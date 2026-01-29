Hajszálon múlt a teremben termett magyar focicsoda, a frászt hoztuk az olaszokra + videó

A magyar futsalválogatott negyedszer vehetett részt Európa-bajnokságon, ezúttal egy évtized kihagyást követően. A ljubljanai nyitányon történelmet írtak Suscsák Mátéék, akik megszerezték a szakág első pontjait kontinensviadalon, miután hátrányból fordítva győztek Lengyelország ellen (4-2). A címvédő portugáloktól 5-1-re kaptak ki Sergio Mullor tanítványai, miközben az olaszok – a portugáloktól kapott 6-2-es zakó után – 4-0-ra verték a lengyeleket, s pontszámban utolérték, jobb gólkülönbségükkel beelőzték Magyarországot. A továbbjutáshoz győzniük kellett Rábl Jánoséknak, ugyanakkor a meccs toronymagas esélyesének Olaszország számított.

Rutai Balázs (balra) szerzett vezetést a magyar futsalválogatottnak Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Jó kezdés, vitatott ítélet

A Norvégia elleni selejtezős vereség után ki gondolta volna, hogy a negyeddöntőbe jutásért játszhatunk? Életünk lehetősége előtt állunk. Nyomást kell gyakorolnunk rájuk!

– mondta közvetlenül a kezdés előtt Sergio Mullor szövetségi kapitány, akik az egy az egy ellen jól cselező olasz játékosokra hívta fel a figyelmet. A mieink spanyol szakvezetője azt is jól tudta, hogy a rutin a rivális, a fiatalos lendület és erő Magyarország mellett állt. Nyíltsisakos támadójátékkal kezdett Olaszország, Alasztics Marcell nagy kapus védései mellett a kapufa is kellett az elején ahhoz, hogy ne kapjunk gólt. Azért Fekete Márk és Pál Patrik is veszélyeztette Jurij Bellobuono kapuját.

A nyolcadik percben egy visszagurított szöglet után bődületesen nagy góllal szerzett vezetést Magyarország: Rutai Balázs 12 méterről olyan erővel lőtt a léc alá, hogy a kapus a kezét is alig tudta felemelni (1-0).

A 27 éves kecskeméti kispályás focista nagypályásokat megszégyenítő bombagólt lőtt.

Kimaradt magyar helyzet után kontráztak az olaszok, és szerencsés és vitatott gólt szereztek:

előbb Suscsák Mátét lökték el a félpályánál, majd úgy tűnt, Julio De Oliveira kezéről pattant a kapunkba a labdát. Bohózat következett két felvonásban, kétszeri videózás után megadták a találatot a játékvezetők (1-1).

Egyértelmű, hogy vízben és teremben is Magyarországot sújtják mostanság a bírói ítéletek...