Kifakadt a Barcelona kiállított és öngólt vétő játékosa, igazságot követel

Az FC Barcelona 4-0-ra kikapott az Atlético Madridtól a Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén, így nehéz helyzetbe került a visszavágó előtt. A Barcelona emberhátrányban fejezte be az összecsapást Eric García kiállítása miatt, a spanyol válogatott védő viszont úgy véli, a túloldalon elmaradt egy piros lap.

2026. 02. 13. 9:52
Eric García szerint nem volt következetes a játékvezetés Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut
Az Atlético Madrid gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a Barcelona elleni Király-kupa-mérkőzést, s jó eséllyel vele együtt a teljes párharcot is. A madridiak az első játékrészben négyszer is gólt szereztek, és bár a Barcelona a szünet után betalált a hazai hálóba, a hétperces VAR-ozás után érvénytelenítették Pau Cubarsí gólját, így a katalánok nehéz helyzetből, 4-0-s hátrányból várják a visszavágót.

A Barcelona nem bírt az Atlético Madriddal, Eric García öngólt vétett és piros lapot is kapott
A Barcelona nem bírt az Atlético Madriddal, Eric García öngólt vétett és piros lapot is kapott. Fotó: Anadolu/AFP/Burak Akbulut

A vendégek ráadásul emberhátrányba kerültek a 85. percben Eric García kiállítása miatt, amely csöppet sem volt meglepő, látva a feszültséget a pályán. A 25 éves védő nem vitatta a piros lap jogosságát, azt viszont nem érti, hogy az ellenfélnél Diego Simeone fia, Giuliano Simeone miért nem jutott szintén a kiállítás sorsára: az argentin már a mérkőzés elején megúszott egy sárga lapost figyelmeztetést az Alejandro Baldéval szembeni szabálytalanságánál, végül a szünet után, egy hasonló faultnál büntette őt a játékvezető.

A Barcelona védője nem érti a játékvezetőt

– Látták Giuliano belépőjét? Nem gondolják, hogy ki kellett volna állítani?

Az utóbbi időben az ilyen döntésekből mindig mi jövünk ki rosszul.

Balszerencsés voltam, hogy megcsúsztam, és eltaláltam az ellenfelet. Tudjuk, hogy nehéz lesz, nem fogják megkönnyíteni a dolgunkat, de otthon, a szurkolóink előtt nyerhetünk – mondta az önhibáján kívül öngólt is vétett García, aki szerint a Barcelona nem volt elég jó az első mérkőzésen, de a visszavágón képes lehet megfordítani a párharcot. – Az első félidő nem volt könnyű nekünk. Az első gól óriási pech volt, utána koncentráltabban, még erősebb hozzáállással játszottak. Nem fogok hazudni, nagyon könnyen átjátszottak minket, jól használták ki a területeket. A szünet után alkalmazkodtunk és változtattunk. Sikerült gólt szereznünk, amit nem adtak meg. Ezzel kapcsolatban mindannyiunknak vannak kérdései, de nem fogjuk ezt kifogásként használni.

A Barcelona március 3-án fogadja az Atlético Madridot a párharc visszavágóján, a továbbjutó az Athletic Bilbao és a Real Sociedad párviadalának továbbjutójával küzd meg a döntőben. Az első mérkőzés a Sociedad 1-0-s idegenbeli győzelmével zárult.

 

