott Ljubljana, 2026. január 29. Az olasz csapat gólöröme a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának 3., utolsó fordulójában játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a ljubljanai Tivoli Arénában 2026. január 29-én. MTI/Bodnár Boglárk
A magyar futsalválogatott ellen a döntetlent győzelemként ünnepelték az olaszok Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar futsalválogatott negyedszer vehetett részt Európa-bajnokságon, ezúttal egy évtized kihagyást követően. A ljubljanai nyitányon történelmet írtak Suscsák Mátéék, akik megszerezték a szakág első pontjait kontinensviadalon, miután hátrányból fordítva győztek Lengyelország ellen (4-2). A címvédő portugáloktól 5-1-re kaptak ki Sergio Mullor tanítványai, miközben az olaszok – a portugáloktól kapott 6-2-es zakó után – 4-0-ra verték a lengyeleket, s pontszámban utolérték, jobb gólkülönbségükkel beelőzték Magyarországot. A továbbjutáshoz győzniük kellett Rábl Jánoséknak, ugyanakkor a meccs toronymagas esélyesének Olaszország számított.

futsalválogatott
Rutai Balázs (balra) szerzett vezetést a magyar futsalválogatottnak Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Jó kezdés, vitatott ítélet

 A Norvégia elleni selejtezős vereség után ki gondolta volna, hogy a negyeddöntőbe jutásért játszhatunk? Életünk lehetősége előtt állunk. Nyomást kell gyakorolnunk rájuk! 

– mondta közvetlenül a kezdés előtt Sergio Mullor szövetségi kapitány, akik az egy az egy ellen jól cselező olasz játékosokra hívta fel a figyelmet. A mieink spanyol szakvezetője azt is jól tudta, hogy a rutin a rivális, a fiatalos lendület és erő Magyarország mellett állt. Nyíltsisakos támadójátékkal kezdett Olaszország, Alasztics Marcell nagy kapus védései mellett a kapufa is kellett az elején ahhoz, hogy ne kapjunk gólt. Azért Fekete Márk és Pál Patrik is veszélyeztette Jurij Bellobuono kapuját. 

A nyolcadik percben egy visszagurított szöglet után bődületesen nagy góllal szerzett vezetést Magyarország: Rutai Balázs 12 méterről olyan erővel lőtt a léc alá, hogy a kapus a kezét is alig tudta felemelni (1-0). 

A 27 éves kecskeméti kispályás focista nagypályásokat megszégyenítő bombagólt lőtt. 

Kimaradt magyar helyzet után kontráztak az olaszok, és szerencsés és vitatott gólt szereztek: 

előbb Suscsák Mátét lökték el a félpályánál, majd úgy tűnt, Julio De Oliveira kezéről pattant a kapunkba a labdát. Bohózat következett két felvonásban, kétszeri videózás után megadták a találatot a játékvezetők (1-1). 

Egyértelmű, hogy vízben és teremben is Magyarországot sújtják mostanság a bírói ítéletek...

Balszerencsés futsalválogatott

A remekül védő kapusunk egy összecsúszás miatt megütötte a térdét, de tudta folytatni a játékot. Kajtár Mátyás éles szögből a kapufát találta el, az emberéről leforduló Suscsák lapos lövését bravúrral hárította az olasz kapus. A 2014-es Európa-bajnok olasz csapatból hírmondónak megmaradt Alex Merlim többszöri riogatás után kis pihenőt, cserét kért. Másodszor is challenge-et kért szövetségi kapitányunk, de Bellobuono becsúszását nem látták szabálytalannak. Vajon mitől esett nagyot Vatamaniuc-Bartha Dávid a büntetőterületen belül? 

futsalválogatott
Suscsák Mátéval (balról a második) nem bírt az olasz futsalválogatott Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A második félidőben döntésre akarták vinni a dolgot a nagy erőket mozgósító olaszok, akik nyomasztó fölénybe kerültek. Mégis 13 idegtépő perc után a mieink kerültek előnybe: Suscsák kiharcolta, Rutai a jobb kapufa segítségével gólra váltotta a jogos büntetőt (2-1). alig több mint egy perc alatt egyenlített Olaszország, Fabricio Calderolli akrobatikus mozdulattal értékesítette a saját kipattanó labdáját (2-2). 

Kockáztatott Magyarország

Kevesebb mint 3 perccel a vége előtt kockáztatott Sergio Mullor, a kapust lehozva 5 a 4 ellen támadtunk. Nem tudtunk helyzetet kialakítani, sőt, majdnem az olasz kapus lőtt gólt, de Rafinha fejjel nagyot mentett. 

Időt kért szövetségi kapitányunk, 38 másodperc tiszta játékidő maradt. Rutai Balázs kemény, lapos lövését kézzel-lábbal védte a kapus, Pál Patrik próbálkozását blokkolták a védők. 

Merlim megtaposta Rafinha bokáját, megúszta sárga lappal. Mindössze 7,7 másodperc volt hátra, Pál lövésébe beleléptek, nem sikerült kicsikarni a győzelmet. 

A magyar futsalválogatott 2-2-es döntetlenre végzett Olaszországgal az Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában, így rosszabb gólkülönbségével lemaradt a továbbjutást érő második helyről a rivális mögött. Olaszország játszhat a negyeddöntőben Spanyolországgal, Magyarország egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel a D csoport harmadik helyén végzett, és kiesett.

