Pólósaink újra befűzték az oktatófilmet, ezúttal a portugálok voltak a kisdiákok

Nyugodtan kijelenthető, női pólósaink újabb élesnek tűnő „edzésen" vannak túl a kontinensviadalon. A magyar vízilabda-válogatott ugyanis 28-4-re simán verték a házigazda Portugáliát, és ez a győzelem azt is jelentette, hogy Cseh Sándor csapata veretlenül végzett a csoportja élén, és három ponttal kezdheti meg a középdöntőt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:29
Női pólósaink veretlenül lettek csoportelsők az Eb-n
Női pólósaink veretlenül lettek csoportelsők az Eb-n Fotó: Istvan Derencsenyi
Az olimpiai bajnok Spanyolország (9-7), valamint Románia (28-3) legyőzését követően női pólósainkra az a feladat várt a portugáliai Európa-bajnokságon, hogy legyőzzék a házigazda Portugáliát, amivel megnyerik a csoportjukat és simán bejutnak a középdöntőbe. Nos, a magyar női vízilabda-válogatott megoldotta a leckét, és végig komolyan véve a mérkőzést, végül 28-4-re legyőzték a portugálokat, és maximális 3 ponttal jutottak be a középdöntőbe. A legeredményesebb ezúttal Vályi Vanda volt hat találattal.

A magyar vízilabda-válogatott kapusa, Neszmély Boglárka jól védett a portugálok ellen
A magyar vízilabda-válogatott kapusa, Neszmély Boglárka jól védett a portugálok ellen     Fotó: Aniko Kovacs

A vízilabda Európa-bajnokság eddigi legnehezebb meccse vár a magyarokra

A középdöntős csatákra fókuszálva figyeltük a D csoport meccseit is, ahol a várakozásnak megfelelően a holland válogatott a harmadik mérkőzését is könnyedén megnyerte a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon, ezzel az élen végzett a csoportjában. A címvédő és az izraeli csapat egyformán hatpontos volt két kör után, így az elsőség az egymás elleni, csütörtöki összecsapásukon dőlt el, melyen a hollandok 23-6-ra győztek. Innentől kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar válogatott szombaton éppen a hollandok ellen játszik, és amennyiben nem szenved vereséget Cseh Sándor csapata, akkor már biztosan ott van az elődöntőben.

Magyarország-Portugália 28-4 (statisztika)

  • lövés/gól: 39/28 – 27/4
  • akcióból: 9/7 – 4/2
  • centerből: 7/5 – 1/0
  • védések: 23 – 11
  • labdaszerzés: 14 – 7
Cseh Sándor elégedett volt játékosai teljesítményével, akiknek pénteken két edzést és egy videóelemzést tart a hollandok elleni találkozó előtt
Cseh Sándor elégedett volt játékosai teljesítményével, akiknek pénteken két edzést és egy videóelemzést tart a hollandok elleni találkozó előtt    Fotó: Istvan Derencsenyi

– A portugálok a meccs elején nagyon harciasan kezdtek, taktikailag komplett csapatnak tűntek, aztán kijött a különbség a két válogatott között, elsősorban a lefordulásoknak és az erőfölényünknek köszönhetően. 

Örülök, hogy a lányok élvezték a játékot, szép gólokat lőttek. 

Innentől kezdve viszont a hollandokra készülünk pénteken két edzéssel és videózással. Keményen kell belemennünk a vízbe, aztán lesz, ami lesz – nyilatkozta az M4 Sport kérdésére Cseh Sándor.

A kapitány hozzátette, a hollandok a tavalyi rosszabb szereplést követően most nagyon fel vannak pörögve. Erősek, jól úsznak, de a magyar válogatottnak abszolút nem kell megijedni tőlük. 

