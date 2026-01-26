Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Időt kell hagyni Tóth Alexnek – a játékos menedzsere egy titkos listáról is beszélt

Az előző hét alighanem örökre emlékezetes marad a kilencszeres magyar válogatott futballistának. Tóth Alex a Ferencvárostól az angol első osztályban szereplő Bournemouth együtteséhez szerződött, majd pár nappal később csapata szombati, Liverpool elleni bajnokiján csereként pályára is lépett. A menedzser, Papp Bence szerint időt kell hagyni Tóthnak, hogy megszokja az új közeget, és felvegye a helyi liga ritmusát.

Tóth Alex máris bemutatkozott a Bournemouth színeiben. Forrás: facebook.com/afcb/photos
Múlt kedden vált hivatalossá az üzlet. A magyar válogatott húszéves futballistája, Tóth Alex január 20-án szerződött az angol első osztályú Bournemouth csapatához, ahol az előző hétvégén már be is mutatkozott, hiszen szombaton csereként pályára lépett a címvédő Liverpool elleni, 3-2-re megnyert bajnoki 85. percében. Minden olyan gyorsan történik a Ferencvárosban tavaly berobbant, majd 2025 márciusában a nemzeti tizenegyben is debütált Tóth pályafutásában. A játékos menedzsere, Papp Bence szerint ennek ellenére sem szabad irreális elvárásokat támasztani a játékossal szemben, időt kell hagyni neki, hogy megszokja az új közeget, hogy felvegye az angol bajnokság ritmusát.

Tóth Alex (labdával) fejlődése gyors és folyamatos volt. Tavaly debütált a válogatottban, az idén pedig a Ferencvárostól a Bournemouth csapatához igazolt. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops

 

Tóth Alex érdeme, hogy eljutott az angol élvonalig

A középpályás öt és fél évre kötelezte el magát a Bournemouth-hoz, amely sajtóhírek szerint 12 millió eurót és bónuszokat fizetett a Ferencvárosnak. Mindez hazai átigazolási rekord, hiszen ennyi pénzt korábban soha nem fizettek ki egyetlen Magyarországon játszó magyar labdarúgóért sem.

– Kizárólag az ő érdeme, hogy idáig el tudott jutni. Szerintem minden magyar futballszerető ember számára felemelő érzés volt, hogy egy húszéves srácot láthatott a Premier League-ben debütálni úgy, hogy 13 hónappal ezelőtt még a magyar NB II-ben próbált labdába érni egy BVSC–Soroksár mérkőzésen – nyilatkozta hétfőn Tóth Alex menedzsere, Papp Bence az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában.

Irreális elvárásokat nem szabad vele szemben támasztani, időt kell hagyni neki, hogy megszokja a közeget, felvegye a bajnokság ritmusát annak ellenére, hogy nagyon gyorsan adaptálódik az új helyzetekhez. Tavaly év elején csináltunk egy listát az esztendőben elérendő célokról, azokat a pontokat már március végére kipipálta. Most is van egy ilyen listánk, lehet, hogy ezt is hamarabb teljesíti.

 

Sok apró döntés vezet az álmok megvalósulásáig

Papp Bence külön kiemelte az eladó, a Ferencvárosi Torna Club szerepét. A menedzser úgy fogalmazott, hogy egy ilyen horderejű transzfert napjainkban csak a Ferencvárosból lehet megvalósítani, és Hajnal Tamás vezetésével olyan gördülékeny tárgyalássorozaton vannak túl az FTC-vel, ami megsüvegelendő.

A körülményekről szólva elmondta, hogy Tóth Alex belépője jól sikerült, a fiatal futballista jó benyomást tett új klubjára a remek angoltudásával. Az angliai élet első lépéseihez egyébként minden segítséget megad a Bournemouth: segítik Tóth Alexet a lakás- és autóbérlés, a bankszámlanyitás, a telefonbeszerzés területén is.

Arra a kérdésre, hogy Tóth Alex átigazolása milyen üzenetet hordozhat a fiatal magyar labdarúgóknak, a menedzser azt felelte, hogy nincs két egyforma játékos, nincs két egyforma fejlődési út.

Ugyanakkor Alex megmutatta, hogy a lehetetlen nem létezik, és 13 hónap alatt a magyar NB II-ből el lehet jutni a világ legerősebb bajnokságába. Mindenkinek készen kell állni, jól kell megválasztani a klubot, az ügynököket, támaszkodni kell a családra, a barátokra. Sok apró döntés vezet odáig, hogy ez megvalósulhasson. De a legfontosabb az, hogy ha az ember hisz abban, amit csinál, és a környezete is hisz őbenne, akkor bármi lehetséges

 – közölte Papp Bence.

A Bournemouth 23 mérkőzés után a húszcsapatos angol bajnoki tabella 13. helyén áll. Legközelebb január 31-én, szombaton lép pályára, akkor a Wolverhampton vendége lesz.

