A kosárlabda királyai – mennyire ismeri az NBA-t?

A svéd–kanadai mérkőzésen látott vita következményeivel a vb-címvédő honfitársak szembesültek.
A holland vezetőedző még egy reménykeltő hírrel is szolgált a Liverpool-szurkolóinak.
Bognár György csapata a mérkőzés jelentős részében uralta a játékot
Balogh Botond kirobbanó formában játszik, vezére lett a Süper Lig egyik legjobb védelmének.
